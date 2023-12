campeão

Depois de passar pelas bases do Grêmio e Palmeiras, o atleta de Campo Grande fecha a 7ª temporada na Geórgia com título de campeão nacional

Natural de Campo Grande, das Moreninhas, Flamarion Jovino, de 27 anos, é pouco conhecido em sua terra natal, mas é ídolo na Geórgia, onde neste sábado (2) marcou seu 18º gol pela Liga Nacional, terminando na artilharia da competição e ainda levantando a taça de campeão pelo Dinamo Butami.

Com cerca de 15 anos Flamarion deixou Campo Grande e foi para a base do Grêmio, em Porto Alegre. Lodo depois, ainda garoto, mudou-se para o Palmeiras, time pelo qual disputou diversos campeonatos juvenis ao lado de Gabriel Jesus, por exemplo.

Flamarion atuou ao lado de Gabriel Jesus na base do Palmeiras

Mas, assim como acontece com dezenas de jogadores brasileiros, Flamarion fez sua carreira praticamente toda fora do país e agora está encerrando sua sétima temporada na Geórgia, país do qual vai se despedir na próxima quarta-feira (6), quando fará seu último jogo pelo Dinamo Butami.

Conforme sua assessoria, foi convidado para integrar a seleção da Geórgia, mas pelo fato de ter passado alguns meses jogando na Rússia acabou sendo impedido, já que a burocracia exige cinco anos ininterruptos no país para poder integrar a seleção, que atualmente disputa as eliminatórias da Euro no grupo da Espanha, Escócia, Noruega e Chipre.

Com a conquista deste sábado, o Dinamo Butami garantiu vaga na fase preliminar da próxima edição da Liga dos Campeões. Mesmo assim, ele vai trocar de equipe. Não revela, contudo, qual seu destino, mas garante que vai continuar na Europa.

Seu atual clube está completando cem anos de criação em 2023 e este foi somente do segundo título nacional da equipe, o que explica por que o artilheiro Flamarion virou ídolo da torcida. Em 2021, ele também foi um dos destaques na conquista do primeiro título desta liga.

Para os brasileiros, o futebol da Geórgia é pouco conhecido. Porém, ao citar o estranho nome de Khvicha Kvaratskhelia, de 22 anos, sensação do Nápoli nas últimas duas temporadas, o distante país já adquire relevância maior. A imprensa italiana chegou a compará-lo a ninguém menos que Maradona e hoje seu passe está avaliado em 85 milhões de euros.

Khvicha Kvaratskhelia, astro do Nápoli, jogava na Geórgia ao lado de Flamarion Jovino

O atacante de nome impronunciável formava dupla de ataque com o campo-grandense que também tem um nome nada comum e foi comprado pela equipe italiana por dez milhões de euros pagos ao Dinamo Butami. E, mesmo com a saída da jovem revelação, o Butami seguiu no topo das competições da Geórgia e neste sábado sacramentou a conquista da liga com um 2 a 2.

“Estou muito feliz de poder ser campeão pela segunda vez em três anos. Sempre foi meu principal objetivo dentro do clube, e por realizá-lo duas vezes, é mais especial. Tínhamos como meta sermos campeões no ano do centenário do clube e graças a Deus conseguimos fazer uma grande campanha”, comemorou, conforme declaração enviada ao Correio do Estado pela sua assessoria.

O campo-grandense terminou novamente na artilharia da liga nacional pelo segundo ano consecutivo, ao marcar 18 gols em 32 jogos. Em 2022, foi às redes 19 vezes pela Liga Nacional.

Além da Liga, Flamarion disputou outras seis partidas pela Copa da Geórgia, cuja final será na quarta-feira, e já marou outros cinco gols. Por isso diz ter motivos de sobra para comemorar. “Pude superar os gols do ano passado. Feliz por mais uma boa temporada”, disse o campo-grandense, que marcou 23 gols em 38 jogos ao longo de 2023.

E estes números podem melhorar. O atleta das Moreninhas ainda terá um último desafio pela frente. Nesta quarta-feira, contra o Saburtalo, ele disputa a final da Copa da Geórgia.

A expectativa é muito grande. “Seria o encerramento perfeito de um ciclo aqui, pois o clube nunca foi campeão da Copa da Geórgia. Ficará um sentimento de dever cumprido, um lugar onde tive altos e baixos, momentos felizes e tristes, porém sairei com o coração em paz sabendo que fiz o meu trabalho da melhor forma possível durante esses anos pelo clube”, afirmou.

Em 100 anos, o tículo conquistado neste sábado foi apenas do segundo do Dinamo Butami

Até agora, Flamarion soma 193 jogos, com 91 gols marcados, três títulos conquistados e premiações individuais, como artilheiro da liga georgiana de 2021, e melhor jogador estrangeiro de 2020. Ao longo dos sete anos, o Dinamo Butami chegou a ser rebaixado para a segunda divisão, mas se reergeu e com as conquistas recentes a equipe vive a melhor fase em cem anos.

Flamarion casou na Geórgia e tem uma filha. Mesmo assim, de acordo com sua assessoria, mantem suas raízes em Campo Grande, para onde deve retornar nas próximas semanas para um período de férias. A data ainda não está definida, já que está priorizando as negociações de um contrato para as próximas temporadas.

CARACTERÍSTICAS DA GEÓRGIA

Com oito horas à frente do horário de Mato Grosso do Sul, uma infinidade de atrativos turísticos e a mais de 12 mil quilômetros de Campo Grande, a Geórgia é um país na região do Cáucaso, no Mar Negro, e tem apenas 69,7 mil quilômetros quadrados (MS tem 357 mil km quadrados) e uma linha costeira de 310 quilômetros.

Mais da metade dos 4,5 milhões de habitantes (60%) vivem em cidades, principalmente na capital Tbilisi. Montanhosa, tem uma altitude média de 1.432 mestros acima do nível do mar, o que a torna um dos países mais altos do mundo.

O ponto mais alto da montanha (Dombai-Ulgen) está a 4.046 metros acima do nível do mar. Ela faz fronteira com a Rússia, Turquia, Armênia e Azerbaijão.