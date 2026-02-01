Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Pantanal bate o Costa Rica e vence a 2ª consecutiva no Estadual

Com gols de Coruja e Corona, a equipe soube administrar o resultado até o fim

Alison Silva

Alison Silva

01/02/2026 - 18h10
Pela terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Pantanal venceu o Costa Rica por 2 a 1 no Estádio das Moreninhas neste domingo (1°) em Campo Grande, e emplacou a segunda vitória consecutiva no Estadual. Com gols de Coruja e Corona, a equipe soube administrar o resultado até o fim e se estabilizou após começo irregular na competição. 

O placar foi inaugurado com participação decisiva de Jean. O meia com passagens por São Paulo e Palmeiras cobrou falta rápida pela esquerda, Coruja tabelou com Max Eduardo e entrou livre na área para deslocar o goleiro Pereira aos 31' da primeira etapa. Aos 6' da etapa complementar, Corona ampliou em grande estilo, acertando um chute de primeira dentro da área após cobrança de escanteio, sem chance de defesa.

O Costa Rica diminuiu aos 24' do seguindo tempo, quando, em cobrança de pênalti,  Fernando deslocou o goleiro Rhuan, gol que não evitou a derrota dos visitantes. Com a vitória, o Pantanal soma sete pontos, duas vitórias em três jogos e sobe para o G-4, enquanto o Crec fica na 5ª colocação, com quatro. 

Como foi a rodada?

No sábado (31), o Bataguassu, vice-campeão da serie-B venceu o Corumbaense fora de casa em um jogo movimentado. O Carijó da Avenida saiu na frente com gols de Gabriel Lima e Charles, ainda no primeiro tempo, mas sofreu a virada na etapa final.

Chileno e Alex Choco, duas vezes, garantiram o triunfo do "Bata" por 3 a 2, com o gol decisivo saindo nos acréscimos. Com o resultado, Bataguassu chegou aos sete pontos e ocupa vice-liderança. Já o Corumbaense segue com apenas um ponto e divide a lanterna com o CR Aquidauana.

Também no sábado, o Naviraiense buscou a virada fora de casa contra o lanterninha Aquidauana. O time da casa abriu o placar no primeiro tempo com Geandro, após jogada de escanteio, mas o Jacaré reagiu no segundo tempo. João Carlos empatou aos 6' da etapa complementar e, aos 41' Porto marcou de carrinho após cruzamento pela direita, garantindo a vitória por 2 a 1.

Abrindo a rodada, o Dourados AC conquistou a primeira vitória no Estadual. Jogando em casa, o DAC venceu o Águia Negra por 1 a 0, em partida marcada pelas boas atuações dos goleiros. O único gol do jogo saiu no segundo tempo, com Luizinho convertendo cobrança de pênalti.

No fim deste domingo, Ivinhema e Operário fecham a rodada, confronto disputado no Estádio Saraivão, em Ivinhema. 

Esportes

Bolsa Atleta: interessados têm até 6 de fevereiro para fazer inscrição

Benefício varia entre R$ 410 a R$ 16.629

01/02/2026 11h45

Atleta beneficiada pelo bolsa-atleta de Campo Grande é prata em competição nacional

Atleta beneficiada pelo bolsa-atleta de Campo Grande é prata em competição nacional Divulgação/PMCG

As inscrições para o programa Bolsa Atleta 2026 se encerram dia 6 de fevereiro. Interessados em acessar o benefício, que prevê pagamentos mensais pelo período de um ano a atletas de diversas categorias.

As bolsas variam de R$ 410 a R$ 16.629, a depender do nível e das características dos atletas. Para ter direito ao benefício é necessário que o atleta tenha obtido resultados em competições no ano anterior (2025), desde que reconhecidos pelo Ministério do Esporte.

Estão previstas cinco categorias de atletas aptos a receber o benefício: atleta olímpico, paralímpico ou surdolímpico, atleta internacional, atleta nacional, atleta de base e atleta estudantil.

“Para atletas olímpicos, por exemplo, que se preparam para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, o critério para o recebimento da bolsa é ter integrado a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de verão em Paris 2024, Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de Inverno em Beijing 2022, Jogos Surdolímpicos de verão em Tóquio 2025 ou Jogos Surdolímpicos de inverno em Erzurum 2022”, detalhou o ministério.

As inscrições são feitas exclusivamente de forma online, a partir do portal Gov.br, sendo necessário envio de formulário e documentação comprobatória diretamente no Sistema Bolsa Atleta.

Em 2025, o Bolsa Atleta bateu recorde de beneficiários, com 9.207 atletas registrados, mais que os 8.739 contemplados no ano anterior.

Mais detalhes sobre critérios, categorias e prazos podem ser obtidos no edital do Bolsa Atleta 2026.

Todas as informações, modelos de documentos e orientações estão disponíveis no site do Ministério do Esporte.

Atleta beneficiada pelo bolsa-atleta de Campo Grande é prata em competição nacional

ESPORTES

Raphael Veiga se despede da torcida no CT e encaminha saída do Palmeiras

O jogador está em negociações avançadas para defender o América, do México

31/01/2026 19h00

Raphael Veiga, do Palmeiras

Raphael Veiga, do Palmeiras Alex Silva/Estadão Conteúdo

Na porta do CT, torcedores entoaram o tradicional "olé, olé, olá, Veiga, Veiga". O ídolo retribuiu o carinho com abraços e autógrafos antes de deixar o local.

A transferência deve acontecer por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do vínculo. Enquanto acerta os últimos detalhes da viagem ao México, o jogador foi liberado das atividades e não participou do treino da equipe, que se prepara para enfrentar o Botafogo-SP pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no domingo.

"Raphael Veiga esteve na Academia de Futebol, mas não participou do treino, pois foi liberado para acertar detalhes de sua transferência por empréstimo para outro clube", informou o Palmeiras, em nota.

Veiga deixa o clube como um dos principais nomes do século, com 109 gols marcados e 57 no Allianz Parque, liderando o ranking de artilheiros do estádio. O meio-campista também está entre os dez jogadores mais vencedores da história do Palmeiras, com 11 títulos, incluindo duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.

 

