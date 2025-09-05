Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Presidente do Paraguai decreta feriado nacional após classificação do país à Copa de 2026

O time sul-americano não disputa um Mundial desde a Copa de 2010, na África do Sul

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

05/09/2025 - 16h59
O presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou feriado no país nesta sexta-feira para comemorar a vaga da seleção masculina na Copa do Mundo de 2026. O time paraguaio confirmou a classificação na noite de quinta, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas do próximo Mundial, a ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O motivo do feriado é o fim do jejum do Paraguai em Copas. O time sul-americano não disputa um Mundial desde a Copa de 2010, na África do Sul. Foi o quarto Mundial consecutivo dos paraguaios, que, depois desta boa série, caíram de rendimento e não conseguiram mais brilhar nas Eliminatórias.

"Foram necessários 16 anos desde a nossa última qualificação... 16 anos sem ouvir o nosso hino num Mundial. Obrigado, Albirroja! Hoje, a Albirroja voltou. Voltou com alma, coração e toda a garra guaraní", disse o presidente do país, nas redes sociais.

"Este é um sonho realizado para todos os paraguaios e, por isso, AMANHÃ É FERIADO, para que todos os paraguaios possamos celebrar juntos! Voltamos à Copa do Mundo e todos nós comemoramos!", anunciou Santiago Peña.

A vaga foi garantida apesar do empate sem gols com o Equador, em casa, na noite de quinta. A classificação foi obtida com a ajuda da Argentina, que venceu a Venezuela por 3 a 0 e impediu que a equipe venezuelana seguisse sonhando com a vaga.

Os paraguaios estão em sexto lugar e podem até ganhar posições na rodada final, na próxima terça-feira.

COMPETIÇÃO

Gold Series 2ª edição é marco histórico para o Beach Tennis em MS

Com um público recorde de aproximadamente 3.500 pessoas e a participação de 302 atletas de 15 cidades do Estado e do Paraná

04/09/2025 09h38

Durante três dias, de 29 a 31 de agosto, a Arena Paz recebeu os atletas e atraiu a atenção do público campo-grandense

O Gold Series 2025 superou todas as expectativas, consolidando-se como um dos maiores eventos de beach tennis já realizados em Mato Grosso do Sul. Com um público recorde de aproximadamente 3.500 pessoas e a participação de 302 atletas de 15 cidades do Estado e do Paraná, o torneio elevou o nível do esporte no Estado.

Durante três dias, de 29 a 31 de agosto, a Arena Paz recebeu os atletas e atraiu a atenção, não apenas dos presentes, mas também de um público virtual. Pela primeira vez, o campeonato teve transmissão ao vivo no Youtube nos canais especializados Puntakobr e OnBeach, levando a emoção das quadras para espectadores em diferentes estados.

“Estamos emocionados com o alcance deste torneio. Superamos em todos os aspectos: nas inscrições, no público e na repercussão,” celebrou Thiago Béda, um dos organizadores. “Foi um verdadeiro espetáculo de esporte, amizade e superação, e a resposta positiva dos atletas, do público e dos nossos patrocinadores nos enche de satisfação”, completou Diego Braga.”

Além das disputas acirradas, o Gold Series 2025 ofereceu uma experiência completa, com uma praça de alimentação diversificada e ativações de patrocinadores que proporcionaram uma grande integração com o público.

O Gold Series 2025 se destacou por oferecer uma experiência completa, indo além das disputas em quadra. O evento foi marcado pela excelência na estrutura, pela energia vibrante das arquibancadas e por uma variedade de atrações para o público. 

Os atletas também foram o foco, com uma logística que incluiu isotônicos disponíveis durante as partidas, além de música ao vivo que animou todo o evento. “A energia das arquibancadas foi contagiante, e perceber que conseguimos entregar mais do que prometemos é extremamente gratificante”, afirmou Thiago Beda.

