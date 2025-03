Palmeiras quebra recorde com superávit milionário - Roberto Sabino via Flickr (CC BY 2.0)

Palmeiras divulga balanço financeiro de 2024 com superávit milionário

O ano de 2024 foi histórico para o Palmeiras, ao menos fora de campo. A equipe bateu seu recorde de faturamento com um superávit milionário, impulsionado por ótimas vendas.

O Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Verdão aprovou um balancete que contabilizou 11 meses de 2024, atingindo R$ 1,09 bilhão em receitas.

O projeto inicial previa uma arrecadação de R$ 728 milhões no período, mas os valores ficaram bem acima das expectativas. O superávit acumulado chegou a R$ 159 milhões, superando os R$ 17,8 milhões registrados anteriormente. Além disso, ainda falta contabilizar o mês de dezembro para o fechamento do exercício.

Outro ponto relevante é a dívida com a Crefisa, empresa de Leila Pereira. Atualmente, restam apenas R$ 429 milhões para quitar o débito, que já foi bem maior.

Verdão contou com R$ 770 milhões em vendas

Um dos fatores que impulsionaram as finanças do Palmeiras foram as vendas de jogadores. Ao todo, o clube arrecadou R$ 770 milhões com oito atletas negociados.

Confira os valores de cada negociação:

Estêvão para o Chelsea – 61,5 milhões de euros (R$ 355 milhões na cotação atual)

Luan para o Toluca-MEX – 3,5 milhões de dólares (R$ 18 milhões)

Luis Guilherme para o West Ham – 30 milhões de euros (R$ 173 milhões)

Artur para o Zenit-RUS – 18 milhões de euros (R$ 104 milhões)

Kevin para o Shakhtar-UCR – 15 milhões de euros (R$ 86 milhões)

Merentiel para o Boca Juniors-ARG – 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões)

Matheus Fernandes para o Bragantino – 1,8 milhão de euros (R$ 10 milhões)

Ivan Angulo para o Orlando City – 1,5 milhão de dólares (R$ 8 milhões)

No caso de Estêvão, o jovem já está negociado com o Chelsea, mas segue no Verdão até o meio do ano. Após o Super Mundial de Clubes, ele se juntará à sua nova equipe.

Leila Pereira fala sobre Estêvão

O meia-atacante Estêvão está em seus últimos jogos pelo Palmeiras, mas ainda tem a possibilidade de se despedir com mais duas conquistas: o Campeonato Paulista e o Super Mundial de Clubes.

Recentemente, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, concedeu entrevista ao The Athletic e falou sobre o jovem. Segundo ela, ele será, no futuro, eleito o melhor jogador do mundo.

"Estêvão é um espetáculo de jogador. Se já está pronto para a Premier League? Cabe ao Chelsea dizer, mas, um dia, ele será eleito o melhor jogador do mundo. Ele é um garoto espetacular e vai brilhar na Europa", disse Leila Pereira.

Estêvão chegou ao Palmeiras ainda nas categorias de base, vindo do Cruzeiro. Ele ganhou o apelido de Messinho, em alusão à lenda Lionel Messi. No Verdão, desenvolveu seu futebol e, sob o comando de Abel Ferreira, conquistou espaço no time principal.

Antes mesmo de completar 18 anos, foi negociado com o Chelsea, clube que defenderá nas próximas temporadas.