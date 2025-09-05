Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

3 a 0

Paquetá celebra 'futebol leve' e Luiz Henrique exalta 'alegria' na seleção

O primeiro marcou segundos após entrar em campo e o outro fez duas jogadas que resultaram em gols do Brasil contra o Chile

Agencia Estado

Agencia Estado

05/09/2025 - 07h23
Lucas Paquetá e Luiz Henrique foram as duas boas notícias para Carlo Ancelotti na seleção brasileira nesta quinta-feira. O treinador admitiu que gostaria de conhecer presencialmente o futebol do meia e também foi apresentado à irreverência do atacante.

A dupla saiu do banco no segundo tempo diante do Chile para transformar um placar apertado em grande vitória por 3 a 0. Satisfeitos e felizes, celebraram de maneira distinta após o apito final.

Depois de passar um bom tempo sob investigação por possível envolvimento em manipulação de jogos, Lucas Paquetá foi absolvido na Inglaterra e premiado com a convocação à seleção após um tempo de ausência para 'trabalhar a mente' e se defender Entrou e deixou sua marca, o segundo gol no Maracanã, onde surgiu defendendo o Flamengo.

"Cara, acho que é uma sensação única que eu pude sentir hoje. Acho que estava escrito, voltar ao Maracanã, que é a minha casa. Poder marcar e voltar a ajudar a seleção. Muito feliz depois de tudo que passei, que suportei nesses últimos dois anos. Agora finalmente posso jogar meu futebol leve e espero ajudar muito a seleção", disse, ao SporTV.

O meia explicou o sentimento de alívio após ser absolvido. "Tive uma obra completa de Deus na minha vida, ele que me escutou quando chorei, quanto tive medo, a mim, a minha mulher e meus filhos, e me suportou e me transformou. Estava escrito essa obra completa de volta à seleção no Maracanã com gol e quero dedicar à minha mulher e meus filhos", disse, aliviado e feliz.

Sobre Ancelotti, foi só elogios. "É um grande mister. Um privilegio jogar com ele e espero dar meu melhor e estarei sempre disponível", afirmou. Também agradeceu a Luiz Henrique pelo passe para o gol. "Quando ele jogou por cima, tinha um defensor chegando e só pensei em tocar na bola e mandar para o gol. Ele entrou muito bem, fez duas jogadas de gols, com 90% dele. E eu disse que continue que o seu vai sair. Espero que no próximo saia o dele."

Sorridente e satisfeito após modificar a partida com duas assistências e muito trabalho aos defensores chilenos, Luiz Henrique era outro jogador radiante ainda no gramado do Maracanã

"Essa hora (que foi chamado para entrar) eu pensei: 'tenho de ser o Luiz Henrique que saiu de Petrópolis, onde eu jogava com amigos, leve, solto'", disse. "E também no hotel, me ajoelhei e pedi a Deus que pudesse ser o Luiz Henrique de Carangola (município de Petrópolis), que jogasse feliz e ajudasse companheiros e também jogasse para minha família, toda no Maracanã me apoiando. Graças a Deus deu tudo certo. Agora é continuar com essa pegada, e é isso. Só queria ser o jogador de Carangola, não quero perder minha alegria de jogar nunca, sou apaixonado e deu tudo certo. Quando jogo com alegria tudo dá certo."


 

Esportes

Brasil Campeão da AmeriCup 2025: Uma Campanha Histórica no Basquete

01/09/2025 15h45

Pexels

O basquete brasileiro voltou a escrever história ao conquistar a AmeriCup 2025, em Manágua, na Nicarágua. Após 16 anos de espera, a seleção nacional ergueu novamente o troféu continental e mostrou que a modalidade está pronta para viver uma nova era de protagonismo. O título foi fruto de uma campanha sólida, marcada por intensidade, disciplina tática e uma confiança renovada dentro de quadra.

O triunfo ganha ainda mais importância quando se observa o contexto da competição. A AmeriCup reuniu 12 seleções e foi disputada em alto nível, com potências tradicionais das Américas em busca do título. Ao longo de dez dias, o torneio proporcionou confrontos equilibrados, grandes atuações individuais e consolidou novos talentos.

Dentro desse cenário, o Brasil conseguiu se impor, resgatando o respeito internacional e reacendendo a paixão da torcida pelo basquete. Esse entusiasmo chegou até ao ambiente digital, onde muitos usuários buscavam entender quais seriam as casas de apostas confiáveis para acompanhar e palpitar nos jogos, ampliando ainda mais a experiência de cada partida.

