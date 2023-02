Presidente do Coxim alega que policial foi racista durante partida e jogador registra BO

Neste sábado (18) o Coxim foi até Costa Rica enfrentar o líder do Grupo A pela quinta rodada do Campeonato Sul-mato-grossense. No final da partida, houve uma discussão entre dirigentes e jogadores do Coxim com a arbitragem, e a polícia entrou em campo para dispersar os descontentes. No entanto, o presidente do time Marcelo Yatecola informou que houve injúria racial por parte de um policial.

O jogo aconteceu no Estádio Laertão, e durante boa parte da partida o Coxim estava segurando o empate, mesmo com dois jogadores a menos. No entanto, o Costa Rica Esporte Clube (CREC) conseguiu abrir o placar e venceu por 1x0.

O presidente do Coxim, informou ao Correio do Estado que após o gol, os 11 minutos de acréscimo já havia sido ultrapassado, foi quando dirigentes e jogadores do time foram reclamar com a arbitragem a respeito do tempo. Nesse momento, a Polícia Militar entra em campo para dispersar os descontentes, e aponta a arma em direção a alguns jogadores.

Um dos atletas era Richard, que afirmou ter sofrido racismo durante a ação policial. “O que a gente sofreu no campo agora, isso aí não pode existir não. Polícia apontar arma pra jogador. A gente não é bandido não, só porque eu sou da cor, me chamou de ‘seu preto do caralho’, isso aí não existe em futebol de série A sul-mato-grossense. Isso não existe”, disse o jogador.

Marcelo Yatecola confirmou que o boletim de ocorrência contra o policial foi feito, e ainda disse que foi uma vergonha o que a arbitragem fez na partida.

“Principalmente com a primeira expulsão, que quem teria que ser expulso era o atleta do CREC. Vejo que o CREC não precisa dessa ajuda pois tem um time superior ao Coxim, mas estava um jogo por igual, até o momento dessa expulsão, onde mudou a história do jogo. Será que seria um movimento da arbitragem para salvar o comercial?”, questionou o presidente.

O Coxim enfrentará o Comercial pela sexta rodada do campeonato estadual, no próximo domingo (26) às 15h. Atualmente, a equipe da Capital está rebaixada no torneio, e o time do interior soma apenas três pontos, sendo adversários diretos contra a queda de série.