Peões sul-mato-grossenses dominam montaria em touros no Brasil e no mundo

Além do atual campeão mundial, Mato Grosso do Sul conta com outros dois peões no Top-10 global

Alison Silva

Alison Silva

04/11/2025 - 15h30
Os peões sul-mato-grossenses vivem um momento histórico na montaria em touros. O Estado, tradicional revelador de talentos na arena, hoje domina o cenário nacional e mundial da Professional Bull Riders (PBR), principal competição da categoria.

Na temporada atual, Warley Oliveira da Silva, natural de Aparecida do Taboado, ocupa a 4ª colocação no ranking mundial, enquanto Cleber Henrique Marques, nascido em Cassilândia, figura na 8ª posição. Ambos são destaques também no ranking nacional da modalidade.

Líder do ranking nacional, Cleber Henrique Marques venceu quatro grandes etapas do circuito brasileiro: Uberlândia (MG), Piracaia (SP), Jaguariúna (SP) e Extrema (MG), já Warley Oliveira da Silva triunfou na etapa de Pirajuba (MG) e foi vice-campeão em Campo Grande no fim de novembro, uma das provas mais disputadas do calendário, diante da torcida sul-mato-grossense.

Protagonismo

O bom momento dos representantes do Estado acontece na esteira da consagração de outro ícone local, uma vez que José Vitor Leme, nascido em Ribas do Rio Pardo, conquistou em maio de 2025 o tricampeonato mundial de montaria em touros.

Aos 29 anos, Leme se firmou como um dos maiores nomes da história da PBR, ao lado de lendas como Adriano Moraes e Silvano Alves, também tricampeões. Leme já havia conquistado os títulos de 2020 e 2021, e nesta última temporada marcou o seu nome de vez na história ao registrar 98,75 pontos, a maior nota já alcançada na competição.

O domínio brasileiro nas arenas internacionais é marcante há décadas. Desde 1994, quando a PBR passou a premiar campeões mundiais, o país já soma dezenas de títulos, com nomes como Adriano Moraes (1994, 2001 e 2006), Silvano Alves (2011, 2012 e 2014), Guilherme Marchi (2008), Renato Nunes (2010) e Kaique Pacheco (2018). Nos últimos anos, o Brasil manteve a hegemonia, com Cassio Dias campeão em 2024, Rafael José de Brito em 2023. O país conta com 15 títulos mundiais. 

Campeões mundiais da PBR por ano

2025 - José Vitor Leme
2024 – Cassio Dias
2023 – Rafael José de Brito
2022 – Daylon Swearingen
2021 – José Vitor Leme
2020 – José Vitor Leme
2019 – Jess Lockwood
2018 – Kaique Pacheco
2017 – Jess Lockwood
2016 – Cooper Davis
2015 – J.B. Mauney
2014 – Silvano Alves
2013 – J.B. Mauney
2012 – Silvano Alves
2011 – Silvano Alves
2010 – Renato Nunes
2009 – Kody Lostroh
2008 – Guilherme Marchi
2007 – Justin McBride
2006 – Adriano Moraes
2005 – Justin McBride
2004 – Mike Lee
2003 – Chris Shivers
2002 – Ednei Caminhas
2001 – Adriano Moraes
2000 – Chris Shivers
1999 – Cody Hart
1998 – Troy Dunn
1997 – Michael Gaffney
1996 – Owen Washburn
1995 – Tuff Hedeman
1994 – Adriano Moraes 

*Saiba

No final do mês passado, o campeão brasileiro de 2024, Rogério Venâncio ficou com a fivela de campeão da etapa. Montando com sucesso os quatro touros que desafiou no fim de semana o mato-grossense faturou mais de R$ 40 mil em prêmios na competição.

Esportes

Haaland marca duas vezes, City derruba fase invicta do Bournemouth e toma a vice-liderança

Equipe comandada por Pep Guardiola chegou aos 19 pontos e tomou a vice-liderança da Premier League

02/11/2025 23h00

Atacante norueguês

Atacante norueguês Foto: Divulgação

Após se divertir vestido de Coringa pelas ruas de Manchester, tentando "assustar" torcedores no Halloween, Haaland assombrou a defesa do Bournemouth e, com dois gols, comandou o City no triunfo por 3 a 1 sobre o surpreendente Bournemouth, neste domingo, no Etihad Stadium. O'Reilly fechou o placar para os donos da casa.

Além de retomar o rumo, após a derrota para o Aston Villa, a equipe comandada por Pep Guardiola chegou aos 19 pontos e tomou a vice-liderança da Premier League do próprio Bournemouth, que teve encerrada uma série invicta de oito rodadas no campeonato e permaneceu com 18, agora em quarto na tabela. O líder Arsenal soma 25.

O destaque do jogo, mais uma vez, foi o norueguês Erling Haaland, que coordenou as ações ofensivas, marcou duas vezes e chegou a 13 gols na artilharia da competição. Entre os jogos do City e da Noruega, o atacante de 25 anos já soma 25 gols em 15 partidas na temporada, uma respeitável média de 1,6 tento por jogo.

Surpresa neste início de temporada europeia, o Bournemouth, que só havia perdido para o Liverpool na Premier League, ainda na estreia, tomou a iniciativa e balançou a rede logo aos 45 segundos com Kroupi, mas o tento foi invalidado por impedimento. A ousadia dos visitantes deixou o City mais ligado na partida e o time da casa passou a ter mais controle do jogo.