A conquista brasileira foi resultado não apenas de uma equipe talentosa, mas também de uma preparação consistente. O elenco soube mesclar jovens em ascensão com atletas mais experientes, o que permitiu enfrentar diferentes tipos de adversários com maturidade. O torneio, no entanto, ficará lembrado para sempre por dois momentos inesquecíveis: a virada épica sobre os Estados Unidos e a vitória contra a Argentina na grande final.

A virada histórica sobre os Estados Unidos

A semifinal contra os Estados Unidos foi o jogo que definiu a campanha brasileira como lendária. Favoritos absolutos, os norte-americanos chegaram invictos e carregavam o peso da tradição e da profundidade de elenco. Mas o Brasil entrou em quadra com confiança, disposto a provar que não havia mais abismo entre as seleções. O resultado foi uma atuação memorável: vitória por 92 a 77, em uma virada construída com energia coletiva e brilho individual.

Yago dos Santos foi o grande protagonista, comandando o ritmo do jogo com velocidade, arremessos certeiros e uma liderança que contagiou a equipe. Seus 25 pontos foram decisivos, assim como os 20 de Bruno Caboclo, que se impôs no garrafão com autoridade.

A defesa agressiva e a coragem para enfrentar cada posse como se fosse a última deram ao Brasil uma das vitórias mais marcantes de sua história no basquete. Não foi apenas um triunfo esportivo, mas um recado claro: a seleção brasileira voltou a ser uma potência capaz de derrubar gigantes.

A final contra a Argentina: clássico eterno

Se a semifinal já havia entrado para a memória, a final contra a Argentina acrescentou emoção e simbolismo. O clássico sul-americano é, por si só, carregado de rivalidade e tradição, e em Manágua não foi diferente. 4Em uma partida de placar baixo, disputada ponto a ponto, o Brasil venceu por 55 a 47 e garantiu a tão sonhada taça. Foi uma exibição de resiliência, na qual a defesa brasileira brilhou e a frieza nos momentos decisivos fez a diferença.

O duelo contra os argentinos resgatou imagens de outras gerações e reforçou o peso histórico da conquista. Ao superar o rival de tantas batalhas, a seleção brasileira não apenas encerrou o jejum de 16 anos sem títulos continentais, mas também mostrou que está preparada para liderar novamente o basquete no cenário regional.

O troféu, erguido contra o adversário mais simbólico possível, coroou uma campanha que ficará marcada para sempre na memória dos torcedores.

A importância do título

Ganhar a AmeriCup após tanto tempo tem um peso simbólico e esportivo imenso. O Brasil vinha de anos em que oscilava entre boas campanhas e decepções, sem conseguir transformar talento em conquistas.

Essa vitória mostra que a reconstrução da modalidade vem gerando frutos concretos, capazes de devolver ao país a confiança perdida. Para além do troféu, trata-se de um marco de afirmação: o Brasil pode voltar a ser protagonista nas Américas e brigar por espaço no cenário mundial.

O impacto também se estende ao extracampo. A conquista atraiu maior atenção da mídia, ampliou o interesse de patrocinadores e reacendeu o entusiasmo de torcedores que há tempos aguardavam uma conquista expressiva.

O basquete brasileiro, tantas vezes ofuscado pelo futebol, voltou a ocupar manchetes e gerar conversas em todo o país. Esse ambiente de confiança é fundamental para garantir continuidade e consolidar um ciclo vitorioso.

Yago dos Santos e o protagonismo de uma geração

Nenhum símbolo dessa conquista foi mais evidente do que Yago dos Santos. O armador foi eleito o MVP da AmeriCup e teve atuações decisivas, como contra os Estados Unidos, quando conduziu a virada histórica.

Sua maturidade em quadra, somada à ousadia característica, mostrou que ele é capaz de assumir o papel de liderança em momentos de maior pressão. Aos poucos, Yago se transforma não apenas em referência técnica, mas também em exemplo de resiliência e mentalidade vencedora.

Bruno Caboclo também deixou sua marca, especialmente na semifinal e na final, consolidando-se como peça-chave. Ao lado de Yago, ele simboliza uma geração que mistura experiência internacional e formação sólida no Brasil.

Essa mescla pode ser a base de uma nova era, onde jovens talentos encontram respaldo em companheiros que já trilharam caminhos importantes. A AmeriCup 2025 mostrou que o Brasil tem elenco para hoje e, sobretudo, para o futuro.

O legado da conquista

A vitória do Brasil na AmeriCup 2025 é um ponto de inflexão. Ela prova que planejamento, renovação e coragem são capazes de devolver ao país o protagonismo no basquete. O título inspira jovens atletas, fortalece a base e mostra que o esporte tem condições de crescer em estrutura e visibilidade. Mais do que um troféu, trata-se de uma oportunidade para transformar entusiasmo em legado.

