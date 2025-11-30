Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Piastri lamenta erro no GP do Catar: 'Não era para ser este resultado'

Piloto australiano foi questionado se arrependia de não ter aproveitado a bandeira amarela

Alison Silva

Alison Silva

30/11/2025 - 23h00
O piloto australiano Oscar Piastri tinha tudo para completar um final de semana perfeito no circuito de Lusail neste domingo (30). Após a pole position e a vitória na corrida sprint e uma nova pole na prova principal, o australiano liderava o GP do Catar quando na sétima volta uma decisão da McLaren colocou tudo a perder.

A escuderia, já campeã do certame com ampla antecedência do Mundial de Construtores, não aproveitou a entrada do safety car para ir aos boxes e fazer a primeira de duas trocas de pneus na prova. Piastri e seu companheiro de equipe, Lando Norris, foram os únicos que permaneceram na pista, decisão que se mostrou muito equivocada. Piastri terminou na segunda colocação, atrás de Max Verstappen, da Red Bull, e viu o tetracampeão ultrapassá-lo na classificação.

"Realmente não acertamos a estratégia. Pilotei o mais rápido que pude. Não tinha mais o que eu pudesse fazer. Tentei o melhor, mas não era para ser este resultado", afirmou ele, que tem 392 contra 396 de Verstappen e 408 de Norris, que chegou em quarto lugar.

Ele foi questionado se arrependia de não ter aproveitado a bandeira amarela. "Depois do que aconteceu, obviamente deveríamos ter parado. Mas vamos discutir internamente", declarou ele, que depende de uma combinação de resultados em Abu Dabi no domingo para conquistar seu primeiro título da F-1.

"Não foi de todo ruim. Foi um fim de semana muito bom, mas é difícil de engolir um resultado como esse", afirmou o piloto da McLaren.

Com Estadão Conteúdo*

Tudo igual

De olho na Copa do Brasil, Operário e Náutico empatam pela final do sub-17

Primeiro jogo da final foi disputado neste sábado (29), no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande

30/11/2025 15h00

Operário e Náutico fizeram segundo tempo movimentado no Olho do Furacão

Operário e Náutico fizeram segundo tempo movimentado no Olho do Furacão Foto: Rodrigo Moreira/FFMS

De olho na vaga para a Copa do Brasil, Operário e Náutico empataram em 2 a 2 no primeiro jogo da final do Estadual sub-17, disputado neste sábado (29), no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande. O resultado mantém a disputa em aberto para o confronto de volta, que será realizado no próximo fim de semana.

Após o primeiro tempo sem gols, teve um primeiro tempo sem gols, o  Operário abriu o placar aos 5' da etapa complementar com Juan Pablo aproveitando cruzamento da direita para marcar de cabeça. A equipe ampliou aos 14', após jogada de Joas que terminou com defesa parcial do goleiro e finalização de Pedrinho no rebote.

O Náutico reagiu no fim. Aos 35', depois de a zaga operariana afastar a bola, Raul recuperou pela direita e cruzou para Edson Soares desviar de cabeça e diminuir a diferença. Cinco minutos mais tarde, Kairon ganhou da defesa, conduziu até a área e bateu cruzado para empatar e fechar o placar em 2 a 2. 

Saiba*

Em caso de novo empate por qualquer placar, o título será decidido nos pênaltis. Representantes dos clubes e da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definem nesta segunda-feira (1º) os detalhes da partida de volta.

Esporte

Brasil iguala Argentina no topo da Libertadores, com 25 títulos

Tetra do Flamengo é a sétima consecutiva do país

30/11/2025 09h00

Taça da Libertadores

Taça da Libertadores Divulgação/Conmebol

O título do Flamengo, conquistado neste sábado (29) no Estádio Monumental de U, em Lima (Peru), sobre o Palmeiras, colocou o Brasil no topo do ranking de conquistas de Libertadores ao lado da Argentina. Os dois países acumulam 25 troféus do mais importante torneio interclubes da América do Sul.Taça da LibertadoresTaça da Libertadores

O Brasil volta a ocupar o posto depois de 61 anos. Em 1963, quando o Santos ganhou a Libertadores pela segunda vez, o futebol brasileiro se igualou ao Uruguai, vencedor em 1960 e 1961 com o Peñarol. Em 1964 e 1965, graças ao Independiente, a Argentina também foi a duas conquistas.

Em 1966, o Peñarol foi tricampeão e recolocou o Uruguai, de forma isolada, no topo de países com mais títulos, tirando o Brasil da ponta. A liderança charrua, porém, durou somente até 1968, quando o Estudiantes levantou a quarta taça dos argentinos - a terceira, que os igualou aos uruguaios, veio em 1967, com o Racing.

De lá para cá, os hermanos mantiveram, sozinhos, o status de país com mais Libertadores. Nos últimos anos, porém, a diferença para os argentinos, construída nos anos 1960 e 1970, foi caindo drasticamente. Desde 2019, apenas clubes brasileiros levantaram o troféu. São sete títulos em sequência, um recorde no torneio.

Os maiores campeões da Libertadores ainda são argentinos. O Independiente lidera a estatística, com sete títulos, seguido pelo Boca Juniors, com seis, e o intruso uruguaio Peñarol, com cinco. Ainda há River Plate e Estudiantes com os mesmos quatro títulos que o Flamengo igualou neste sábado.

Em número de campeões, o Brasil lidera com folga. São 12 clubes diferentes a terem erguido a taça, com o Rubro-Negro assumindo o posto de maior vencedor do país com o título em Lima. Na Argentina, são oito equipes.

Apenas Peru, Bolívia e Venezuela nunca tiveram um time que conquistou a América, sendo que somente os peruanos já estiveram em finais. Em 1972, o Universitário foi derrotado pelo Independiente, enquanto em 1997 o Sporting Cristal foi vice para o Cruzeiro.

Considerando as cidades, Buenos Aires é a mais laureada, com as 13 conquistas de Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, San Lorenzo e Vélez Sarsfield. A também argentina Avellaneda aparece na sequência, com oito taças (sete do Independiente e uma do Racing).

Graças ao tetra do Flamengo, o Rio de Janeiro se igualou a São Paulo, ambas com sete títulos - Fluminense, Vasco e Botafogo têm um troféu cada.

