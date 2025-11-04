Peões sul-mato-grossenses dominam montaria em touros no Brasil e no mundo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os peões sul-mato-grossenses vivem um momento histórico na montaria em touros. O Estado, tradicional revelador de talentos na arena, hoje domina o cenário nacional e mundial da Professional Bull Riders (PBR), principal competição da categoria.

Na temporada atual, Warley Oliveira da Silva, natural de Aparecida do Taboado, ocupa a 4ª colocação no ranking mundial, enquanto Cleber Henrique Marques, nascido em Cassilândia, figura na 8ª posição. Ambos são destaques também no ranking nacional da modalidade.

Líder do ranking nacional, Cleber Henrique Marques venceu quatro grandes etapas do circuito brasileiro: Uberlândia (MG), Piracaia (SP), Jaguariúna (SP) e Extrema (MG), já Warley Oliveira da Silva triunfou na etapa de Pirajuba (MG) e foi vice-campeão em Campo Grande no fim de novembro, uma das provas mais disputadas do calendário, diante da torcida sul-mato-grossense.

Protagonismo

O bom momento dos representantes do Estado acontece na esteira da consagração de outro ícone local, uma vez que José Vitor Leme, nascido em Ribas do Rio Pardo, conquistou em maio de 2025 o tricampeonato mundial de montaria em touros.

Aos 29 anos, Leme se firmou como um dos maiores nomes da história da PBR, ao lado de lendas como Adriano Moraes e Silvano Alves, também tricampeões. Leme já havia conquistado os títulos de 2020 e 2021, e nesta última temporada marcou o seu nome de vez na história ao registrar 98,75 pontos, a maior nota já alcançada na competição.

O domínio brasileiro nas arenas internacionais é marcante há décadas. Desde 1994, quando a PBR passou a premiar campeões mundiais, o país já soma dezenas de títulos, com nomes como Adriano Moraes (1994, 2001 e 2006), Silvano Alves (2011, 2012 e 2014), Guilherme Marchi (2008), Renato Nunes (2010) e Kaique Pacheco (2018). Nos últimos anos, o Brasil manteve a hegemonia, com Cassio Dias campeão em 2024, Rafael José de Brito em 2023. O país conta com 15 títulos mundiais.

Campeões mundiais da PBR por ano

2025 - José Vitor Leme

2024 – Cassio Dias

2023 – Rafael José de Brito

2022 – Daylon Swearingen

2021 – José Vitor Leme

2020 – José Vitor Leme

2019 – Jess Lockwood

2018 – Kaique Pacheco

2017 – Jess Lockwood

2016 – Cooper Davis

2015 – J.B. Mauney

2014 – Silvano Alves

2013 – J.B. Mauney

2012 – Silvano Alves

2011 – Silvano Alves

2010 – Renato Nunes

2009 – Kody Lostroh

2008 – Guilherme Marchi

2007 – Justin McBride

2006 – Adriano Moraes

2005 – Justin McBride

2004 – Mike Lee

2003 – Chris Shivers

2002 – Ednei Caminhas

2001 – Adriano Moraes

2000 – Chris Shivers

1999 – Cody Hart

1998 – Troy Dunn

1997 – Michael Gaffney

1996 – Owen Washburn

1995 – Tuff Hedeman

1994 – Adriano Moraes

*Saiba

No final do mês passado, o campeão brasileiro de 2024, Rogério Venâncio ficou com a fivela de campeão da etapa. Montando com sucesso os quatro touros que desafiou no fim de semana o mato-grossense faturou mais de R$ 40 mil em prêmios na competição.

Assine o Correio do Estado