Confira os campeões por categoria:

Categoria PRÓ/A

· Masculina 1º lugar: Dennys / Leonardo 2º lugar: João Cecato / Jessé 3º lugar: Natã / Romullo

· Feminina 1º lugar: Twele / Thais 2º lugar: Marina Canale / Mirian 3º lugar: Bruna / Jéssica

· Mista 1º lugar: Hary / Jéssica 2º lugar: Luiza / Tiago 3º lugar: Rudson / Rafaela

Categoria B

· Masculina 1º lugar: Diego / Robson 2º lugar: João / Matheus 3º lugar: Cadu / Marco

· Feminina 1º lugar: Manu / Raiane 2º lugar: Carina / Vanessa 3º lugar: Kettylen / Lyara

· Mista 1º lugar: Carlos / Pamela

2º lugar: Manu / Foizer 3º lugar: Lucas / Maria Clara

Categoria C

· Masculina 1º lugar: João / Pedro 2º lugar: Gabriel / Will Prado 3º lugar: André Foinha / Vedoja

· Feminina 1º lugar: Paloma / Sophia 2º lugar: Ana / Graciela 3º lugar: Gabriela / Isabela

· Mista 1º lugar: Vedoja / Thais 2º lugar: Jocelino / Luciana 3º lugar: Adão / Caroline

Categoria D

· Masculina 1º lugar: Diego / Vinícius 2º lugar: Lucas / Luiz 3º lugar: Gustavo / Rafael

· Feminina 1º lugar: Lorena / Maria 2º lugar: Carolina / Jéssica 3º lugar: Daniele / Ítala

· Mista 1º lugar: Jéssica / Valdir 2º lugar: Andréia / Luiz 3º lugar: Janine / Willian

 

Esportes

Brasil Campeão da AmeriCup 2025: Uma Campanha Histórica no Basquete

01/09/2025 15h45

Pexels

O basquete brasileiro voltou a escrever história ao conquistar a AmeriCup 2025, em Manágua, na Nicarágua. Após 16 anos de espera, a seleção nacional ergueu novamente o troféu continental e mostrou que a modalidade está pronta para viver uma nova era de protagonismo. O título foi fruto de uma campanha sólida, marcada por intensidade, disciplina tática e uma confiança renovada dentro de quadra.

O triunfo ganha ainda mais importância quando se observa o contexto da competição. A AmeriCup reuniu 12 seleções e foi disputada em alto nível, com potências tradicionais das Américas em busca do título. Ao longo de dez dias, o torneio proporcionou confrontos equilibrados, grandes atuações individuais e consolidou novos talentos.

Dentro desse cenário, o Brasil conseguiu se impor, resgatando o respeito internacional e reacendendo a paixão da torcida pelo basquete. Esse entusiasmo chegou até ao ambiente digital, onde muitos usuários buscavam entender quais seriam as casas de apostas confiáveis para acompanhar e palpitar nos jogos, ampliando ainda mais a experiência de cada partida.

A conquista brasileira foi resultado não apenas de uma equipe talentosa, mas também de uma preparação consistente. O elenco soube mesclar jovens em ascensão com atletas mais experientes, o que permitiu enfrentar diferentes tipos de adversários com maturidade. O torneio, no entanto, ficará lembrado para sempre por dois momentos inesquecíveis: a virada épica sobre os Estados Unidos e a vitória contra a Argentina na grande final.

A virada histórica sobre os Estados Unidos

A semifinal contra os Estados Unidos foi o jogo que definiu a campanha brasileira como lendária. Favoritos absolutos, os norte-americanos chegaram invictos e carregavam o peso da tradição e da profundidade de elenco. Mas o Brasil entrou em quadra com confiança, disposto a provar que não havia mais abismo entre as seleções. O resultado foi uma atuação memorável: vitória por 92 a 77, em uma virada construída com energia coletiva e brilho individual.

Yago dos Santos foi o grande protagonista, comandando o ritmo do jogo com velocidade, arremessos certeiros e uma liderança que contagiou a equipe. Seus 25 pontos foram decisivos, assim como os 20 de Bruno Caboclo, que se impôs no garrafão com autoridade.

