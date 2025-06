Vitória histórica contra o PSG faz políticos botafoguenses de MS terem 'noite mágica'

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

“É tempo de Botafogo!”. Uma frase que, do meio do ano passado até agora, acompanha o clube carioca em títulos e vitórias que desafiam a lógica. Na noite desta quinta-feira (19), o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, e políticos botafoguenses de Mato Grosso do Sul ficaram "nas nuvens".

O senador Nelsinho Trad (PSD) tem várias superstições quando o assunto é Botafogo: ele assiste a todos os jogos com o mesmo calção e a mesma camiseta, além de evitar ir a lugares diferentes, até mesmo para o estádio, com medo de levar azar para o time do coração.

Sobre a vitória histórica de ontem, o parlamentar disse que “o imponderável acabou por prevalecer”, e que tudo é possível quando se trata da Estrela Solitária.

“Tem um ditado no seio futebolístico que diz que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. O Botafogo desafiou o improvável e o impossível. Foi disputar uma partida com o melhor time da Europa e, como tem coisas que só acontecem ao Botafogo, vencemos o jogo por 1 a 0 e somos líder do grupo”, disse ao Correio do Estado.

Em suas redes sociais, Nelsinho postou vários vídeos com lances e ‘memes’ da partida ontem, e afirmou ter sido um dos melhores dias de sua vida. “Meu coração botafoguense tá em festa. Orgulho que não cabe no peito”, complementou.

Partindo para outro lado ideológico, mas com a mesma paixão pelo clube carioca, o deputado estadual José “Zeca do PT” Orcírio Miranda dos Santos tornou-se torcedor do Alvinegro aos 12 anos de idade, durante a Copa do Mundo de 1962, quando o Brasil conquistou o bicampeonato.

A paixão de Zeca pelo Botafogo se transformou em um acervo de presentes, camisas autografadas, canecas e diversos itens do time, incluindo o pé direito das chuteiras que Garrincha usou na Copa do Mundo de 1962, aquela relíquia que qualquer amante do futebol brasileiro gostaria de ter.

À reportagem do Correio do Estado, o deputado petista contou que assistiu ao jogo contra o PSG em casa, acompanhado de sua esposa e netos, e admitiu ter passado nervoso emocional durante a partida.

“[Fiquei] muito feliz, né, como botafoguense, muito feliz, assisti aqui em casa eu e Dona Gilda, com meus netos, vibrando muito a cada momento, muito nervoso até emocionalmente”.

Ainda, ressaltou que a vitória contra o atual campeão europeu não foi apenas um triunfo do Botafogo, mas também do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, e acredita no título alvinegro nesta Copa do Mundo de Clubes.

“A grande imprensa não botava fé no Botafogo, mas torcia contra do que a favor, dizendo que ia ser goleado, e isso encarnou o Botafogo do Nilton Santos, do Garrincha, do Jairzinho, do Roberto Miranda, do Paulo César, do Manga, portanto um Botafogo que se superou. Lava a honra da América do Sul, que há muito tempo se considerava menor que o futebol europeu”, destacou Zeca.

Outro ilustre botafoguense de Mato Grosso do Sul e sobrinho de Zeca, o deputado federal Vander Loubet (PT) acompanha os times do Rio de Janeiro desde a infância, principalmente por ser filho de militar e ter convivido com cariocas que foram para Corumbá. Influenciado pela família, o parlamentar viu o time carioca nas décadas de 1970 e 1980, época em que o ídolo Jairzinho comandava o ataque da equipe.

Nesta manhã em seu Instagram, Vander comentou “Aqui não tem vira-latismo não! Pra cima deles, Fogão!”, fazendo clara alusão ao termo ‘complexo de vira-lata’, popularizado por Nelson Rodrigues após a derrota da seleção brasileira na final da Copa do Mundo de 1950, que descreve um sentimento de inferioridade que alguns brasileiros sentem em relação a outras culturas e países, especialmente aos europeus.

Marcelo Heitor Silvestre dos Santos, Superintendente Federal da Pesca em Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

Marcelo Heitor Silvestre dos Santos, Superintendente Federal da Pesca em Mato Grosso do Sul, também é botafoguense roxo e viu o clube ir da Série B em 2021 às conquistas da Libertadores e Brasileiro em 2024, além de ter a honra de disputar uma competição mundial e pesada como esta.

Ao Correio do Estado, Marcelo atribui os feitos à Sociedade Anônima do Futebol (SAF), adquirida pelo empresário americano John Textor há quatro anos.

"A gente tem que analisar isso sem esquecer do grande, forte e caro processo de profissionalismo que o Botafogo passou, que foi coroado com essa vitória maiúscula e magnífica de ontem, um reencontro com a sua torcida, um momento muito feliz para nós que passamos por aos bocados aí no passado recente", exaltou.

"Botafogo hoje é um time que em qualquer competição que entre é um dos francos favoritos, seja o título que for. Muito feliz, muito contente de estar vivendo isso. Parece, literalmente, que nós estamos num sonho", complementou Marcelo.

Mesmo com esta vitória apoteótica, o Botafogo ainda não está matematicamente classificado para o mata-mata da competição. Com seis pontos, o clube carioca é perseguido de perto por PSG e Atlético de Madrid, adversário na última rodada da fase de grupos. Uma vitória, um empate ou uma derrota por até dois gols de diferença contra os espanhóis colocam a Estrela Solitária na próxima fase.

Curiosidade

Lema adotado por torcedores, jogadores e amantes do Botafogo, "É tempo de Botafogo" foi criado por um sul-mato-grossense, mais especificamente pelo campo-grandense Matheus Martins, atacante da equipe. A primeira vez que o atleta usou essa frase foi em um post no Instagram após sua coletiva de apresentação no clube, em agosto do ano passado.

"Acabou pegando, mas foi bem natural. Não sabia que ia estar saindo com a repercussão toda. E a torcida agora usa nos estádios. Já vi bandeira no estádio do Nilton Santos, em todo lugar. Virou uma marca mesmo. Fico feliz de ter participado disso também. Então, acho que encaixei muito bem aqui, estou muito feliz", disse Matheus em entrevista ao canal oficial do clube no Youtube.

No elenco botafoguense, o jovem atacante foi relacionado para a disputa desta Copa do Mundo de Clubes. Porém, após duas partidas, ainda não conseguiu estrear por estar em transição física, já que está sem entrar em campo desde o final de abril, quando sofreu uma lesão na coxa esquerda.

A tendência é que Matheus retorne aos gramados na próxima segunda-feira (23), às 15h (de MS), contra o Atlético de Madrid, da Espanha. Caso ainda não esteja apto e o Botafogo se classifique à próxima fase do torneio, sua estreia deve ocorrer nas oitavas de final, contra Palmeiras, Inter Miami (EUA) ou Porto (Portugal).

Saiba

Em 2023, o Correio do Estado conversou com as personalidades citadas durante esta reportagem sobre a amor deles pelo Botafogo. Para ter acesso completo ao material, clique aqui.

