Esportes

TRISTE HISTÓRIA

Reforço do Operário é irmão de jogador vítima de acidente aéreo da Chapecoense

O lateral-direito Gabriel Biteco, de 26 anos, foi revelado pelo Grêmio e é um dos 24 novos jogadores que vão integrar o elenco do Galo para a próxima temporada

Felipe Machado

25/12/2025 - 15h00
O lateral-direito Gabriel Biteco, novo reforço do Operário para a próxima temporada, é irmão do volante Matheus Biteco, uma das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense de 2016.

O mais novo de três irmãos futebolistas, Gabriel viveu um dos piores momentos da vida há pouco mais de nove anos. Em novembro de 2016, seu irmão Matheus Biteco, considerado uma das maiores revelações do futebol brasileiro na época, morreu junto com outras 70 pessoas (dentre elas, jogadores, jornalistas e comissão técnica) que iam à Colômbia pela final da Copa Sul-Americana.

Para piorar a situação, Matheus tinha acabado de se tornar pai quando o avião caiu. Nascido em 1999, o agora jogador do Operário tinha apenas 17 anos quando Matheus morreu, e já estava nas categorias de base do Grêmio, que também revelou seus outros dois irmãos.

Guilherme Biteco, que foi descoberto junto com Matheus, era muito próximo do irmão justamente pela semelhança na carreira e idade.

"Não tem o que dizer, é muita tristeza, ninguém quer acreditar, enquanto não vermos o corpo, não vamos acreditar", disse ao UOL Esporte um dia após o acidente.

Hoje, Guilherme ajuda jovens nas categorias de base e interrompeu a carreira profissional no mês passado.

Com a morte, o caçula Gabriel chegou a pensar em desistir da carreira, mas retomou o foco com ajuda do irmão Guilherme. Ao Globo Esporte em 2017, o irmão do meio contou como foi convencer Gabriel a não desistir.

"Ele também tomou um susto. No início, falou que não queria mais jogar. Eu não pensei em parar, só me desliguei totalmente do mundo. Não via televisão, não mexia no telefone, não fazia nada. Quando fui acordar já estava no final de janeiro, quando acertei com o Paraná. Falei com ele, abracei, falei que a gente tinha que jogar pelo Matheus. Aí ele botou a cabeça no lugar, ficou mais tranquilo. Esses tempos fez um gol no Gre-Nal, está começando a dar o passinho dele, um de cada vez, fazendo a história dele", disse.

Anunciado no dia 9 de dezembro como terceira contratação do clube - uma das primeiras na era Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Galo, Gabriel também nasceu em Porto Alegre. Depois do Grêmio, ele já jogou em oito equipes diferentes: Esportivo (RS); Mogi Mirim (SP); Rio Branco (PR); América T.O (MG); União Frederiquense (RS); GE Brasil (RS); Concórdia (SC); e Bagé (RS).

ACIDENTE AÉREO

Em 2016, uma tragédia abalou o mundo do futebol. O avião que levava a delegação da Chapecoense caiu na madrugada do dia 29 de Novembro na Colômbia, local onde ocorreria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Além dos jogadores e comissão técnica, havia jornalistas e tripulantes. Dos 77 passageiros que estavam a bordo do voo, somente 6 sobreviveram.

Loterias

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 789, quarta-feira (24/12)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/12/2025 20h12

Foto: Super Sete

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 789 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 100 mil.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 789 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 6
  • Coluna 2: 5
  • Coluna 3: 7
  • Coluna 4: 4
  • Coluna 5: 3
  • Coluna 6: 9
  • Coluna 7: 4

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 790

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 26 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 790. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2866, quarta-feira (24/12)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/12/2025 20h05

Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2866 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,1 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2866 são:

  • 07 - 76 - 90 - 23 - 75 - 18 - 52 - 66 - 80 - 38 - 45 - 56 - 44 - 16 - 58 - 17 - 41 - 24 - 94 - 50 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2867

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 26 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2867. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

