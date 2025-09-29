Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Paulo Soares, icônico narrador e apresentador da ESPN, morre aos 63 anos

O velório acontecerá a partir das 13h às 17h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, em São Paulo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/09/2025 - 13h10
Icônico narrador e apresentador da ESPN, Paulo Soares, mais conhecido como Amigão, morreu nesta segunda-feira, 29, aos 63 anos. A causa da morte não foi divulgada. O velório acontecerá a partir das 13h às 17h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, em São Paulo.

Paulo Soares dedicou mais de 30 anos de carreira à ESPN e se destacou apresentando o programa SportsCenter ao lado de Antero Greco, morto em 2024 vítima de câncer.

Paulo Soares era conhecido pelo carisma, bom humor e pela forma leve com que conduzia as notícias esportivas. Ao lado de Antero Greco, formou uma das duplas mais queridas da televisão esportiva brasileira, criando bordões e momentos que marcaram gerações de fãs do esporte.

À época da morte do amigo, ele fez uma participação bastante emocionada no 'SportsCenter'. "Antero chegava sempre em cima da hora. Em todas as situações. Era uma coisa irritante. Agora, acabei de escrever e dizer: 'Poxa vida, Antero, você gostava tanto de chegar atrasado, em cima da hora, por que você foi embora agora? Para quê sair tão cedo? Não era a hora ainda'."

Ao longo dos últimos anos, Paulo Soares foi submetido a seis cirurgias na coluna e precisou ficar afastado na ESPN para cuidar da saúde por duas vezes, em 2017 e em 2023.

Natural de Goiânia, Amigão começou sua carreira no rádio antes de migrar para a televisão. Na frente das câmeras, ele atuou na Gazeta, Record e Cultura.

Ele chegou à ESPN em 1990, pouco depois da criação do canal no Brasil, e se tornou uma das principais referências da emissora. Paulo Soares também foi narrador da Rádio Eldorado ESPN no início dos anos 2010.

Esportes

Torneio de Futebol de Jovens Indígenas terá jogos decisivos neste domingo

Neste domingo (28), a competição chega às semifinais e à decisão em Campo Grande

27/09/2025 18h00

Os jogos acontecem na Praça do Estrela do Sul, em Campo Grande

Imagem Divulgação

A 3ª edição do Torneio de Futebol dos Jovens das Comunidades Indígenas foi marcada por jogos disputados e muitos sonhos de adolescentes que querem alcançar o futebol profissional.

O torneio teve início no dia 26 de setembro e os jogos decisivos serão neste domingo (28), na Praça Estrela do Sul, localizada na Rua Madame Butterfly, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

A competição é promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS), em parceria com o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) e o Conselho do Trabalho Decente e de Enfrentamento ao Trabalho Infantil.

Nesta edição, disputam equipes formadas por jovens indígenas de Campo Grande, Dourados, Bodoquena, Miranda, Sidrolândia e Aquidauana.

Abertura

O pontapé inicial ocorreu na sexta-feira (26), com o confronto entre o time de Campo Grande e Bodoquena, em que a equipe da Capital venceu pelo placar de 2x0.

O destaque foi o atleta João Henrique, autor do primeiro gol do torneio. Na saída do campo, concentrado ao comentar a vitória, disse que a satisfação está em ajudar o time:

“A sensação é muito boa, porque fazer o primeiro gol do time ali já ajuda na pontuação”, afirmou João Henrique.

No segundo jogo, enfrentaram-se as equipes de Aquidauana e Dourados, e o placar terminou em 3x1. Participando pela terceira vez do torneio, Lucas Gabriel Dias Pereira ressaltou que iniciar o campeonato com uma vitória é especial:

“É gratificante começar ganhando o primeiro jogo. Para mim, o futebol é tudo, é vida, traz união entre os jovens”, afirmou.

Sidrolândia  venceu  Dourados por 6 a 2

Segunda rodada

Neste sábado (27), entraram em campo Bodoquena e Miranda. O jogo terminou com vitória de Miranda por 1x0.

Também participando pela terceira vez, o jogador José Santana, 19 anos, elogiou a competição, que considera uma oportunidade para dar visibilidade ao futebol dos jovens da comunidade:

“É um torneio bom, dá visibilidade para a gurizada. Muitos que são da aldeia nunca tiveram a oportunidade de jogar fora. Esse torneio abriu portas para mim, me deu experiência, porque no começo eu tinha dificuldade até para me expressar, e hoje consigo falar melhor e me encaixar no meio das pessoas”, contou o jogador, que já atuou em equipes e sonha em seguir carreira profissional.

O segundo jogo da rodada teve um placar elástico, com a vitória do time de Sidrolândia sobre Aquidauana por 6x2. O atleta estreante Telson Figueiredo Batista, de 15 anos, comemorou a oportunidade de vestir a camisa e participar do torneio:

“É um privilégio jogar aqui. Desde a primeira vez que teve eu quis participar, mas não podia por conta da idade. Hoje, graças a Deus, estou aqui com uma vitória. O futebol não é só sobre ganhar, mas também sobre dedicação e esforço”, disse o atleta, que também sonha em se tornar jogador profissional.

Os jogos acontecem na Praça do Estrela do Sul, em Campo Grande

A competição segue até domingo (28), quando serão realizados os jogos da semifinal (8h30) e da final (9h30):

 

Semifinalistas

  • Campo Grande
  • Miranda
  • a definir
  • a definir

 

Esportes

De MS, Yeltsin Jacques conquista primeira medalha do Brasil no Paralímpico

Atleta conquistou a prata nos 5.000 metros da classe T11 (deficiência visual)

27/09/2025 10h30

Yeltsin Jacques

Wander Roberto/CPB

Yeltsin Jacques, sul-mato-grossense de Campo Grande, conquistou neste sábado, em Nova Déli, a primeira medalha do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo de 2025, realizado na Índia.

O atleta ficou com a prata nos 5.000 metros da classe T11 (deficiência visual), marcando o início do quadro de medalhas brasileiro na competição.

Prova emocionante

A final dos 5.000m foi marcada por disputas intensas. Yeltsin largou fora das primeiras posições, mas mostrou recuperação exemplar ao longo do percurso.

Na segunda metade da prova, saltou da sexta colocação para o segundo lugar, cruzando a linha de chegada em 15min29s73 – seu melhor tempo na temporada.

O ouro ficou com o japonês Kenya Karasawa, enquanto o russo Fedor Rudakov completou o pódio com o bronze.

Primeira medalha brasileira

Além da conquista individual, a medalha de prata de Yeltsin foi a primeira do Brasil nesta edição do Mundial, que reúne mais de 50 atletas brasileiros em busca de pódios na capital indiana. 

O Mundial de Atletismo Paralímpico segue até o início de outubro, e o Brasil segue firme na disputa por medalhas com atletas em diversas provas.

A delegação brasileira, embalada pela conquista de Yeltsin, acumula expectativas para novos resultados de destaque em solo indiano.

Carreira vitoriosa

Aos 34 anos, Yeltsin é referência no esporte paralímpico mundial. Além das medalhas olímpicas, o atleta coleciona títulos em campeonatos mundiais e Pan-Americanos, consolidando uma carreira de superação e desempenho de alto nível.

O pódio em Nova Déli é a sexta medalha de Yeltsin em Mundiais, além dos títulos paralímpicos que já conquistou em edições anteriores, como nos Jogos de Tóquio e Paris.

Muito ligado às suas origens, Yeltsin carrega sempre Mato Grosso do Sul como parte da identidade que o impulsiona nas pistas.

