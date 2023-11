Agenda

Bonito recebe penúltima etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis

Fortalecendo o cenário esportivo em Mato Grosso do Sul, o fim de semana está repleto de competições na Capital e no interior. Espalhados por diversas regiões, eventos também são opção de lazer para a população que pode acompanhar as atividades com entrada gratuita, que incluem modalidades como paraquedismo, corrida, beach tennis e também o já tradicional futebol.



A programação conta com o apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) que apoia ainda a realização de ações sociais nos bairros Jardim Tarumã e Vida Nova em Campo Grande. Os eventos são uma oportunidade de prestigiar o esporte local, que dão abertura para realização de eventos nacionais no Estado.



Cidades do interior do Estado também não ficam de fora das atividades que incentivam a prática de exercícios físicos, promovendo saúde e bem-estar em todo o Estado.

Superpraia e etapa do Estadual de Vôlei de Praia

As areias da Praça Esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande, recebem duas competições de vôlei de praia neste fim de semana: o Superpraia MS e quinta etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia 2023. Os torneios vão reunir, ao todo, 39 duplas. As disputas começam nesta sexta-feira (24) e terminam no domingo (26). A entrada é gratuita ao público.

Os eventos com a participação de atletas de oito municípios: Bela Vista, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Rio Brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas.

O Superpraia MS tem no páreo os melhores duplas do Ranking Estadual nas categorias sub-17 e sub-19. De acordo com a Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), 23 duplas (feminino e masculino) estão na disputa. Os jogos já começaram na manhã da sexta (24).

Neste sábado (25) e domingo (26) será a vez dos atletas adultos entrarem em ação pela quinta etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia. No total, 16 duplas estão confirmadas.

A fase classificatória acontecerão no primeiro dia, e as semifinais e finais, no masculino e feminino, ocorrerão no domingo pela manhã. A FVMS distribuirá R$ 16.650,00 de premiação entre os quatro primeiros lugares de cada gênero.

Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis

Bonito será palco, neste sábado (25) e domingo (26), da quarta e penúltima etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis 2023. A competição vai reunir cerca de 120 atletas, de diversos municípios do esta.

A etapa, que recebe o nome de Bonito Open de Beach Tennis, terá disputas em duplas femininas, masculinas e mistas, nas categorias pró A, B, C e iniciantes. Os jogos acontecerão nas quadras de areia do Balneário Municipal de Bonito, com início às 8 horas deste sábado (25). As partidas seguem no domingo (26), iniciando no mesmo horário.

A etapa que definirá os campeões da temporada 2023 será realizada em Campo Grande, entre os dias 8 e 10 de dezembro. O local ainda será definido. O Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis é organizado desde 2012, ano em que a federação estadual foi criada.

Confira o Cronograma do Estado

8ª ETAPA DO RANKING DE SALTO

24 a 26 de novembro

Centro Hípico Leticia Brito (CHLB), Campo Grande (MS)

A partir das 8h

Realização: Federação Sul Mato Grossense de Hipismo (FSMH)

AÇÃO SOCIAL

25 de novembro

Campo de futebol do Bairro Vida Nova: R. Jaci Maria de Azevedo Môro com a R.Gilson Nogueira de Oliveira, Campo Grande (MS)

Das 12h às 22h

Realização: Igreja Aliança Com Deus- Templo dos Milagres

4º DESAFIO CROSS OPEN

25 de novembro

Joana Darc, 742 – Bairro pioneiros, Campo Grande (MS)

Das 7h às 23h

Realização: Cross Open

AÇÃO SOCIAL

25 de novembro

Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha: R. Itaóca, 196 – Jardim Tarumã, Campo Grande (MS)

Das 8h às 12h

Realização: Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (AGEMS)

SALTO DUPLO PARAQUEDISMO

25 e 26 de novembro

Campo Grande (MS)

Realização: Federação Sul-mato-grossense de Paraquedismo (FSMP)

1ª CORRIDA CÍRCULO MILITAR

26 de novembro

Rua Camapuã - lateral ao Círculo Militar, Campo Grande (MS)

Às 7h

Realização: Círculo Militar de Campo Grande

CAMPEONATO SUL MATO GROSSENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL SÉRIE B 2023

26 de novembro

Estádio Jacques da Luz, Campo Grande (MS)

Às 15h

Realização: Federação de Futebol de Mato Groso do Sul (FFMS)

AÇÃO SOCIAL

27 de novembro

Escola Estadual João Ponce de Arruda – distrito de São Pedro, Inocência (MS)

Realização: Câmara Municipal de Inocência

SEST SENAT RUN- CAMINHADA E CORRIDA DE RUA NOVEMBRO AZUL

26 de novembro

Lagoa Maior, Três Lagoas (MS)

Das 7h às 12h30

Realização: Sest Senat