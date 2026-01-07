Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Permanência

Pantanal SAF renova contrato de Jean para 2026

Clube também oficializou a manutenção do contrato com outros quatro atletas

Alison Silva

Alison Silva

07/01/2026 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Multicampeão por Palmeiras, São Paulo e Fluminense, o volante Jean Raphael, de 38 anos renovou o contrato com o FC Pantanal para a temporada de 2026. Além dele, outros quatro jogadores que defenderam o clube no Sul-Mato-Grossense de 2025 também seguirão no elenco. 

Terceiro colocado no estadual da última temporada, o clube oficializou a manutenção dos contratos com o zagueiro Júnior Henrique, o lateral André Mascena, além dos atacantes Pedro Neto e Edu Macedo. 

Os jogadores se apresentaram no dia 10 de dezembro e os treinos fechados estão concentrados no CT do Pantanal, em Campo Grande.

"A ideia da manutenção desses atletas, não só dos mais experientes como dos mais novos, como o Eduardo, prata da casa, é sustentar o que já foi feito nos últimos anos. Buscamos manter um por setor e eles vão transmitir aos que chegaram o que é o nosso DNA, para que se adaptem também", explicou o treinador Glauber Caudas, que segue à frente do grupo pelo terceiro ano consecutivo.

A estreia do Pantanal SAF no Campeonato Estadual acontece no dia 18, às 16h, no Estádio Jacques da Luz, contra o Operário FC, partida antecipada da 7ª rodada. 

Além do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Pantanal disputa pela primeira vez a Copa do Brasil. Com a definição do ranking Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o time campo-grandense pode enfrentar na primeira fase Sampaio Corrêa-RJ, Bragantino-PA, América-SE, Porto Vitória (ES) e Porto (BA). 

Assine o Correio do Estado

Na mesa

Chelsea prepara oferta de quase R$ 1 bilhão por Vinicius Júnior, diz jornal inglês

Atleta tem contrato com o Real Madrid até o mês de junho de 2027

05/01/2026 23h00

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O Chelsea cogita fazer uma proposta de 135 milhões de libras (algo em torno de R$ 990,4 milhões na cotação atual) pelo atacante brasileiro Vinicius Júnior. A informação foi divulgada pelo jornal inglês The Guardian.

O atleta tem contrato com o Real Madrid até o mês de junho de 2027. As conversas para uma possível renovação do vínculo com o clube espanhol estão travadas nos últimos meses. "O brasileiro não está feliz na capital espanhola, ao que tudo indica, e ainda não chegou a um acordo para a renovação do contrato, que vai até junho de 2027", disse o periódico.

Vinicius Júnior vive uma fase conturbada no Real Madrid. O jogador não balança as redes desde o dia 4 de outubro, enfrentando um jejum de 93 dias.

No último domingo, 4, o Real Madrid goleou o Betis por 5 a 1 no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Ainda assim, o atacante revelado pelo Flamengo foi vaiado por parte da torcida ao ser substituído pelo técnico Xabi Alonso.

O Chelsea poderia se aproveitar dessa pressão sofrida por Vinicius Júnior para negociar com o Real Madrid. Nesta temporada, o brasileiro marcou cinco gols em 25 partidas disputadas.

"Nós entendemos a situação. Vinicius é maduro, e nós também. Precisamos responder. Estamos todos aqui para nos apoiar. Queremos dar o nosso melhor. Vini é e sempre foi fundamental no Madrid, e continuará sendo. Tenho certeza de que o Bernabéu vai aplaudi-lo no futuro, não tenho dúvida disso", afirmou o técnico Xabi Alonso após o jogo contra o Betis.

Assine o Correio do Estado

COPA DO MUNDO

Ancelotti inicia o ano com pressa para definir últimos convocados

Treinador da seleção diz ter 18 dos 26 nomes escolhidos e trabalha para deixar grupo pronto, ou quase isso, até março; lista final para o campeonato deverá ser anunciada em maio

05/01/2026 09h30

Compartilhar
O técnico Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira durante a preparação para os últimos amistosos, que ocorreram no ano passado

O técnico Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira durante a preparação para os últimos amistosos, que ocorreram no ano passado Rafael Ribeiro/CBF

Continue Lendo...

A menos de seis meses da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti trabalha para definir a seleção brasileira que vai à América do Norte. O grupo de 26 jogadores não está fechado e até mesmo o time titular tem vagas abertas.

No ciclo anterior, sob Tite, o Brasil já tinha, nos meses anteriores à Copa de 2022, uma espinha dorsal definida e apenas ajustes pontuais em discussão. Agora, o treinador italiano trabalha em um ambiente de transição, no qual convivem remanescentes do período anterior e atletas que ainda buscam se firmar.

