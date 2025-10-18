Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1130, sábado (18/10)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja

Da redação

Da redação

18/10/2025 - 19h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1130 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 18 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 3,3 milhões

Confira o resultado da Dia de Sorte 1130:

30 - 10 - 27 - 07 - 12 - 14 - 04

Mês da sorte: 11

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1131

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 21 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 1131.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6856, sábado (18/10)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/10/2025 19h13

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6856 da Quina na noite deste sábado, 18 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 9,2 milhões

Confira o resultado da Quina 6856:

16 - 05 - 10 - 33 - 53

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6857

Como a Quina tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 20 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 6857.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2929, sábado (18/10)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/10/2025 19h11

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2929 da Mega-Sena na noite deste sábado, 18 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 47 milhões

Confira o resultado da Mega-Sena 2929:

03 - 08 - 07 - 51 - 35 - 34

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2930

Como a Mega-Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 21 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 2930.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Mesmo fechada, empresa de Campo Grande fez grande compra de metanol
Operação Alquimia

/ 2 dias

Mesmo fechada, empresa de Campo Grande fez grande compra de metanol

2

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 2 dias

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3515, sexta-feira (17/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3515, sexta-feira (17/10)

4

Evento reúne 300 carros antigos com exposição de Fusca e outras relíquias
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 300 carros antigos com exposição de Fusca e outras relíquias

5

Servidor terá 7 dias de folga no fim do ano, em escala de revezamento
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Servidor terá 7 dias de folga no fim do ano, em escala de revezamento

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?