A defesa agressiva e a coragem para enfrentar cada posse como se fosse a última deram ao Brasil uma das vitórias mais marcantes de sua história no basquete. Não foi apenas um triunfo esportivo, mas um recado claro: a seleção brasileira voltou a ser uma potência capaz de derrubar gigantes.

A final contra a Argentina: clássico eterno

Se a semifinal já havia entrado para a memória, a final contra a Argentina acrescentou emoção e simbolismo. O clássico sul-americano é, por si só, carregado de rivalidade e tradição, e em Manágua não foi diferente. 4Em uma partida de placar baixo, disputada ponto a ponto, o Brasil venceu por 55 a 47 e garantiu a tão sonhada taça. Foi uma exibição de resiliência, na qual a defesa brasileira brilhou e a frieza nos momentos decisivos fez a diferença.

O duelo contra os argentinos resgatou imagens de outras gerações e reforçou o peso histórico da conquista. Ao superar o rival de tantas batalhas, a seleção brasileira não apenas encerrou o jejum de 16 anos sem títulos continentais, mas também mostrou que está preparada para liderar novamente o basquete no cenário regional.

O troféu, erguido contra o adversário mais simbólico possível, coroou uma campanha que ficará marcada para sempre na memória dos torcedores.

A importância do título

Ganhar a AmeriCup após tanto tempo tem um peso simbólico e esportivo imenso. O Brasil vinha de anos em que oscilava entre boas campanhas e decepções, sem conseguir transformar talento em conquistas.

Essa vitória mostra que a reconstrução da modalidade vem gerando frutos concretos, capazes de devolver ao país a confiança perdida. Para além do troféu, trata-se de um marco de afirmação: o Brasil pode voltar a ser protagonista nas Américas e brigar por espaço no cenário mundial.

O impacto também se estende ao extracampo. A conquista atraiu maior atenção da mídia, ampliou o interesse de patrocinadores e reacendeu o entusiasmo de torcedores que há tempos aguardavam uma conquista expressiva.

O basquete brasileiro, tantas vezes ofuscado pelo futebol, voltou a ocupar manchetes e gerar conversas em todo o país. Esse ambiente de confiança é fundamental para garantir continuidade e consolidar um ciclo vitorioso.

Yago dos Santos e o protagonismo de uma geração

Nenhum símbolo dessa conquista foi mais evidente do que Yago dos Santos. O armador foi eleito o MVP da AmeriCup e teve atuações decisivas, como contra os Estados Unidos, quando conduziu a virada histórica.

Sua maturidade em quadra, somada à ousadia característica, mostrou que ele é capaz de assumir o papel de liderança em momentos de maior pressão. Aos poucos, Yago se transforma não apenas em referência técnica, mas também em exemplo de resiliência e mentalidade vencedora.

Bruno Caboclo também deixou sua marca, especialmente na semifinal e na final, consolidando-se como peça-chave. Ao lado de Yago, ele simboliza uma geração que mistura experiência internacional e formação sólida no Brasil.

Essa mescla pode ser a base de uma nova era, onde jovens talentos encontram respaldo em companheiros que já trilharam caminhos importantes. A AmeriCup 2025 mostrou que o Brasil tem elenco para hoje e, sobretudo, para o futuro.

O legado da conquista

A vitória do Brasil na AmeriCup 2025 é um ponto de inflexão. Ela prova que planejamento, renovação e coragem são capazes de devolver ao país o protagonismo no basquete. O título inspira jovens atletas, fortalece a base e mostra que o esporte tem condições de crescer em estrutura e visibilidade. Mais do que um troféu, trata-se de uma oportunidade para transformar entusiasmo em legado.

O próximo passo é sustentar esse momento. Se a seleção continuar testando-se contra rivais fortes, se os clubes derem suporte com projetos de formação e se a federação mantiver um calendário coerente, o Brasil poderá transformar esse triunfo em uma era de conquistas. Depois de 16 anos de espera, o basquete brasileiro voltou ao topo, e agora o desafio é permanecer lá.

