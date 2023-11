SEM RECEBER

Terceira etapa do Circuito Funec de Corrida de Rua anunciou que pagaria valor de R$ 25.600 em premiação total para corredores

Participantes da 3ª etapa do Circuito Funec de Corrida de Rua, de Corumbá, realizado no dia 15 de outubro, alegam atraso no pagamento da premiação para os corredores vencedores do evento.

Segundo atletas ouvidos pela reportagem do Correio do Estado, a premiação total que a Prefeitura de Corumbá por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec) havia prometido, de R$ 25.600 para os três primeiros colocados de cada categoria da prova, ainda não foi pago, e nem prazo foi estipulado pela organização para o pagamento.

"As outras etapas eles pagaram, mas foi com atraso também, agora neste ano está mais enrolado", informou fonte que não quis se identificar.

Os critérios de inscrição para os competidores na corrida, era necessário o preenchimento de formulário próprio, e cada atleta precisou realizar uma entrega de alimentos não perecíveis no valor mínimo de R$ 50,00 (comprovado através de cupom fiscal). Somente depois desse ato foi efetivada a inscrição.

A prova foi dividida em percursos de caminhada de 3 km e corridas de 3 km, 5 km e 10 quilômetros, nas categorias feminina e masculina, os três primeiros colocados têm o direito de receber a premiação, totalizando 18 competidores que aguardam o pagamento.

"A indignação dos atletas é porque, quando acabou o circuito, imediatamente foi mandado a documentação, e até agora não houve o recebimento da premiação. Sendo que os atletas sairam de suas casas para participar do evento, foi paga a inscrição, foi gasto o deslocamento das cidades para Corumbá, foi pago do bolso dos atletas alimentação, hospedagem e viagem, e na hora de receber a premiação é esta enrolação para pagar", descreveu.

PREFEITURA

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura de Corumbá, que respondeu com relação ao pagamento dos atletas que disputaram a 3ª etapa do Circuito Funec de Corrida de Rua que "No Diário Oficial da Prefeitura de Corumbá foi publicada a homologação do resultado final, após análise dos recursos protocolados pelos atletas. O pagamento será efetuado até o final deste mês", informou.

Questionada se foi informado para os competidores sobre algum prazo acordado para o pagamento da premiação, o retorno da Prefeitura foi que "não havia um prazo definido".

Uma publicação de notícia no site da Prefeitura foi feito com relação a homogulação do resultado final do Circuito Funec de Corrida de Rua, onde é dito que "A Fundação de Esportes de Corumbá (Funec) homologou o resultado final do Circuito Funec de Corrida de Rua 2023. Publicada na edição de quinta-feira, 16 de novembro, do DIOCORUMBÁ, a Resolução Funec n° 64, a homologação convoca os ganhadores a apresentarem os documentos necessários para a tramitação do processo de empenho e pagamento da referida premiação pecuniária",

De acordo com informações da Prefeitura de Corumbá, a premiação prometida de R$ 25.600 foi dividida entre as seguintes colocações:

- 03 KM - FEMININO

1 º Lugar - R$ 1.000,00

2 º Lugar - R$ 800,00

3º Lugar - R$ 500,00

- 05 KM - FEMININO

1º Lugar - R$ 2.000,00

2 º Lugar - R$ 1.500,00

3º Lugar - R$ 1.000,00

- 10 KM - FEMININO

1º Lugar - R$ 2.500,00

2 º Lugar - R$ 2.000,00

3º Lugar - R$ 1.500,00

- 03 KM - MASCULINO

1º Lugar - R$ 1.000,00

2 º Lugar - R$ 800,00

3º Lugar - R$ 500,00

- 05 KM - MASCULINO

1º Lugar - R$ 2.000,00

2 º Lugar - R$ 1.500,00

3º Lugar - R$ 1.000,00

- 10 KM - MASCULINO

1º Lugar - R$ 2.500,00

2 º Lugar - R$ 2.000,00

3º Lugar - R$ 1.500,00

