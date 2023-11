Em Campo Grande, programa da prefeitura em parceria com Fundação Municipal de Esporte (Funesp), oferece aulas de judô de graça para crianças. Atualmente cinco locais dispõe da modalidade esportiva.



De acordo com os responsáveis, o objetivo do projeto é incentivar a prática esportiva entre crianças da Capital, proporcionando oportunidades para aprender e se desenvolver na luta que é uma das mais conhecidas do mundo. Espalhado por cinco regiões da Capital as aulas estão disponíveis no Parque Ayrton Senna, Jacques da Luz, Sociedade Constantino Lopes Rodrigues (SOECON), Associação de Capacitação e Instrução de Economia Solidaria do povo (ACIESP).

São atendidos no Parque Ayrton Senna, 104 alunos; na Aciesp, 27 alunos; Parque Jacques da Luz, 90 alunos; Associação Amigos da Criança e do Adolescente (ACA), com 71 alunos; e Sociedade Educacional Constantino Lopes Rodrigues, 70 alunos. Nestes locais, as crianças participam de aulas regulares, onde aprendem não somente a técnicas de judô, mas também valores essenciais como disciplina, respeito e autocontrole.

O judô não apenas promove a saúde e mental das crianças, mas também contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. A prática esportiva regular também ajuda a combater o sedentarismo e a promover um estilo de vida ativo desde a infância.

Francisca Simone da Silva, mãe de Lucas Borges, 11, e Letícia Borges, 10, que fazem judô no Parque Ayrton Senna, comenta sobre como a modalidade está ajudando seus filhos. “O esporte ajuda muito as crianças se socializarem com o grupo, além de eliminar o sedentarismo na vida deles, acredito muito que a disciplina do esporte tem ajudado muito eles serem responsáveis com outras atividades do dia a dia”.

A mãe de Luiz Soares, 10, e Ana Soares, 7, Cristiani Soares, 35, falou o que o esporte tem ajudado na vida de seus filhos. “Eles agora têm disciplina. Melhorou o desenvolvimento na escola, porque o sensei cobra que eles estudem, todo bimestre eles levam o boletim até ele para olhar as notas. Tem respeito com o próximo; bem-estar corporal, cada dia mais o bem-estar emocional fica mais forte, aprendem a lidar com seus medos”.

A professora de judô Ana Beatriz Garcia, que atua na Fundação desde 2018, atendendo na Aciesp e Parque Ayrton Senna, com mais de 60 alunos de 07 a 15 anos, ressalta a importância do esporte. “O judô traz benefícios físicos, desenvolve habilidades como: força; velocidade; resistência; equilíbrio; agilidade; flexibilidade; pensamento rápido; coordenação motora, entre outros. Moralmente falando, o judô infantil ajuda na formação da criança como indivíduo, contribuindo em aspectos como a disciplina; cortesia; paciência; autocontrole; sociabilidade; respeito ao próximo; redução da timidez; saber perder e senso de responsabilidade”.

Além das questões psicológicas e comportamentais, o judô é muito benéfico para o desenvolvimento do corpo da criança. A arte marcial contribui com o desenvolvimento psicomotor, além de ser uma ótima forma de prevenção à obesidade infantil.

Com potencial de mudar vidas, o programa segue aberto a novos alunos. Para mais informações sobre como participar, os interessados podem entrar em contato com diretamente com o professor responsável pela a Funesp por meio dos canais oficiais de comunicação.