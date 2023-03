Ramon exalta o carismático Rony: 'Diz muito do que é o povo brasileiro'

O técnico interino Ramon Menezes deu entrevista nesta sexta-feira (24), um dia antes do amistoso do Brasil contra o Marrocos, em Tânger.

Ele afirmou que a equipe apresentará muito do que já foi mostrado na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

“Vocês vão ficar sabendo amanhã [risos]”, disse em tom de mistério. “Tem muito da Copa do Mundo, a convocação diz isso. Atletas remanescentes da Copa. Todos os da Copa poderiam estar aqui, essa base é mantida.”

Ele também falou sobre a possibilidade de usar Rony, atacante que vem sendo destaque do Palmeiras.

“É sensacional, tem um carisma impressionante, diz muito do que é o povo brasileiro. Simplicidade, trabalho? Está aqui por mérito, por tudo que fez no Palmeiras nos últimos anos. Pode nos ajudar muito, externo pelo lado esquerdo, direito ou centroavante. Tem entrega impressionante e pode ajudar muito.”

Veja outras declarações de Ramon:

- Vaga no ataque

“Sempre um prazer servir à seleção brasileira, falei sobre a convocação, de dificuldade grande convocar 23 atletas. O Brasil tem leque enorme de possibilidades. E aqui não é diferente, todos os convocados têm condição de jogar. Desde a minha chegada, me senti à vontade, os atletas são de alto nível, entendem muito rápido tudo que se passa. O importante é fazer um time muito forte, porque vamos enfrentar um grande adversário e todos estão preparados se houver a chance de entrar e ajudar”.

- Interino e futuro

“Eu não tenho nem palavras para descrever como me sinto. O Casemiro? um grande jogador. Fui muito bem recebido por todos, falei do potencial de todos. Como povo brasileiro, eles são referências para quem está envolvido, para quem ama o futebol. Eles representam o futebol brasileiro. Conviver com eles é fantástico, eu apenas dou continuidade ao que vinha fazendo no sub-20, um trabalho olho no olho, de muita conversa, poucas sessões de treino, mas aproveitadas ao máximo. Esses atletas aceitaram muito bem tudo que é proposto, com objetivo de chegar muito forte no jogo amanhã”.

- Estilo de jogo

“Sempre falo de equilíbrio, um time equilibrado no setor defensivo, com variações com a bola. Enfrentaremos uma equipe muito qualificada, de transição forte, bola parada ofensiva forte. Não fez grande competição à toa. Penso muito no equilíbrio, mas, quando tivermos a bola, toda a liberdade para os jogadores mostrarem o futebol brasileiro, de improviso e criatividade, o que fazem de melhor nos clubes que atuam”.

- Ambiente e jogo de Copa do Mundo para Ramon

“Eu falei no hotel com os jogadores sobre a atmosfera do jogo, embora eles estejam acostumados com pressão e casa cheia, grandes jogos. Isso tudo vai envolver o jogo. Eu, na minha vida, costumo dizer em oportunidade. Eu encaro como grande oportunidade e estou tentando desfrutar ao máximo, com muito trabalho e o melhor no dia a dia, passando isso aos atletas. Sabemos da responsabilidade e sinto que os atletas estão muito motivados para esse jogo. Olho no olho de cada e transmitem isso, prazer de vestir a camisa da seleção. Sabemos da dificuldade, da torcida. A torcida marroquina fez festa fantástica na Copa e aqui não será diferente, mas temos jogadores preparados para isso. Os 23 representarão muito bem o que é vestir a camisa da seleção brasielira”.

- Trabalho do Tite

“Tem muito da Copa do Mundo, a convocação diz isso. Atletas remanescentes da Copa. Todos os da Copa poderiam estar aqui, essa base é mantida. Trabalhamos praticamente a maneira que eu penso em busca de equilíbrio, em cima das fases do jogo. Na fase ofensiva, faremos variações e extraindo ao máximo o potencial de todos os atletas”.

- O que espera do jogo

“Sabemos de toda a atmosfera do jogo, casa cheia, adversário que foi muito bem na Copa. Tem tudo para ser um grande jogo. Estamos aqui para fazer ótimo jogo diante do Marrocos”.

- Experiência e juventude

“Respeitamos e muito o time do Marrocos, é uma seleção muito forte, que foi muito bem na Copa. A nossa convocação é equilibrada, com alguns remanescentes da Copa, jogadores importantes em seus clubes como Vini, Rodrygo, Casemiro? É um jogador importante também. Houve um equilíbrio, sim, e esses jovens que eu conheço, que fizeram parte do Sul-Americano Sub-20, outros estreantes e performam muito bem. É uma seleção muito forte e tenho certeza que faremos um grande jogo”.

- Regragui

“Vi o trabalho dele, serve de inspiração para todos os treinadores. Fez ótimo trabalho na Copa. A Copa não é fácil e ele conseguiu fazer uma semifinal de Copa. A equipe é muito organizada, rápida na transição, de jogadores fortes. É uma ótima seleção”.

- Marrocos novamente

“É um prazer estar aqui, para todos os atletas. Os atletas mostram o prazer de vestir a camisa da seleção a todo instante. O Marrocos foi muito bem na Copa, merece todo nosso respeito. Vamos fazer um grande espetáculo, um ótimo jogo”.

