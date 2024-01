Primeira tapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia será realizada na Capital

Partida da final feminina na 7ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, realizada no ano passado, no Parque das Nações Indígenas - Marcelo Victor/Arquivo

Marcado como o primeiro no calendário de competições nacionais da elite, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia volta a Campo Grande para abertura da 1ª fase de 2024, que acontece no próximo mês. A competição está programada para acontecer entre os dias 21 e 25 de fevereiro.



Tradicionalmente instalado no Parque das Nações Indígenas, Capital, os realizadores ainda não divulgaram o local. Contudo, a confirmação das datas e cidades já foi confirmada no calendário oficial da competição, que já se tornou queridinha do público sul-mato-grossense.



Sem faltar motivos para marcarem presença, neste ano o jovem nascido em Ilha Solteira (SP), e criado em Três Lagoas, Artur Mariano, e que, já se consagrou campeão do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em 2023 ao lado de Adrielson e é uma das esperanças de medalha na etapa de abertura na Capital.



Na ocasião, a dupla ficou com a prata, subindo ao segundo lugar mais alto do pódio após perder para André e George (parciais 21/18 e 21/19). No entanto, graças ao desempenho durante a competição puderam ser alcançados pelos adversários e garantiram o título de forma antecipada no ano passado.

Conforme a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) de um total de nove etapas, três ainda não contam com locais definidos. Além da competição nacional, o Brasil sediará quatro etapas do Circuito Mundial, onde pretende desempenhar um melhor devido às Olimpíadas de Paris, que acontecem no início do segundo semestre do ano, em julho.

Circuito Brasileiro de vôlei de praia 2024