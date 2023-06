Renato Augusto vai passar por exames após 'volta forçada' no Corinthians

Renato Augusto disputa bola com Deyverson durante empate com o Cuiabá - Divulgação

Substituído no primeiro tempo do jogo com o Cuiabá neste sábado, por causa de dores na panturrilha, o meia Renato Augusto vai ser submetido a exames para avaliar a contusão a partir desta terça-feira, no Corinthians. Diante do histórico recente de contusões nesta temporada, o técnico Vanderlei Luxemburgo admitiu que o atleta acabou voltando antes do tempo para ajudar a equipe.

“O Renato veio meio que precoce (reincorporado para enfrentar o Atlético-MG na Copa do Brasil), uma necessidade até para prepararmos o jogador. Foi uma forçada de barra danada que fizemos. Nós o colocamos sem estar ainda totalmente adaptado a um retorno, mas era importante a sua presença”, afirmou o treinador.

O treinador, no entanto, descarta a possibilidade de um agravamento no estado físico do meia e afirmou que, com os exames, a intensidade do problema logo será detectada pelo departamento médico corintiano.

“O Renato Augusto disse que foi uma dor que foi aumentando durante o jogo. Um incômodo. Então, não teve lesão, deve ter sido um hematoma ou alguma coisa que foi dando uma sobrecarga”, afirmou o treinador.

Diante do Cuiabá, o meia foi substituído aos 19 minutos da etapa inicial e deu lugar a Adson. O gerente de futebol Alessandro Nunes falou sobre a situação e afirmou que período sem jogos, em função da Data Fifa, vai ser importante para recuperar o atleta.

“Foi algo muscular na panturrilha e tudo vai ser analisado com os exames. Talvez tenha sido uma contratura. Agora é conversar com os médicos e aproveitar esse tempo para fazer o tratamento”, comentou o dirigente.

Neste ano, Renato Augusto sofreu um estiramento no ligamento colateral medial em março. No mês seguinte, ele foi obrigado a realizar uma artroscopia. O duelo com o Cuiabá foi o seu 17º jogo neste ano.



Assine o Correio do Estado