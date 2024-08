Na corda bamba, Pezão/UCDB precisa de vitória hoje para seguir vivo

CRIA DE MS

Matheus Martins chegou ao clube carioca no início de agosto, pela bagatela de R$ 60 milhões; jogador marcou dois gols contra o Flamengo no último domingo (18)

O campo-grandense Matheus Martins está nas quartas de final da Copa Libertadores da América deste ano, após o Botafogo eliminar o Palmeiras na noite de ontem, quarta-feira (22), pelo placar agregado de 4x3,

Nesta partida decisiva contra o alviverde paulista, Matheus foi o responsável pela assistência no segundo gol da equipe do Rio de Janeiro, marcado pelo venezuelano Savarino. Porém, o campo-grandense não começou como titular, entrou no intervalo do jogo no lugar de Luiz Henrique, que saiu com lesão na panturrilha. Essa não foi a primeira vez que o atacante brilha saindo do banco de reservas.

No último domingo (18), no clássico contra o Flamengo, o jogador entrou aos 29 minutos da segunda etapa e marcou os dois últimos gols do Botafogo na goleada por 4x1. Assista aos gols da partida, especialmente aqueles do Matheus Martins, no vídeo abaixo:

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com Fábio Manso, responsável por levar o atacante campo-grandense ao Fluminense (RJ), clube onde Matheus foi revelado, para contar um pouco mais sobre as origens do jogador.

"Ele veio aqui com 9 anos pra 10 anos, trouxe ele pra estudar aqui no colégio (ABC), jogar futsal para gente, e eu levei ele com 11 anos, 10 pra 11 anos pro Fluminense e ficou lá todo esse tempo, né? Até ser vendido para Udinese e depois agora voltou pro Botafogo", contou Fábio.

Segundo ele, Matheus morou e foi criado perto da Avenida dos Cafezais, próximo ao Jardim Paulo Coelho Machado. Hoje, sua família mora em Xerém, bairro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Matheus Martins, o último da direita para a esquerda, durante seu tempo no Colégio ABC - Fonte: Reprodução/Fábio Manso

Trajetória profissional

Matheus subiu para o profissional da equipe carioca antes de completar a maioridade, com apenas 17 anos. Durante seu tempo no elenco profissional do tricolor, ele atuou em 51 partidas, fez 6 gols e deu 5 assistências. Em janeiro de 2023, ele foi vendido à Udinese, pela bagatela de R$ 46,8 milhões. Porém, um dias depois de chegar ao clube italiano, o atacante foi emprestado ao Watford, da Inglaterra.

No clube inglês, ele ficou um ano e meio, sendo responsável por 6 gols e 3 assistências em 48 partidas. Após o fim do período de empréstimo, a negociação entre Botafogo e Udinese para transferência em definitivo chegou ao fim, com final feliz para a equipe carioca.

No dia 1º de agosto, o time do empresário norte-americano John Textor pagou 10 milhões de euros (R$ 60 milhões na cotação da época) ao Udinese, da Itália. Até então, o atacante soma dois gols e uma assistência pela Estrela Solitária.

Enquanto vivia bom momento no Watford, Matheus apareceu em convocações da seleção brasileira sub-20, do qual chegou a atuar pela Copa do Mundo de 2023 da categoria, que não teve final feliz para o Brasil, sendo eliminado nas quartas de final para Israel, por 3x2. Na seleção, ele tem seis gols em 10 partidas.

