Red Bull anuncia data de lançamento de carro de 2026 em evento conjunto com a Ford

O evento será realizado no dia 15 de janeiro, em Detroit, no Michigan, nos Estados Unidos, onde fica a sede da Ford

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/11/2025 - 23h00
A Red Bull anunciou nesta terça-feira a data do lançamento das novas versões do carro da Red Bull e da Racing Bulls que será utilizado na Fórmula 1 em 2026. O evento será realizado no dia 15 de janeiro, em Detroit, no Michigan, nos Estados Unidos, onde fica a sede da Ford, nova parceira de motores da empresa austríaca.

Além das novas pinturas das equipes para a próxima temporada, também será apresentada na cerimônia a Red Bull Ford Powertrains, nova montadora do time em colaboração com a empresa americana na Fórmula 1, que substituirá os motores da Honda.

"O lançamento da era Red Bull Ford Powertrains representa não apenas um passo ousado no futuro, mas uma expressão poderosa do que é possível quando engenharia, inovação e paixão de classe mundial se unem. Ver a energia, precisão e escala por trás deste projeto é inspirador. É o ápice de vários anos de colaboração entre dois grandes nomes do automobilismo. Estamos incrivelmente animados para começar este novo capítulo, movidos pela mesma determinação e excelência que define tanto a Ford quanto a Red Bull", disse Laurent Mekies, diretor de equipe da Red Bull Racing.

Com isso, o RB22, carro da Red Bull Racing, e o próximo veículo da Racing Bulls serão equipados com os motores da parceria entre Red Bull e Ford, anunciada em 2023.

"Desde que anunciamos nosso retorno à F1 com a Red Bull, a equipe da Ford tem trabalhado noite e dia para se preparar para 2026. Mas isso é muito mais do que apenas a corrida. Trata-se de como usamos nossos aprendizados da F1 para fazer com que nossos carros e caminhões sejam melhores para nossos clientes. O que aprenderemos junto com a Red Bull definirá as tecnologias do futuro e isso é o que mais me empolga nessa relação", explicou Jim Farley, presidente e CEO da Ford Motor Company.

Já Peter Bayer, CEO da Racing Bulls, demonstrou animação com a volta da Ford ao mundo da Fórmula 1.

"Com mais de 125 anos de herança, inovação e dedicação absoluta ao desempenho, a Ford incorpora o mesmo espírito competitivo que impulsiona nossa equipe. Essa parceria reúne marcas globais unidas pelo amor pelas corridas e pelo compromisso de ampliar os limites. Como membro da família Red Bull e junto com nossos parceiros de título; Visa e Cash App, vemos enormes oportunidades para unir forças e nos conectar com uma nova geração de fãs e mostrar o futuro da performance e mobilidade em um palco global. Lançar essa nova era em Detroit, o berço da Ford, a torna ainda mais especial", detalhou Bayer.

O próximo desafio da Red Bull Racing e da Racing Bulls na Fórmula 1 será no próximo dia 23, no Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos.

BRASILEIRÃO

Cruzeiro empata com Flu e perde chance de colocar pressão nos líderes

Três primeiros jogos do domingo tiveram apenas um gol

09/11/2025 19h00

Cruzeiro empatou por 0 a 0 com o Fluminense

Cruzeiro empatou por 0 a 0 com o Fluminense Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Com o Campeonato Brasileiro em seu sprint final, o Cruzeiro viu suas chances de se tornar campeão novamente após 11 anos diminuírem neste domingo (9). A Raposa empatou por 0 a 0 com o Fluminense no Mineirão, diante de mais de 53 mil pessoas, chegando aos 64 pontos em 33 jogos, ainda em terceiro lugar.

A equipe mineira tinha a chance de ultrapassar o Flamengo mesmo que momentaneamente, mas vai seguir atrás do Rubro-Negro (65 pontos), que ainda entra em campo na rodada e tem um jogo a mais para fazer. O líder Palmeiras, que soma 68 pontos antes de jogar neste domingo, também tem um duelo a mais por fazer.

