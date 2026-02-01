Pantanal bate o Costa Rica e vence a 2ª consecutiva no Estadual

Pela terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Pantanal venceu o Costa Rica por 2 a 1 no Estádio das Moreninhas neste domingo (1°) em Campo Grande, e emplacou a segunda vitória consecutiva no Estadual. Com gols de Coruja e Corona, a equipe soube administrar o resultado até o fim e se estabilizou após começo irregular na competição.
O placar foi inaugurado com participação decisiva de Jean. O meia com passagens por São Paulo e Palmeiras cobrou falta rápida pela esquerda, Coruja tabelou com Max Eduardo e entrou livre na área para deslocar o goleiro Pereira aos 31' da primeira etapa. Aos 6' da etapa complementar, Corona ampliou em grande estilo, acertando um chute de primeira dentro da área após cobrança de escanteio, sem chance de defesa.
O Costa Rica diminuiu aos 24' do seguindo tempo, quando, em cobrança de pênalti, Fernando deslocou o goleiro Rhuan, gol que não evitou a derrota dos visitantes. Com a vitória, o Pantanal soma sete pontos, duas vitórias em três jogos e sobe para o G-4, enquanto o Crec fica na 5ª colocação, com quatro.
Como foi a rodada?
No sábado (31), o Bataguassu, vice-campeão da serie-B venceu o Corumbaense fora de casa em um jogo movimentado. O Carijó da Avenida saiu na frente com gols de Gabriel Lima e Charles, ainda no primeiro tempo, mas sofreu a virada na etapa final.
Chileno e Alex Choco, duas vezes, garantiram o triunfo do "Bata" por 3 a 2, com o gol decisivo saindo nos acréscimos. Com o resultado, Bataguassu chegou aos sete pontos e ocupa vice-liderança. Já o Corumbaense segue com apenas um ponto e divide a lanterna com o CR Aquidauana.
Também no sábado, o Naviraiense buscou a virada fora de casa contra o lanterninha Aquidauana. O time da casa abriu o placar no primeiro tempo com Geandro, após jogada de escanteio, mas o Jacaré reagiu no segundo tempo. João Carlos empatou aos 6' da etapa complementar e, aos 41' Porto marcou de carrinho após cruzamento pela direita, garantindo a vitória por 2 a 1.
Abrindo a rodada, o Dourados AC conquistou a primeira vitória no Estadual. Jogando em casa, o DAC venceu o Águia Negra por 1 a 0, em partida marcada pelas boas atuações dos goleiros. O único gol do jogo saiu no segundo tempo, com Luizinho convertendo cobrança de pênalti.
No fim deste domingo, Ivinhema e Operário fecham a rodada, confronto disputado no Estádio Saraivão, em Ivinhema.