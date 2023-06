Quartas de final da Copa do Brasil têm duelo entre Palmeiras e São Paulo

4ª RODADA LFF

Representante do Estado na Liga Feminina de Futsal saiu na frente, mas sofreu um empate de 2 a 2 no confronto

Com longo intervalo de realização do segundo para a terceiro jogo da Serc/UCDB na Liga Feminina de Futsal (LFF), a equipe representante do Mato Grosso do Sul, empatou em 2 a 2, contra o São José Futsal Feminino (SP), em partida disputada neste sábado(3).

O confronto aconteceu no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande, o time da casa saiu na frente com dois gols ainda no primeiro tempo, a equipe paulista diminuiu no final da primeira etapa, e conseguiu arrancar o empate no decorrer do 2º tempo.

A Serc/UCDB, que é uma das equipes estreantes da competição neste ano, ainda não consegiu a sua primeira vitória na Liga Feminina de Futsal.

Na partida de estreia, realizada no dia 8 de abril, a Serc/UCDB perdeu para o Taboão Magnus (SP), por 4 a 2. O segundo jogo aconteceu apenas quatro dias depois, e terminou em um empate por 2 a 2 com o Barateiro Havan Futsal (SC).

As adversárias São José (SP), já haviam vencido na liga, no jogo de estreia, contra o Cianorte (PR) por 1 a 0, e perderam para o Leoas da Serra (SC) por 3 a 2 na segunda rodada.

Com chancela da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), a LFF segue com 12 equipes, no formato de pontos corridos. A primeira fase é disputada em turno único, no sistema “todos contra todos”, totalizando 11 rodadas.

Os oito melhores classificam-se para a fase “mata-mata”: quartas de final e, posteriormente, semifinal e final, com partidas de ida e volta.

PREPARAÇÃO

Há dois meses sem jogar nenhuma partida da competição nacional, a Serc/UCDB iria enfrentar no dia 11 de maio o Londrina, pela terceira rodada da LFF, porém o jogo foi adiado, por conta que uma atleta da equipe paranaense foi convocada para jogar na seleção brasileira, no Torneio Internacional de Xanxerê(SC).

Em entrevista para o Correio do Estado, o técnico da Serc/UCDB, Luiz Fernando Borges (Nando), falou como a equipe seguiu se preparando neste período de hiato da Liga.

"Continuamos treinando neste período, ainda teremos o jogo da Copa do Brasil a disputar, e fizemos amistosos, contra equipes masculinas de futsal do Estado, mantendo o time em atividade", declarou Nando.

Além da Liga Feminina de Futsal, a Serc/UCDB jogará em breve a Copa do Brasil, onde enfrentará na 1ª Fase o A. A. Uirapuru de Cuiabá(MT), no próximo sábado(10), às 16h30 (horário MS), em Mato Grosso.

Assine o Correio do Estado