Em Belo Horizonte, as melhores oportunidades das duas equipes foram no primeiro tempo. Uma cabeçada de Kaiki atingiu a trave e foi salva no rebote pelo goleiro Fábio, do Fluminense, que também fez outras duas grandes intervenções, uma delas em finalização de Matheus Pereira dentro da área. Pelo lado tricolor, Hércules acertou o travessão da meta defendida por Cássio.

O time das Laranjeiras agora soma 51 pontos, ainda na sétima posição.

Ceará X Corinthians

O único gol da tarde de domingo foi marcado em São Paulo. O Ceará visitou o Corinthians na Neo Química Arena e saiu com a vitória pelo placar mínimo. O gol foi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo, quando o Vozão teve contra-ataque e Pedro Henrique encontrou Galeano livre na área. Ele finalizou de primeira e marcou.

O resultado levou a equipe cearense aos mesmos 42 pontos e 11 vitórias do Timão, mas por ter um saldo de gols melhor (1 contra -3) o Ceará fica à frente na tabela, em 12º.

No outro duelo da tarde de domingo, nada de gols em Salvador. Vitória e Botafogo ficaram no 0 a 0 no Barradão. O resultado manteve o Leão baiano momentaneamente fora da zona de rebaixamento, com 35 pontos. Já o Alvinegro continua na sexta colocação, agora com 52 pontos.

Resultados de sábado (08/11):

  • Sport 2 x 4 Atlético-MG
  • Vasco 1 x 3 Juventude
  • Internacional 2 x 2 Bahia
  • São Paulo 0 x 1 Bragantino

Esportes

Fórmula 1: Norris vence e amplia liderança em corrida em Interlagos

O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, foi ao pódio, em segundo

09/11/2025 15h02

Lando Norris venceu o GP de Interlados

Lando Norris venceu o GP de Interlados Foto: Reprodução / Instagram

O britânico Lando Norris completou neste domingo um fim de semana perfeito no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Líder do campeonato, ampliou sua vantagem sobre os principais concorrentes e subiu no lugar mais alto do pódio no Autódromo de Interlagos, que recebeu nos últimos três dias, 303.627 pessoas, um recorde para o circuito.

"É bom vencer aqui no Brasil, com uma pista e fãs maravilhosos. Essa vitória vai para Gil de Ferran (histórico piloto brasileiro, campeão da Indy e que morreu em 2023), um dos meus mentores. Foi um fim de semana perfeito. A recompensa não vem de um jeito fácil, estão me entregando um carro perfeito", disse o britânico.

Mas o grande piloto do dia foi Max Verstappen. Largando dos boxes, o holandês escalou o grid, deixou concorrentes para trás e chegou a assumir a liderança em determinados momentos da prova. No fim, terminou na terceira colocação.

O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com um excelente fim de semana, foi ao pódio, em segundo. Segundo colocado no campeonato, Oscar Piastri, enfrentou uma punição e chegou apenas em quinto (veja abaixo a classificação completa).

Na classificação do campeonato, Norris chega a 390 pontos, seguido por Piastri, com 366, e Verstappen, com 341.

"A corrida teve muita ação e ultrapassagem. Nosso ritmo era muito forte. É muito difícil fazer uma prova de recuperação, não esperava o resultado, que foi incrível e me deixa orgulhoso de todo mundo da equipe, que fez um trabalho maravilhoso", apontou Verstappen.

Gabriel Bortoleto, porém, teve um GP de estreia em casa para esquecer. Bateu na sprint, não participou do classificatório e voltou a se acidentar na primeira volta da corrida principal. A Ferrari também foi mal. Charles Leclerc e Lewis Hamilton se envolveram em toques e abandonaram.

O circo da Fórmula 1 agora se translada para Las Vegas, nos Estados Unidos. O Grande Prêmio vai acontecer na madrugada do 23 de novembro, um domingo, à 1h (de Brasília). A categoria retorna para a capital paulista entre os dias 6 e 8 de novembro de 2026

A corrida começou com acidente envolvendo Gabriel Bortoleto. Mais leve do que o de sábado, mas com consequência esportiva pior. Depois de tocar com Stroll, o brasileiro bateu na barreira de pneus e teve de abandonar.

