Esportes

FIM DA LINHA

Ramon Menezes é demitido da seleção brasileira sub-20 após eliminação no Mundial

Neste sábado, a equipe foi derrotada pela Espanha por 1 a 0 e precisava da vitória para avançar às oitavas de final

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

05/10/2025 - 20h00
A CBF anunciou a demissão de Ramon Menezes do comando da seleção brasileira Sub-20, um dia após o time ser eliminado ainda na fase de grupos do Mundial da categoria. Neste sábado, a equipe foi derrotada pela Espanha por 1 a 0 e precisava da vitória para avançar às oitavas de final. Antes, havia perdido para Marrocos e empatado com o México, encerrando a campanha no Chile sem vitórias.

Sob o comando de Ramon, o Brasil somou apenas um ponto em três partidas, ficando na lanterna do grupo. A queda no Mundial se soma a outras decepções da seleção nas categorias de base. Em janeiro deste ano, a seleção sofreu uma goleada de 6 a 0 contra a Argentina no Sul-Americano. A equipe não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O comunicado da CBF afirma que a decisão pela demissão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui.

"A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a seleção masculina principal", afirma a CBF.

"Desejamos sucesso a Ramon em seus próximos desafios profissionais e reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas", conclui a entidade.

Declaração

Bortoleto lamenta bandeira e vê GP de Singapura com pessimismo: 'Às vezes, você é o azarado'

Depois de uma sexta-feira difícil, o brasileiro mostrou um bom ritmo neste sábado, mas deu azar em sua volta rápida

04/10/2025 23h00

Reprodução/X

A estreia de Gabriel Bortoleto no circuito de Marina Bay, em Singapura, não tem sido como ele esperava. Depois de uma sexta-feira difícil, o brasileiro mostrou um bom ritmo neste sábado, mas deu azar em sua volta rápida, quando a bandeira amarela foi acionada, e acabou eliminado ainda no Q3 - largaria na 16ª posição, seu pior posto no grid desde o GP da Inglaterra, há três meses, mas foi beneficiado pela punição dos carros da Williams, pulando para 14º lugar.

"É uma pena que não tenhamos conseguido ir para o Q2 porque tínhamos potencial para avançar facilmente", lamentou o piloto da Sauber. "Eu estava em uma volta muito boa, boa o suficiente para passar, mas a bandeira amarela significou que a volta acabou e perdemos por uma margem muito pequena. É decepcionante, especialmente porque nos sentimos muito melhor hoje do que ontem "

A poucos segundos do término da sessão, o volante da Alpine de Pierre Gasly travou e o piloto francês bateu no muro de proteção, provocando os procedimentos de segurança na pista. "Temos a obrigação de tirar o pé (do acelerador), senão recebemos penalização severa no dia seguinte, como perder 10 posições no grid", comentou o brasileiro à Band, sem criar muitas expectativas para a prova.

"É difícil ultrapassar nesta pista, mas tentaremos alguma estratégia diferença para tentar melhorar. Quando não dá certo na classificação, precisa aceitar e tentar fazer melhor amanhã", comentou, sem esconder a frustração. "Eu realmente acreditava que tínhamos potencial para fazer um bom trabalho na classificação, mas corrida é isso. Às vezes, você é o azarado que pega a bandeira (amarela)."

O GP de Singapura, 18ª etapa da temporada de Fórmula 1, será realizada neste domingo, a partir das 9h (horário de Brasília).

Iluminado

Estevão marca pela 1ª vez pelo Chelsea e dá a vitória sobre o Liverpool pela Premier League

Convocado para seleção brasileira, o atacante de 18 anos entrou no segundo tempo e, além do gol, teve boa participação tática

04/10/2025 22h00

Atacante marcou seu primeiro gol na Premier League

Atacante marcou seu primeiro gol na Premier League Foto: Reprodução

O atacante brasileiro Estêvão marcou seu primeiro gol pelo Chelsea e foi fundamental para a vitória por 2 a 1 do time de Londres sobre o Liverpool neste sábado pela sétima rodada da Premier League. O ex-jogador do Palmeiras marcou aos 51 minutos do segundo tempo ao completar cruzamento de Cucurella.

Convocado para seleção brasileira, o atacante de 18 anos entrou no segundo tempo e, além do gol, teve boa participação tática, ajudando a fechar espaços quando o Chelsea era atacado, e criando boas jogadas no ataque pelo lado direito do Chelsea.

Atual campeão, o time do técnico Arne Slot perdeu o topo da tabela com a vitória do Arsenal sobre o West Ham, mais cedo. O Arsenal tem 16 pontos, um a mais do que o Liverpool. Com 11 pontos, o Chelsea se reabilitou após duas derrotas seguidas e subiu para sexta posição.

Após iniciar a defesa de título de maneira perfeita, com 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas, o Liverpool amargou sua primeira derrota na Premier League na sexta rodada, no último minuto, diante do Crystal Palace. Na sequência, caiu por 1 a 0 contra o Galatasaray, da Turquia, na Champions League durante a semana. Após sair perdendo, o Liverpool empatou, mas viu o brasileiro brilhar nos acréscimos.

O Chelsea foi melhor no primeiro tempo. Abriu o placar logo aos 14 minutos, com um golaço de Caicedo. Após MacAllister errar uma tentativa de corte na intermediária, o equatoriano ficou com a bola limpa e avançou. A defesa do Liverpool foi recuando e abrindo caminho para o rival. Caicedo, então, acertou um belo chute próximo ao ângulo direito do Liverpool. Mamardashvilli, que substituiu o brasileiro Alyson, contundido, ainda na bola, mas sem força suficiente para evitar o gol. O jogo era disputado, mas com poucas jogadas de perigo.

Para o segundo tempo, Arne Slot voltou com o alemão Wirtz no lugar de Bradley. O Liverpool mostrou uma nova postura logo no primeiro lance. Após belo passe de Wirtz dentro da área, Salah finalizou próximo à trave esquerda do Chelsea. O Liverpool, que finalizou apenas duas vezes na primeira etapa, melhorou e passou a buscar mais o ataque. O empate saiu aos 18 minutos. Depois de cruzamento pela direta, Isak ajeita a bola para Gakpo dentro da área. De frente para o gol, o holandês só teve o trabalho de tocar para as redes.

O Liverpool equilibrou o jogo e em certos momentos pressionava o Chelsea e o técnico dos mandantes fez três alterações aos 30 minutos, entre elas a entrada do brasileiro Estêvão no lugar de Pedro Neto. Em busca de seu primeiro gol com a camisa do clube inglês, o atacante de 18 anos criou boas jogadas pela direita e foi recompensado já nos acréscimos. Ele acompanhou a jogada de Cucurella e após a bola percorrer toda a extensão da área do Liverpool, tocou para as redes.

Na próxima rodada da Premier League, após a Data Fifa, o Liverpool recebe o Manchester United em Anfield no dia 19, enquanto o Chelsea visita o Nottingham Forest.