O próximo passo é sustentar esse momento. Se a seleção continuar testando-se contra rivais fortes, se os clubes derem suporte com projetos de formação e se a federação mantiver um calendário coerente, o Brasil poderá transformar esse triunfo em uma era de conquistas. Depois de 16 anos de espera, o basquete brasileiro voltou ao topo, e agora o desafio é permanecer lá.

Esporte

Vojvoda estreia no Santos em empate sem gols diante do Fluminense na Vila Belmiro

A partida foi pela pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

31/08/2025 21h00

Vojvoda estreia no Santos em empate sem gols diante do Fluminense na Vila Belmiro

Vojvoda estreia no Santos em empate sem gols diante do Fluminense na Vila Belmiro Divulgação

O Santos e o Fluminense ficaram no 0 a 0 neste domingo, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando técnico do Santos e trouxe à tona o reencontro de Neymar e Paulo Henrique Ganso, protagonistas do passado recente do clube paulista, despertando a atenção da torcida para a expectativa de atuação dos dois em lados opostos.

Neymar foi titular e permaneceu em campo durante os 90 minutos, participando de forma ativa principalmente no segundo tempo, quando passou a recuar mais para buscar a bola e organizar as jogadas ofensivas do Santos. Já Ganso entrou pelo Fluminense e tentou criar oportunidades, mas teve participação discreta, sem conseguir impor grande influência no andamento da partida.

O resultado mantém o Santos sob pressão, com três partidas consecutivas sem vitória. A equipe soma 22 pontos, ainda distante do Fluminense, que chega a 28 e mantém a invencibilidade contra o rival desde 2021. O empate evidencia a dificuldade do time paulista em transformar a posse de bola e a intensidade em efetividade dentro da área adversária.

O primeiro tempo foi marcado por disputa intensa no meio de campo, mas com poucas chances claras de gol. O Santos chegou a balançar a rede em jogada de Guilherme, que driblou o goleiro Fábio, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Nos minutos finais da etapa, Neymar testou o reflexo do goleiro em cobrança de falta, mas a bola passou por cima do travessão. Pelo Fluminense, Santi Moreno se destacou na condução da bola, mas não conseguiu superar Gabriel Brazão nas finalizações que teve.

No segundo tempo, Neymar assumiu papel mais central na criação, tentando abrir espaços e articular jogadas ofensivas. Aos três, ele cobrou uma falta ensaiada que encontrou Rollheiser na entrada da área. O chute exigiu grande intervenção de Fábio, que espalmou. No rebote, Guilherme tentou finalizar de imediato, mas novamente o goleiro evitou o gol do Santos.

O Fluminense respondeu aos 15 em uma jogada de velocidade, quando Lucho Acosta conduziu a bola e rolou para Cano, que finalizou de primeira, de forma torta, mandando para fora. Foi a oportunidade mais clara do time carioca, mas a equipe não conseguiu transformar o volume de jogo em ameaça efetiva ao Santos, que ainda teve um gol anulado no fim, em toque de cabeça de Tiquinho Soares, em impedimento.

A estreia de Vojvoda mostrou uma equipe organizada defensivamente, mas ainda com ajustes necessários na transição ofensiva. A busca por entrosamento entre Neymar e os demais atacantes do Santos foi um dos pontos de observação do técnico, que precisará encontrar maneiras de transformar a qualidade técnica do elenco em finalizações concretas.

O equilíbrio predominou durante grande parte do segundo tempo, com o Santos mantendo a iniciativa e o Fluminense atento às chances de contra-ataque. Apesar da presença de jogadores de alto nível individual, a partida refletiu mais a organização tática e a disciplina das equipes do que a efetividade ofensiva, resultando no empate sem gols que manteve o cenário de disputa acirrada na tabela do Brasileirão.

O Santos volta a campo no domingo, às 16h, diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No sábado, às 21h, o Fluminense recebe o Corinthians, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 FLUMINENSE

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Rincón (João Schmidt), Zé Rafael e Rollheiser (Barreal); Caballero (Deivid Washington), Neymar e Guilherme (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Vojvoda.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Otávio), Hércules (Thiago Santos) e Lucho Acosta (Ganso); Santi Moreno (Soteldo), Cano (Igor Rabello) e Serna. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Não houve.

CARTÕES AMARELOS - Escobar e Rollheiser (Santos); Martinelli, Santi Moreno, Serna e Thiago Santos (Fluminense)

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO)

RENDA - R$738.351,62

PÚBLICO - 12.515 torcedores

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP)