Quem também se deu mal foi Hamilton. O britânico começou sendo tocado por Sainz e saiu brevemente da pista no S do Senna na largada. Depois, o piloto da Ferrari tentou ultrapassar Colapinto, bateu na traseira do argentino e perdeu o bico da carro. O safety car, então, foi acionado e ficou na pista por quatro voltas.

Na relargada, Piastri tentou ultrapassar Antonelli pela parte de dentro do S do Senna. O italiano fechou a porta, foi tocado por Piastri e acertou Leclerc, que teve o pneu furado, a suspensão quebrada e deixou a prova. O australiano foi punido com 10 segundos. Uma decisão questionável dos comissários. Dessa vez, foi acionado o safety car virtual por três voltas.

Norris, na ponta, passou a ser pressionado por Piastri, segundo colocado. Antonelli ficou mais atrás. No fundo, Verstappen precisou parar por um furo no pneu e, depois de efetuar a troca por compostos médios, voltou voando e começou a escalar o pelotão. Na 20ª volta, o holandês já era o sexto colocado, a 18 segundos do líder.

Na 31ª volta, Norris foi para os boxes, quando estava com quase 20 segundos de vantagem para Verstappen, quarto. O britânico optou por colocar pneus macios para enfrentar os médios de 23 voltas do holandês. Não demorou para Norris enquadrar Verstappen e efetuar a ultrapassagem na volta 33.

Companheiro de Verstappen, Tsunoda não teve uma tarde feliz. Depois de bater em Stroll e ser punido em 10 segundos, não cumpriu devidamente a penalidade e foi novamente sancionado com 10 segundos. Em contrapartida, o alemão Nico Hülkenberg, companheiro de Bortoleto, mostrou como a Sauber estava bem acertada para o fim de semana e se manteve de forma consistente na zona de pontuação.

Na 35ª volta, Verstappen voltou aos boxes e colocou outro conjunto de pneus médios. Enquanto isso, Piastri ficou na liderança da prova, sem cumprir ainda sua punição. Hamilton ainda tentou permanecer na prova mesmo com tantas avarias causadas pelos incidentes. Mas, na 39ª volta, a Ferrari orientou que ele recolhesse o carro para os boxes.

Na 51ª volta, quando Verstappen encurtava a distância, Norris foi para os boxes e trocou os compostos macios por médios. Piastri fez o mesmo na volta seguinte. A reação de Verstappen foi colocar macios na 55ª volta. O holandês voltou em quarto, com 13 segundos atrás do britânico da McLaren.

O comando da Red Bull vislumbrava que Verstappen fosse capaz de brigar pelo segundo lugar da corrida e orientou o holandês a conservar bem os pneus. Na volta 62, o atual tetracampeão ultrapassou Russell e voltou ao pódio. O piloto da equipe austríaca ainda tentou passar Antonelli, mas não foi feliz e concluiu a prova em terceiro.

Resultado final do GP de São Paulo de Fórmula 1:

1º Lando Norris (GBR/McLaren), em 1h32min01s596

2º Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 10s388

3º Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 10s750

4º George Russell (GBR/Mercedes), a 15s267

5º Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 15s749

6º Oliver Bearman (GBR/Haas), a 29s630

7º Liam Lawson (NZE/RB), a 52a642

8º Isack Hadjar (FRA/RB), a 52s873

9º Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 53s324

10º Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 53s914

11º Alexander Albon (TAI/Williams), a 54s184

12º Esteban Ocon (FRA/Haas), a 54s696

13º Carlos Sainz (ESP/Williams), a 55s420

14º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 55s766

15º Franco Colapinto (ARG/Williams), a 57s777

16º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 58s247

17º Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1min09s176

Não completaram a prova: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Charles Leclerc (MON/Ferrari) e Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

