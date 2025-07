Renato Gaúcho propõe desafio a jornalistas e desabafa: 'Muitos não acreditavam no Fluminense'

série d

Em partida que fechou a 11ª rodada da primeira fase, o Galo de Campo Grande saiu na frente com Bidick, mas os mineiros empataram com Patrick, em jogo que teve até um pênalti defendido

O Operário ficou no empate fora de casa na partida que fechou a 11ª rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Na tarde de ontem, o Galo de Campo Grande visitou o Itabirito, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, e ficou no 1 a 1.

Matheus Bidick abriu o placar, com um golaço para o time sul-mato-grossense, e Patrick igualou. Antes, Zé Augusto defendeu um pênalti cobrado por Brian, evitando que os mineiros saíssem na frente.

O resultado foi ruim para os dois lados, que seguem longe da zona de classificação do Grupo A7, agora com 10 pontos. Neste sábado, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), o Operário recebe o Uberlândia-MG, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

O JOGO

A partida no Estádio Castor Cifuentes teve todas as emoções no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Bruno Boca derrubou Pedrinho na área. Pênalti para o Itabirito, que Brian cobrou no canto esquerdo de Zé Augusto, que caiu para fazer a defesa.

O gol do Operário saiu aos 39 minutos. Em uma bola afastada pela zaga alvinegra, Matheus Bidick foi mais esperto que os adversários, deu um chapéu no marcador e bateu na saída do goleiro Rodolfo, marcando um golaço para abrir o placar.

A vantagem, porém, não seguiu para o intervalo. No último minuto dos acréscimos, em lançamento que veio da intermediária esquerda, a zaga operariana estava mal colocada e deu espaço para Garré dominar e rolar para chegada de Patrick, batendo sem chances para Zé Augusto, igualando o placar em 1 a 1, que depois foi mantido durante o segundo tempo.

OUTROS JOGOS

As outras três partidas realizadas pelo grupo do Galo de Campo Grande nesta 11ª rodada foram todas no sábado.

O Cianorte-PR venceu o Atlético Monte Azul-SP, por 2 a 0, enquanto a Inter de Limeira-SP bateu o FC Cascavel-PR, por 1 a 0. Já Goiatuba-GO e Uberlândia-MG ficaram no 1 a 1.

Com esses resultados, no G4 estão a Inter de Limeira, já classificada e na primeira posição, com 24 pontos, o Cianorte, com 16 pontos, em segundo, e Uberlândia e Goiatuba, ambos com 15 pontos, na terceira e quarta posições.

Cascavel tem 14 pontos, Monte Azul soma 11 e Operário e Itabirito estão com 10, faltando três rodadas para terminar a fase.

Dessa forma, o Galo de Campo Grande ainda tem chances remotas de classificação, bastando conseguir pelo menos mais duas vitórias nas três partidas que terá pela frente.

