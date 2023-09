Do Terrão para o gramado. Esse será o lema da Associação Atlética Portuguesa - MS, que volta a compor o quadro de clubes profissionais em busca da ascensão no futebol do Estado. A equipe está confirmada para a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, previsto para começar em 15 de outubro. Também entram em campo no próximo dia 16 as “onças” do MS, vestindo as cores verde e vermelha no Campeonato Feminino da temporada.

História

A Portuguesa nasceu em 1972, mas está inativa há pelo menos uma década. O retorno se deu após parceria entre grupo de entusiastas e dirigentes do futebol amador, responsáveis pela Liga Terrão, considerada hoje a maior competição da categoria no Centro-Oeste. A ideia é resgatar a paixão do torcedor por um time local e, para isso, apostar em talentos locais.

“Nos unimos e decidimos reativar a Portuguesa para tentar trazer para o sul-mato-grossense um time que os representa. Essa parceria nos permitiu trazer a identidade do Terrão para o profissional. Nos questionaram sobre isso dar certo, mas por que não daria? Sabemos que hoje o futebol amador é a força da modalidade em Mato Grosso do Sul”, fala Gilmar Ribeiro, o Mazinho, presidente do clube.

Cleiton Ferreira e Júlio do Campo Nobre comandam a UEFAMS (União Esportiva de Futebol Amador de Mato Grosso do Sul) e integram o projeto do clube profissional. “Vemos muitos jogadores bons nos bairros, seria um desperdício não tê-los em campo. Unir alguns desses talentos, a paixão do nosso torcedor e o profissionalismo e experiência da diretoria e da comissão técnica é a fórmula para que tudo dê certo”, fala Cleiton.

O elenco vai contar com alguns dos nomes conhecidos no Terrão, como o volante Raylan Dourado e o zagueiro Maycon Douglas. Outros atletas entram com a experiência do profissional, como o volante Léo Colman e o meia Luan Rodrigues, que vieram direto de Jacobina (BA). Ambos já passaram pelo amador.

Glauber Caldas, anunciado anteriormente nas redes sociais do clube, estará à frente da equipe masculina. Natural de Campo Grande, o treinador de licença A CBF/Conmebol comandou times profissionais de São Paulo, Goiás e Paraná, além de clubes da Série A de Mato Grosso do Sul.

A Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol começa em 15 de outubro. O primeiro desafio da Lusa será contra o São Gabriel E.C., às 15 horas, no Estádio Gramadão. A fase de pontos corridos conta com sete rodadas, seguida do mata-mata que já inicia com os quatro melhores na semifinal.

As “onças” da Portuguesa

O apelido carinhoso dado às jogadoras do feminino vem do mascote do clube, a onça pintada. Elas atuam pelo projeto do Atlético Santista, comandado por Edelson Ortiz, mas neste ano vestem a camisa vermelha e verde durante o Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino 2023.

Elas estreiam neste sábado como mandantes (16/05) contra o E.C. Comercial, no Estádio Olho do Furacão.

C/A

