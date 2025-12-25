Reforço do Operário é irmão de jogador vítima de acidente aéreo da Chapecoense

Matheus (à esquerda) e Gabriel (ao centro) em 2013, quando todos ainda estavam no Grêmio - Foto: Reprodução/Facebook

O lateral-direito Gabriel Biteco, novo reforço do Operário para a próxima temporada, é irmão do volante Matheus Biteco, uma das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense de 2016.

O mais novo de três irmãos futebolistas, Gabriel viveu um dos piores momentos da vida há pouco mais de nove anos. Em novembro de 2016, seu irmão Matheus Biteco, considerado uma das maiores revelações do futebol brasileiro na época, morreu junto com outras 70 pessoas (dentre elas, jogadores, jornalistas e comissão técnica) que iam à Colômbia pela final da Copa Sul-Americana.

Para piorar a situação, Matheus tinha acabado de se tornar pai quando o avião caiu. Nascido em 1999, o agora jogador do Operário tinha apenas 17 anos quando Matheus morreu, e já estava nas categorias de base do Grêmio, que também revelou seus outros dois irmãos.

Guilherme Biteco, que foi descoberto junto com Matheus, era muito próximo do irmão justamente pela semelhança na carreira e idade.

"Não tem o que dizer, é muita tristeza, ninguém quer acreditar, enquanto não vermos o corpo, não vamos acreditar", disse ao UOL Esporte um dia após o acidente.

Hoje, Guilherme ajuda jovens nas categorias de base e interrompeu a carreira profissional no mês passado.

Com a morte, o caçula Gabriel chegou a pensar em desistir da carreira, mas retomou o foco com ajuda do irmão Guilherme. Ao Globo Esporte em 2017, o irmão do meio contou como foi convencer Gabriel a não desistir.

"Ele também tomou um susto. No início, falou que não queria mais jogar. Eu não pensei em parar, só me desliguei totalmente do mundo. Não via televisão, não mexia no telefone, não fazia nada. Quando fui acordar já estava no final de janeiro, quando acertei com o Paraná. Falei com ele, abracei, falei que a gente tinha que jogar pelo Matheus. Aí ele botou a cabeça no lugar, ficou mais tranquilo. Esses tempos fez um gol no Gre-Nal, está começando a dar o passinho dele, um de cada vez, fazendo a história dele", disse.

Anunciado no dia 9 de dezembro como terceira contratação do clube - uma das primeiras na era Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Galo, Gabriel também nasceu em Porto Alegre. Depois do Grêmio, ele já jogou em oito equipes diferentes: Esportivo (RS); Mogi Mirim (SP); Rio Branco (PR); América T.O (MG); União Frederiquense (RS); GE Brasil (RS); Concórdia (SC); e Bagé (RS).

ACIDENTE AÉREO

Em 2016, uma tragédia abalou o mundo do futebol. O avião que levava a delegação da Chapecoense caiu na madrugada do dia 29 de Novembro na Colômbia, local onde ocorreria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Além dos jogadores e comissão técnica, havia jornalistas e tripulantes. Dos 77 passageiros que estavam a bordo do voo, somente 6 sobreviveram.

