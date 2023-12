Tudo pronto!

O campeonato Estadual começa daqui 45 dias

Partida entre Comercial e Operário no Estádio Jacques da Luz deu inicio a campanha das equipes no Estadual 2023 Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O vice-presidente e coordenador de competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Marco Antônio Tavares confirmou para a reportagem do Correio do Estado que os estádios de Mato Grosso do Sul devem receber público no Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024.

Como reportamos alguns meses atrás, por conta de uma mudança na regra da Lei do Esporte, a maioria dos estádios de Mato Grosso do Sul estavam com as documentações irregulares.

Na última semana, o Douradão foi o único estádio que tinha apresentado toda a documentação para receber torcedores. Já em Campo Grande, no Jacques da Luz, na semana passada na final do Campeonato Estadual Feminino, foram de portões fechados por conta de laudos de segurança que estavam irregulares.

“Estávamos a meses conversando com os clubes para que toda a documentação fosse entregue dentro do prazo que era a realização do Conselho Arbitral e isso aconteceu. Tudo pronto para o início do Estadual”, relatou o vice-presidente da FFMS.

O arbitral que aconteceu na última terça-feira (5), foi definido a tabela completa do Campeonato sul-Mato-Grossense de 2024. O Estadual começa no dia 21 de janeiro, menos de 45 dias.



Acompanhe os grupos abaixo.

Grupo A

Operário

Portuguesa

Náutico

Coxim

Grupo B

Aquidauanense

Corumbaense

Novo

Ivinhema

DAC

O campeão garante vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O vice tem somente vaga garantida na Copa do Brasil.



Abertura



Grupo A

Dois jogos serão às 15h. No Estádio André Borges, o Coxim recebe a Portuguesa. Já em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, o Náutico enfrenta o Costa Rica. No dia 21 de janeiro, estreia do campeonato Estadual, o Operário folga na tabela.

O Galo da Capital só estreia na competição somente no dia 24 de janeiro, contra o Coxim.

Grupo B

Também às 15h, o Ivinhema recebe o Novo no Estádio Saraivão. Já no Estádio Douradão, às 15h30, o Dourados (DAC) joga contra o Corumbaense.

O Aquidauanense folga na primeira rodada, estreando na segunda, Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, dia 24, contra o DAC.

De acordo com o regulamento, a primeira fase termina no dia 10 de março. As quartas de finais iniciam nos dias 17 e 24 de março, e as semifinais nos dias 31 de março e 7 de abril.

A final do Campeonato Sul-Mato-Grossense será nos dias 14 e 21 de abril.