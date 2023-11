Parapan-Americano

Final acontece neste sábado, às 15h30 (Horário de MS)

Após conquistar o ouro e bater o recorde parapan-americano da classe T11 nos 5.000 metros, o campo-grandense Yeltsin Jacques realizou mais uma prova com maestria, e se classificou para a final dos 1.500 metros.

Yelsin finalizou a prova em 4min15seg72, marca que garantiu o primeiro lugar na disputa. Em segundo lugar, ficou o peruano Rosbil Yohon Guillen, com a marca de 4min17s70. O mexicano Alejandro Pacheco e o uruguaio Daniel Enrique Davrieux também se classificaram para a final, com 4min25s35 e 4min43s69, respectivamente.

Agora, Yeltsin vai em busca de conquistar seu tricampeonato, já que foi medalhista de ouro nessa mesma categoria no Parapan Toronto-2015 e Lima-2019.

A final da prova está marcada para as 17h30 (horário de MS) deste sábado (25).

Os Jogos Parapan-Americanos estão sendo realizados em Santiago, no Chile, e as competições seguem até o domingo, dia 26 de novembro.

Recorde nos 5.000 metros

Yeltsin Jacques se tornou o novo recordista dos 5.000 metros da classe T11 na última quarta-feira (22). A linha de chegada foi ultrapassada com 15min13s10, tempo que superou o do canadense - e até então recordista - Jason Joseph Dunkerley, que fez a prova em 15min39s54, no Parapan em Toronto, em 2015.

Em entrevista ao Correio do Estado, Yeltsin agradeceu o apoio da torcida e enalteceu o recorde batido.

“Estou muito feliz, recorde da competição, valeu a pena o trabalho nos treinamentos na Bolívia, todo o trabalho realizado pela nossa equipe. Essa medalha eu faço parte por correr, mas todos que estão à minha volta me ajudaram a chegar até aqui”, disse Yeltsin.

O pódio da prova dos 5.000 metros foi completado pelo peruano Rosbil Yohon Guillen, que ficou com a prata, chegando a 15min28s52, e o bronze ficou com o também brasileiro Júlio César Agripino, que garantiu o pódio com o tempo de 15min36s71.

Na capital chilena, Yeltsin, com apoio de seus companheiros, superou a concorrência de outros sete competidores e, de quebra, garantiu a primeira medalha de ouro para o Brasil na modalidade.

Esse foi o segundo ouro de Yeltsin nos 5.000 metros do Parapan, depois de ter vencido essa mesma prova em Toronto-2015, só que na classe T12. Em Lima-2019, ele foi bronze.

Campo-Grandense no Pódio

A sexta-feira também foi vitoriosa para o campo-grandense Davi Wilker de Souza, que consquistou a prata nos 400 metros da classe T13, atravessando a linha de chegada com a marca de 49.60.

No lugar mais alto do pódio ficou o colombiano Buinder Brainer Bermudez, com a marca de 49.50, e em terceiro, o venezuelano Yosmer Adan Rojas, que finalizou a prova em 50.85.

ATLETAS

Ao todo, Mato Grosso do Sul está sendo representado no Parapan-Americano de 2023 por 11 atletas.

As modalidades em que há sul-mato-grossenses na competição são duas – o Atletismo tem seis atletas e o Futebol PC tem cinco atletas, além do auxiliar técnico da seleção Marcos dos Santos Ferreira.

No atletismo, os representantes do Estado são Davi Wilker de Souza e Yeltsin, de Campo Grande; Fabrício Junior Barros Ferreira, de Naviraí; Paulo Henrique Andrade dos Reis, de Dourados; Silvania Costa de Oliveira, de Três Lagoas; e o atleta-guia Edelson, de Iguatemi.

No Futebol PC estão Bruno da Silva Ayva, Heitor Luiz Ramires Camposano, Jefferson Luiz da Silva, Matheus Aparecido Cardoso de Souza e Leonardo Giovani Morais.

SAIBA

O Brasil domina o quadro geral de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. Com sete dias de competição, já foram conquistadas 128 medalhas de ouro, 72 de prata e 79 de bronze, totalizando 279 medalhas.

