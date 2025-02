Pelo 2º ano seguido, Nascar Brasil abre temporada em Campo Grande

"DO MS PARA O MUNDO"

Mais uma vez escalado na lateral-esquerda, Arthur Dias foi absoluto na defesa brasileira e essencial na vitória da canarinho diante dos chilenos, e ainda contou com uma "mini-ajuda" do Paraguai para erguer a taça

Arthur Dias com a taça do Sul-Americano Sub-20 Foto: Reprodução/Instagram

Superando a humilhação na estreia, quando perdeu por 6x0 para a Argentina, o Brasil bateu o Chile por 3x0 e conquistou o Sul-Americano Sub-20, com participação crucial do campo-grandense Arthur Dias e uma pequena ajuda do Paraguai.

Após começar a partida contra a Argentina no banco, o defensor multifunções sul-mato-grossense foi escalado como titular e, mais uma vez, na lateral-esquerda, posição em que atuou na maioria dos jogos neste torneio, mesmo não sendo zagueiro de origem.

Arthur não foi substituído e ficou até o fim da partida. Ao todo, efetuou incríveis nove desarmes, três interceptações, venceu 10 de 11 duelos pelo chão e acertou 81% dos passes tentados (30 de 37). Diante disso, o "zagueiro-lateral" recebeu nota 7.8 no Sofascore, site especializado em estatísticas esportivas.

Após ir para o intervalo empatado, a seleção voltou para a segunda etapa com outra cara e cumpriu o "dever de casa". Os gols foram marcados por Pedrinho, Deivid Washington e Ricardo Mathias.

Mesmo com a vitória, os jogadores e comissão precisavam esperar o jogo da Argentina para ter a definição do campeão. Caso os hermanos vencessem o Paraguai por quatro gols ou mais de diferença, conquistaria o título.

Porém, isso não aconteceu. Em atuação fraca dos argentinos, os paraguaios venceram por 3x2 e ajudaram os brasileiros a erguer mais uma taça do Sul-Americano Sub-20 em sua história, se isolando mais ainda como o maior campeão do torneio, com 13 taças.

Depois da confirmação da conquista, Arthur Dias, assim como outros do elenco brasileiro, abriu uma transmissão ao vivo no Instagram, mostrando a comemoração e felicidade dos jovens jogadores. Durante a celebração, já de volta ao vestiário, Arthur reforçou suas origens. "Do MS para o Mundo", disse.

Agora, todos os jogadores voltam para os seus respectivos clubes. No caso de Arthur, o zagueiro deve receber oportunidades no Campeonato Paranaense com a camisa do Athletico (PR), que ocupa a vice-liderança do estadual.

Nas redes sociais, alguns torcedores do furacão exaltaram o campo-grandense após a conquista da competição.

"Fez ótimos jogos, segurou a bronca de lateral-esquerdo e jogou até de lateral-direito, mesmo sendo canhoto. Precisa ser oportunizado no Athletico (PR). Tem muito potencial."

Outro disse "Esse moleque é muito bom". Um adepto da equipe também afirmou que "Arthur Dias é uma joia preciosa que o Athletico tem. 17 anos jogando no Sub-20".

Nesta manhã, o Athletico (PR) parabenizou o jovem pela conquista.

A próxima competição oficial da seleção brasileira da categoria será na Copa do Mundo Sub-20, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile. Argentina, Paraguai, Colômbia e, obviamente, o Chile são as outras seleções sul-americanas que estarão no Mundial.

Como foi o jogo

Apesar de jogar pelo título e enfrentar uma equipe que marcou apenas 1 ponto em cinco jogos na fase final, o Brasil teve uma produção ofensiva nula no primeiro tempo. O Chile construiu as melhores oportunidades no primeiro tempo, exigindo boas defesas do goleiro brasileiro Felipe Longo em finalizações de Rossel.

O Brasil começou melhor a segunda etapa e aos 2 minutos já conseguiu ameaçar o gol chileno com uma boa jogada de Rayan pelo lado direito. Apesar de demonstrar mais disposição em buscar o ataque, a seleção deixava muitos espaços e o Chile conseguia invadir a área brasileira com facilidade.

Com o passar do tempo, o Brasil pressionou o adversário e conseguiu finalizar com perigo. Aos 28 minutos, Deivid Washington recebeu passe de Pedrinho e chutou forte. O goleiro chileno fez a defesa parcial, mas a bola foi na direção gol. Ele ainda tentou tirar a bola, mas ela já havia ultrapassado a linha de gol.

Aos 33 minutos, o zagueiro Iván Roman levou o segundo cartão amarelo e deixou o Chile com um jogador a menos. O Brasil pressionou para aumentar seu saldo de gols. Aos 40, Pedrinho bateu cruzado para fazer 2 a 0 e dois minutos depois Ricardo completou de cabeça cobrança de escanteio para marcar o terceiro

Já nos acréscimos, houve confusão envolvendo as comissões técnicas e os reservas que invadiram o campo após um drible de Pedrinho em Arce. Os dois jogadores foram advertidos com cartão amarelo.

Mundial sub-20

A Copa do Mundo Sub-20 acontece entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile, país que já está classificado automaticamente para a competição por ser país-sede.

A seleção brasileira tem cinco títulos mundiais da categoria, conquistados em 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011. Este último, erguido há 14 anos, contava com um elenco recheado de jogadores que viriam a ser destaque na seleção principal no futuro, como: Philippe Coutinho, Casemiro, Oscar, Danilo e Alex Sandro.

Na última edição, disputada em 2023 e vencida pelo Uruguai, o Brasil decepcionou e foi eliminado por Israel, pelo placar de 3x2, nas quartas de final. Marcos Leonardo, revelado pelo Santos e atualmente no Al-Hilal (ARA), venceu a chuteira de prata, prêmio dado ao vice-artilheiro da competição.

Porém, mesmo com cinco títulos, a seleção brasileira não é a maior vencedora da Copa do Mundo Sub-20. Com seis taças, a Argentina lidera, sendo o último conquistado há 18 anos, em 2007, geração que tinha Aguëro, Dí Maria, Romero e Banega.

Classificação final do Sul-Americano Sub-20

1º - Brasil (13 pontos)

2º - Argentina (10 pontos)

3º - Colômbia (9 pontos)

4º - Paraguai (9 pontos)

5º - Uruguai (1 pontos)

6º - Chile (1 pontos)

Em negrito = Classificados ao Mundial Sub-20 (Chile é país-sede)

*Com algumas informações do Estadão Conteúdo

** Matéria atualizada às 11h10 para acréscimo de informação

Assine o Correio do Estado