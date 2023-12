Está chegando a hora ...

Apesar da ansiedade, torcedores esperam que Fernando Diniz surpreenda Guardiola

Daqui a menos de 24 horas, o Fluminense entra em campo para disputar a partida mais importante dos longos 120 anos de história. Enquanto isso, os campo-grandenses que torcem pelo Tricolor das Laranjeiras estão entrando em desespero pela ansiedade de ver o seu clube de coração conquistando o Mundial de Clubes, em cima do poderosíssimo Manchester City (ENG).

Essa é a visão do empresário e administrador do grupo CGR_FLU de Campo Grande, Renato Oliveira Guimarães, de 51 anos. Ele relatou à reportagem do Correio do Estado que costuma ver os jogos com os amigos, mas especificamente para essa partida ele prefere ver com o filho, Renato Oliveira Guimarães Filho de 15 anos, na sua residência, mesmo sabendo que os amigos vão se reunir no Bar Olé, na avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande.

Apesar do jogo ser em um horário alternativo para os brasileiros, Renato relatou que isso não deve atrapalhar porque vai tirar o dia para ver o jogo ao lado do filho.

“Confesso que estou nervoso, por isso prefiro ver ao lado do meu filho que sempre está comigo nesses jogos mais especiais. Ele esteve comigo nas quartas, semis e na final da Libertadores da América lá no Rio de Janeiro. Ele virou meu amuleto de sorte!, relatou para a reportagem.

Questionado sobre o possível título, Renato disse que é mais pés no chão, espera que Fernando Diniz surpreenda e traga a taça do Mundial de Clubes ao Brasil. “ O Fernando Diniz é maluco, mas sabemos que ele pode surpreender contra os ingleses, como já fez em alguns jogos da Libertadores. Estou super tranquilo, aposto no placar de 2 a 1 para o Fluzão e que esse títulos venha para gente”

Renato Oliveira ao lado do filho de 14 anos, na final da Libertadores da América/ Arquivo pessoal



Apesar do horário da partida contra o Manchester City ser às 14h (horário de MS), o publicitário e administrador de uma agência de publicidade e também da torcida organizada Flu Pantanal, Thiago Penna disse que vai se virar no trabalho para ficar livre no horário do jogo. “Amanhã devo adiantar o meu trabalho na parte de manhã e vou acompanhar na agência a partida. Estou tranquilo, porque o pior já passou”, relatou para a reportagem.

O publicitário relatou que está realmente tranquilo, seja qual for o resultado da partida, mas que as últimas notícias de jornais ingleses criticando o Fluminense e o futebol brasileiro, pode acender uma motivação extra para vencer a partida . “A pressão era a Libertadores, agora é curtir porque o que vier é lucro. Você chegou a ver aquela matéria em que jornais relataram que o time do Fluminense era de aposentados? Já pensou se eles perdem? Se o Fluminense vencer é lucro, cara ...!. Eu mesmo quero é curtir o momento”, relatou.

Antes de finalizar a entrevista, Thiago disse que Diniz pode sim, surpreender Guardiola. Porque não?

“Eu acho que o jeito maluco de Diniz pode deixar o Guardiola preocupado na beira de campo. É lateral que vira ponta, atacante que vira volante; zagueiro que é armador; e tudo isso acaba deixando o adversário confuso em campo. Nós sabemos que o Ederson e o Fernandinho que esteve com o elenco do City deve ter passado algumas curiosidades, mas a qualidade técnica Fluminense pode surpreender o talento do City. Porque não? Vai ser legal ser ver esse jogo”, detalhou



Questionado sobre o placar do jogo, o publicitário foi enfático. “Isso é certeza, Cano e John Kennedy vão deixar o deles”, afirmou.

Thiago Penna foi trabalhar com o manto do Fluminense na WT Agência de Marketing/ Arquivo Pessoal



Fluminense fechou a preparação para enfrentar o Manchester City

Na tarde de hoje (21), o Fluminense realizou o seu último treino, antes do confronto com o Manchester City (ENG). O confronto está marcado para acontecer às 15h (de Brasília) desta sexta-feira, no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita.



Conforme apurações do Portal Terra, o técnico Fernando Diniz deve repetir a escalação da decisão da Libertadores e da semi contra o Al Ahly. Com isso, John Kennedy seguirá como alternativa para a segunda etapa.



Uma provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Cano e Keno.

Já no lado dos ingleses, o Manchester City terá três desfalques importantes: Haaland, De Bruyne e Doku.

Conforme informações do Portal G1, Guardiola deve promover algumas mudanças na equipe que iniciou contra o Urawa Reds (JAP). Julián Álvarez e Rúben Dias, por exemplo, têm boas chances de ganhar um lugar no time



A grande final do Mundial de Clubes será nesta sexta-feira (22), às 14h (horário de MS), no estádio King Abdulla Sports City, na Arábia Saudita.