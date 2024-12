Paulistana vence prova de 21km e bate próprio recorde

Diante do torcedor

Clubes se enfrentam às 20h30 deste sábado no Guanandizão

Central do Vôlei Renata, o campo-grandense Judson rechaçou o favoritismo do time de Campinas diante do Vedacit Vôlei Guarulhos, partida que acontece no Ginásio Guanandizão, neste sábado (7), pela 9ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei.

"Os times são todos muito fortes e a prova disso é que no último jogo eles ganharam do atual campeão (Sesi-Bauru), equipe que teoricamente, tem a mesma base de time que ganhou na temporada passada e eles venceram o jogo.", destacou o central, que aproveitou a oportunidade para falar de confrontos anteriores entre as equipes.

"A gente já se enfrentou no (Campeonato) Paulista algumas vezes e foram jogos duríssimos. Jogos muito disputados, decididos nos detalhes."

Com 26 anos completos no último dia 5, o sul-mato-grossense disse estar muito feliz de jogar um compromisso oficial pela 1ª vez em seu estado, entretanto, disse que os duelos diante do Vedacit Guarulhos tendem a ser muito competitivos.

"É um jogo direto, vale uma busca melhor de classificação para eles também, visando uma posição melhor (na tabela), agora que o principal objetivo é a Copa Brasil, buscar uma melhor colocação", disse Judson durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta (5), evento que contou com sessão de autógrafos para 100 fãs.

Apesar de jogar diante dos sul-mato-grossenses, cabe destacar que a decisão de trazer o confronto para o Estado partiu do Vedacit Guarulhos, mandante da partida, fator considerado bom pelo central. "A gente iria para o ginásio deles, lá a torcida fica a cinco centímetros de você. Você tá ali, a torcida tá do teu lado. É uma pressão muito grande, e eles fazem muito barulho lá.", disse o jogador.

Levantador e capitão do Vedacit Guarulhos, Sandro, falou sobre a importância de trazer uma partida de Superliga para um estado que está fora do eixo Rio-São Paulo. É muito importante para nós estarmos em um palco um pouco diferente do que estamos acostumados.

Proporcionar também ao pessoal de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, essa oportunidade de estar vendo um grande jogo da Superliga, né?", frisou o capitão do time de Guarulhos.

Natural de Campo Grande, Judson relembrou o período em que viveu junto dos avós na cidade de Bandeirantes quando tinha 12 anos de idade. O central aproveitou o momento para relembrar da importância da realização de grandes jogos em Mato Grosso do Sul como uma forma de fomentar a modalidade em nosso estado.

"Para quem é do esporte aqui no estado, todo mundo sabe que é uma batalha muito grande. Infelizmente para estados, principalmente fora do eixo de São Paulo, Minas Gerais, e no Sul, a gente sabe que é muito difícil. No começo ali eu não pensava, não imaginava me tornar jogador, por conta do incentivo (ou falta de incentivo)", disse o jogador, que se colocou como uma "exceção" ao lembrar de sua caminhada até o profissional.

"Se a estrutura melhorar, com certeza vai aparecer muito mais material humano, porque tem muito mais jogadores aí", finalizou.

Treinador do Vedacit Guarulhos, Nery Pereira Júnior brincou com o fato de Judson jogar com torcida a favor, e aproveitou a coletiva para chamar a torcida para o time de Guarulhos. "A torcida começa torcendo para o Judson, mas de repente se identifica de alguma forma com o nosso time, começa a torcer pra gente, isso aí vai se decidir realmente dentro da quadra ali, quando a bola subir e a equipe que realmente tiver um dia melhor e apresentar o melhor voleibol, vai levar." disse Nery.

Gestor esportivo do Vedacit Vôlei Guarulhos, Anderson Marsili disse que a decisão de trazer o jogo para Mato Grosso do Sul foi muito tranquila, e assim como Judson, destacou que o intuito era de impactar principalmente crianças e adolescentes por meio do esporte.

" A decisão de trazer um jogo pra cá foi justamente essa, impactar aquela criança for ao ginásio, para elas olharem os jogadores, que são as referências", complementou.

Penúltimo colocado na classificação geral, o Vedacit é o 11º na tabela e possui três vitórias e cinco derrotas na competição, contudo, venceu o Sesi-Bauru, atual bicampeão na última segunda-feira (2) por 3 sets a 2.

Terceiro colocado na classificação geral, o Vôlei Renata possui seis vitórias e duas derrotas no certame. Atual vice-campeão, o clube conta, além de Judson, os campeões olímpicos Bruninho e Maurício Borges, além do oposto argentino Bruno Lima.

Autógrafos

Nutricionista, Júlia de Arruda Melo (23), aproveitou a tarde para tietar os atletas e até cancelou o dia de trabalho. "Sempre fui muito fã de vôlei desde criança, quando eu descobri que eles iam vir para Campo Grande eu fiquei super ansiosa, fiz questão de vir aqui, cancelei paciente", disse a campo-grandense.

A primeira pessoa da fila foi Ana Paula Garay (51), gaúcha, que vive em Campo Grande há cinco anos. "Tive oportunidade, há quatro anos, de conseguir ingressos para o jogo que teve aqui. Na época, essa bola que estou segurando foi autografada pelo levantador Bruninho. Então, imagino conseguir mais autíografos no jogo", destacou.

Serviço - Os ingressos seguem a venda pela plataforma Total Ingressos, com entradas entradas entre R$ 40 e R$ 300. Quem optar por comprar presencialmente, pode ir às lojas da Planeta Esportes nos seguintes endereços:

Shopping Campo Grande

Rua 7 de Setembro, nº 592

Shopping Norte Sul

Rua Maracaju, nº 140



