Prefeitura convida Ancelotti para "rolezinho" antes de estreia pelo Brasil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nas redes sociais, a prefeitura municipal de Campo Grande convidou Carlo Ancelotti, novo treinador da seleção brasileira, para um “rolezinho” pela Capital. O convite ocorreu nesta quinta-feira (5), às vésperas da estreia do novo comandante pelo Brasil, que enfrenta o Equador às 20h (MS), pela 15ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em Guayaquil.

Entre os atrativos, o executivo destacou a qualidade de vida na Capital, e destacou pontos turísticos da cidade. Na publicação, é possível ver Ancelotti “passeando” pela rua 14 de Julho, fotografando as paineiras da Avenida Ricardo Brandão, além de “bater uma bolinha” na praça esportiva do Belmar Fidalgo.

“Vem pra Campo Grande, Carlo Ancelotti, top 2 em qualidade de vida! Certeza que voce vai amar um rolezinho pelo Centro, ver nossas árvores floridas, participar de uma oficina do Movimenta CG”, destacou a prefeitura. A postagem gerou reações controversas dos seguidores.

Em maio deste ano, Campo Grande foi qualificada entre as dez capitais brasileiras com melhor qualidade de vida, de acordo com o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM).

A capital sul-mato-grossense ocupa a 4ª colocação no ranking nacional, atrás de Curitiba, São Paulo e Vitória, índice que motivou a postagem divulgada pela administração municipal.

O visitante

Após diversas reviravoltas, Carlo Ancelotti se acertou com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a finalização do Campeonato Espanhol com o Real Madrid.

“A partir do dia 26 (de maio), serei o técnico do Brasil. É um grande desafio, mas ainda sou o treinador do Madrid. Quero encerrar bem essa fase dessa aventura fantástica. Tenho muito respeito por este clube e pela sua torcida, então estou totalmente focado nesta reta final. Temos partidas importantes pela frente. Isso está muito claro para mim. Depois, no dia 26, terei outra missão”, destacou Carlo Ancelotti. O treinador rescindiu com o clube espanhol de forma amigável em maio último.

No comando da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti receberá 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,21 milhões na cotação atual) por ano, aproximadamente R$ 5,3 milhões por mês. Além disso, existe uma bonificação de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,61 milhões) caso vença o hexacampeonato em 2026.

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro”, afirmou Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, responsável pela contratação do treinador.

Confronto

Sem Neymar, a expectativa é que Ancelotti leve a campo o time que foi esboçado na terça-feira, ainda em São Paulo. Ele armou a Seleção com: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vini Jr.

Com pouco tempo de trabalho, o novo comandante tentou organizar a saída de bola, os movimentos de pressão no adversário e o posicionamento em jogadas de bola parada ofensiva e defensiva.

O Brasil ocupa o quarto lugar das Eliminatórias, com 21 pontos. Já o Equador é o segundo, com 23. Em março, na última data FIFA, o Brasil perdeu por 4 a 1 para a Argentina, líder do certame.

Assine o Correio do Estado