Apesar do domínio, o conjunto azul contou com dois contragolpes em velocidade de Haaland, que invadiu a área livre e finalizou após receber passes de Cherki em ambas as jogadas, para ir ao intervalo em vantagem de 2 a 1 - Adams aproveitou falha de Donnarumma e marcou para o Bournemouth.

Disposto a arrancar um empate, o time rubro-negro voltou com uma postura ofensiva na etapa final, mas, quando era melhor em campo, foi castigado com o gol de O'Reilly em chute cruzado, aos 15 minutos, que praticamente minou a reação dos visitantes. Os brasileiros Evanilson, do Bournemouth, e Savinho, do City, foram acionados na etapa final, mas pouco produziram a ponto de provocar alguma mudança no placar.

Esportes

Kevin Durant lidera Rockets em triunfo sobre os Celtics; campeões do Leste, Pacers vencem a 1ª

Além de converter 8 de 11 arremessos em quadra, Durant acertou 8 de 9 lances livres

02/11/2025 22h00

Durant fez 26 pontos na vitória diante do Celtics

Durant fez 26 pontos na vitória diante do Celtics Foto: Divulgação

Kevin Durant mostrou, neste sábado, por que é o dono do maior salário acumulado na história da NBA. O astro do Houston Rockets anotou 26 pontos e liderou sua equipe na vitória por 128 a 101 sobre o Boston Celtics, fora de casa, encerrando uma série de três triunfos seguidos do conjunto verde e branco.

Além de converter 8 de 11 arremessos em quadra, Durant acertou 8 de 9 lances livres, convertendo três seguidos após uma série de faltas técnicas no início do terceiro quarto, minando qualquer chance de reação da franquia de Boston. Os torcedores começaram a deixar o TD Garden ainda no final do terceiro quarto, quando os visitantes venciam por 97 a 72 - ambos jogaram com reservas o último período.

Além da grande atuação de Durant, os Rockets contaram com 17 pontos e nove rebotes de Amen Thompson e um quase "triple-double" de Alperen Sengun, que terminou com 16 pontos, 10 rebotes e nove assistências. Baylor Scheierman liderou os Celtics com 17 pontos, enquanto Payton Pritchard fez 14 e Jaylen Brown apenas 12 - havia anotado 32 na vitória sobre o Philadelphia 76ers na noite anterior.

PACERS ENCERRAM SEQUÊNCIA NEGATIVA

Em Indianápolis, o atual campeão da Conferência Leste e vice-campeão da NBA, o Indiana Pacers, recuperou-se do péssimo início de temporada e encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas com o triunfo diante do Golden State Warriors por 114 a 109.

O Indiana perdia por 11 pontos de diferença no último quarto, mas Quenton Jackson comandou a virada convertendo 12 de seus 25 pontos na parcial final. Aaron Nesmith anotou 31 pontos e Pascal Siakam contribuiu com 27. Já os Warriors, que perderam o fôlego na reta final da partida, tiveram como destaques Stephen Curry, com 24 pontos, Jimmy Butler, com 20, e Jonathan Kuminga, 17.

O triunfo trouxe alívio ao Indiana Pacers, que sofre com lesões após a ótima temporada 2024/2025. Destaque da equipe, Tyrese Haiburton rompeu o tendão de Aquiles no jogo 7 das finais da NBA e deverá perder toda a temporada. Na sexta-feira, a franquia anunciou que Obi Toppin ficará afastado por pelo menos três meses devido a uma fratura no pé direito. Também estão no departamento médico os titulares Benedict Mathurin e Andrew Nembhard, além do reserva T.J. McConnell.

PISTONS VIRAM SOBRE OS MAVERICKS NA CIDADE DO MÉXICO

Em jogo realizado na Cidade do México, o Detroit Pistons abriu vantagem no último quarto para vencer o Dallas Mavericks por 122 a 110, neste sábado, graças a um "double-double" de Jalen Duren, destaque da partida com 33 pontos e 10 rebotes.

Sem Anthony Davis, lesionado, os Mavericks lideravam por 93 a 87 após três quartos, mas sofreram uma virada histórica de 35 a 17 no último período. D'Angelo Russell saiu do banco para marcar 31 pontos, enquanto a primeira escolha geral do draft, Cooper Flagg, anotou 16 pontos, sua melhor marca na temporada.

Este foi o 15º jogo da temporada regular da NBA disputado na Cidade do México, sendo o quarto do Dallas Mavericks, equipe que mais atuou no país vizinho. Phoenix Suns e Orlando Magic jogaram na capital mexicana três vezes cada um.

Confira os resultados dos jogos da NBA deste sábado:

  • Milwaukee Bucks 133 x 135 Sacramento Kings
  • Charlotte Hornets 105 x 122 Minnesota Timberwolves
  • Indiana Pacers 114 x 109 Golden State Warriors
  • Washington Wizards 94 x 125 Orlando Magic
  • Boston Celtics 101 x 128 Houston Rockets
  • Dallas Mavericks 110 x 122 Detroit Pistons
  • Confira os jogos da NBA deste domingo:
  • Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans
  • Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks
  • Toronto Raptors x Memphis Grizzlies
  • Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers
  • Charlotte Hornets x Utah Jazz
  • New York Knicks x Chicago Bulls
  • Phoenix Suns x San Antonio Spurs
  • Los Angeles Lakers x Miami Heat

