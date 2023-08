Remanejamento de vagas coloca Isaquias Queiroz nas Olimpíadas de Paris

Um remanejamento de vagas deu a Isaquias Queiroz a chance de voltar aos Jogos Olímpicos.

Após ficar em sexto lugar na final da categoria C1 1000 na manhã de sábado (26), a uma posição da zona qualificatória, o canoísta brasileiro foi beneficiado neste domingo (27) pelas regras olímpicas.

O campeão da prova C1 1000, o tcheco Martin Fuksa, disputou nesta manhã a final da categoria C2 500 com o irmão, Petr Fuksa, terminando em oitavo lugar. Assim, os tchecos garantiram mais uma vaga em Paris-24. Como as cotas são dadas aos países --e não aos atletas especificamente-- e cada atleta só pode conquistar uma vaga para seu país, a vaga de Martin foi para o barco que divide com Petr, e uma alocação se abriu na C1 1000, passando para o primeiro canoísta elegível: Isaquias. Isso não tira Martin da prova individual em Paris.

Também neste domingo, Isaquias e Jacky Godmann disputaram a final B da C2 500, terminando em segundo lugar --a prova não era qualificatória para as Olimpíadas. Jacky ainda pode conquistar uma vaga em Paris no pré-olímpico das Américas.

Regras rocambolescas à parte, Isaquias terá novamente a oportunidade de buscar um recorde. Dono de quatro medalhas olímpicas --e atual campeão olímpico na C1 1000--, está atrás apenas dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, que têm cinco pódios cada um.