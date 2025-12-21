Prêmio acumula e Mega da Virada pode pagar R$ 1 bilhão; quadra sai para 69 apostas de MS

O concurso 2954 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (20), não teve ganhador na faixa principal e fez o prêmio acumular, apesar de 69 apostas de Mato Grosso do Sul serem premiadas na quadra, levando R$ 1.071,64 cada. O próximo sorteio a ser realizado pela Caixa é a Mega da Virada, com prêmio estimado R$ 1 bilhão.
O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) às 20h (MS), e teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 – 09 – 37 – 39 – 42 – 44. O prêmio principal estava estimado em R$ 64 milhões, mas ninguém acertou os seis números.
Na quina, 38 apostas em todo o país foram contempladas, com prêmio individual de R$ 69.615,66. A quadra teve 4.069 apostas ganhadoras.
Entre os vencedores sul-mato-grossenses estão apostas feitas nos municípios de Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Iguatemi, Naviraí, Nioaque, Ponta Porã, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste.
As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo das Loterias Caixa. Já os bolões digitais ficam disponíveis até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e aplicativo oficial.
O pagamento das apostas online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.
Segundo a Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples de seis dezenas, que custa R$ 6, é de 1 em 50.063.860.