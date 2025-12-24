Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

De volta ao Brasil

Renan Lodi quer voltar ao Brasil, tem acordo com Atlético-MG, mas depende de exames médicos

Titular Guilherme Arana está sem prestígio no clube após um 2025 abaixo do esperado

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

24/12/2025 - 22h00
O Atlético-MG revelou, nesta quarta-feira, em uma nota em suas redes sociais, a negociação com lateral-esquerdo Renan Lodi, mas espera a realização de exames médicos para fechar a contratação do atleta. O contrato previsto é de cinco ano.

"O Galo comunica que acertou todas as bases negociais para a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, por cinco anos. A assinatura definitiva do contrato e o anúncio oficial ocorrerão após a realização e aprovação dos exames médicos, agendados para os próximos dias", informou o time mineiro.

O então titular Guilherme Arana está sem prestígio no clube após um 2025 abaixo do esperado que o fez perder espaço até na seleção brasileira - chegou a ser reserva de Caio Paulista em alguns jogos - e deve se transferir. O jogador, que teve problemas de contusão, negocia com o Fluminense.

Renan Lodi, de 27 anos, começou a carreira no Athletico-PR e se transferiu para o Atlético de Madrid em 2019. Jogou também Nottingham Forest, da Inglaterra, e Olympique de Marselha, da França, antes de se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 2024.

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2903, quarta-feira (24/12)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/12/2025 20h05

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2903 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,9 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2903 são:

Primeiro sorteio

  • 45 - 50 - 11 - 06 - 49 - 13 

Segundo sorteio

  • 09 - 28 - 08 - 34 - 16 - 17

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2904

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 26 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2904. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 314, quarta-feira (24/12)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/12/2025 19h59

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 314 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 314 são:

  • 07 - 17 - 21- 14 - 12 - 41
  • Trevos sorteados: 5 e 4

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 315

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 315. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

