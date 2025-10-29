Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6013-5 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Resultado da extração 6013-5 :
5º prêmio: 12430
4º prêmio: 64229
3º prêmio: 65463
2º prêmio: 64470
1º prêmio: 8871
O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Como jogar na Loteria Federal
Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).
Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.
Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.
Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
- A unidade do primeiro prêmio.
Premiação
Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.