O tempo é adversário de Ancelotti. Após ter assumido a equipe em maio de 2025, ele fechou o ano com oito jogos, quatro pelas Eliminatórias e quatro amistosos. Nesse período, convocou 48 atletas e só não utilizou 6 deles: Antony, Ederson, João Gomes, John, Léo Ortiz e Luciano Juba.

Entre os 42 que tiveram oportunidade, Bruno Guimarães foi o mais constante, com presença em todos os jogos. Casemiro e Estêvão perderam apenas um dos oito compromissos.

O trio faz parte da lista de 18 nomes que Ancelotti afirma já estarem garantidos, embora ele ainda não divulgue essa pré-relação. Com oito vagas ainda abertas, há disputa entre atletas de todas as posições.

Segundo o treinador, a convocação para os amistosos de março já será bem parecida com a lista da Copa.

Até agora, o italiano não repetiu nenhuma vez sua escalação e obteve 58,3% de aproveitamento, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram 14 gols marcados e 5 sofridos.

“Faltam dois amistosos e seis meses de jogos em um calendário muito exigente, risco de lesão muito alto, mas eu acho que a equipe, o ambiente, está no caminho certo para chegar bem à Copa”, disse Ancelotti, que foi o quarto técnico a dirigir o Brasil no ciclo 2022/2026, o que dificultou a consolidação de uma base com antecedência.

Na preparação para a Copa anterior, neste estágio, Tite estava no fim de um trabalho de seis anos, o que lhe possibilitou usar os meses finais da preparação para a Copa do Catar para afinar suas escolhas táticas. As peças estavam quase todas estabelecidas.

No ano da Copa, havia apenas a dúvida sobre quem seria o reserva de Danilo na lateral direita. Embora a revelação do nome de Daniel Alves tenha ficado apenas para o dia da lista final, a escolha do jogador já era tratada como certa dentro da comissão técnica.

Com Tite, a seleção tinha hierarquia definida, com uma base repetida ao longo do ciclo e papéis claros entre titulares e reservas. Alisson, Marquinhos, Casemiro, Neymar e Richarlison eram referências estáveis, enquanto Fabinho e Gabriel Jesus, por exemplo, ocupavam funções bem delimitadas como alternativas.

HIERARQUIA

Com Ancelotti, a hierarquia está em disputa. Ele assumiu no meio de uma transição de gerações e tem adotado um modelo mais flexível, em que o momento pesa mais do que o nome do jogador. Nesse aspecto, o nome de Neymar é o que causa mais discussão.

Em 2022, ele embarcou para o Catar como a principal referência técnica da seleção, em boa forma física. Não se imaginava o time titular do Brasil sem o seu camisa 10. Agora, a situação é diferente. Novamente convivendo com lesões, sem conseguir manter uma longa sequência em atividade, ele nem sequer teve a chance de atuar com Ancelotti.

O italiano, que passou a demonstrar incômodo com as repetidas perguntas sobre a convocação ou não do craque para a Copa do Mundo, tem sido enfático em sua posição: somente jogadores em plena condição física farão parte de seu elenco na competição.

Neste momento, Neymar está em recuperação de uma cirurgia de correção no menisco do joelho esquerdo, realizada em 22 de dezembro, em Belo Horizonte.

O procedimento foi conduzido por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. A previsão é de que ele leve um mês para se recuperar e tenha condição de entrar em campo a partir de fevereiro.

No último dia do ano, o Santos anunciou a renovação do contrato do jogador até o fim de 2026. Esse foi o melhor cenário encontrado pelo atleta para tentar ficar em forma a tempo de Ancelotti observar sua condição física.

Neymar atua em um dos setores mais disputados do elenco. Até o momento, 13 nomes já foram testados. Seis deles estão entre os nomes de confiança de Ancelotti, com presença praticamente assegurada na Copa. São eles: Vinicius Júnior, Rodrygo, Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha.

Antes da convocação final, o Brasil fará dois amistosos, contra França e Croácia, respectivamente, no dias 26 e 31 de março. (Com informações de agências)

>> Copa do Mundo

  • 13 de junho >

Brasil x Marrocos – às 18h (de Mato Grosso do Sul),
no MetLife Stadium, em East Rutherford.

  •  19 de junho >

Brasil x Haiti – às 21h (de MS),
no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

  • 24 de junho >

Escócia x Brasil – às 18h (de MS),
no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)

2

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA
NOVA DATA

/ 1 dia

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA

3

DNIT promete concluir pavimentação do 2&ordm; trecho da BR-419 até julho
OBRA ESTRUTURANTE

/ 2 dias

DNIT promete concluir pavimentação do 2º trecho da BR-419 até julho

4

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6919, segunda-feira (05/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6919, segunda-feira (05/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?