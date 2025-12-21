Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3568, sábado (20/12): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

Da redação

Da redação

21/12/2025 - 07h38
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3568 da Lotofácil na noite deste sábado, 20 de dezembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões. Um apostador(a) de Campo Grande acertou 14 números e faturou R$ 2,1 mil. 

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.715.202,04 (RJ)
  • 14 acertos - 239 apostas ganhadoras, R$ 2.149,66
  • 13 acertos - 8314 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 100903 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 542835 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3568 são:

  • 01-02-04-05-06-07-08-10-11-13-18-19-20-22-24

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3569

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 22 de dezembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3569. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 313, sábado (20/12): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/12/2025 08h06

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 313 da + Milionária na noite deste sábado, 20 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Premiação

 

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
2 apostas ganhadoras, R$ 79.192,57

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
25 apostas ganhadoras, R$ 2.815,73

4 acertos + 2 trevos
52 apostas ganhadoras, R$ 1.450,41

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
816 apostas ganhadoras, R$ 92,42

3 acertos + 2 trevos
1037 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
9160 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
7106 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
62725 apostas ganhadoras, R$ 6,00

 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 313 são:

  • 09 -11 - 22 - 33 - 34 - 49
  • Trevos sorteados: 2 - 3

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 314

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 314. O valor da premiação está estimado em R$ 14 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1155, sábado (20/12): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/12/2025 07h59

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1155 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 20 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão. 

Acumulou!

 

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 78 apostas ganhadoras, R$ 1.947,22
  • 5 acertos - 2.951 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos - 34.593 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1155 são:

  • 02-07-08-13-14-19-28
  • Mês da sorte: 10 - Outubro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1156

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 23 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1156. O valor da premiação está estimado em R$ 2,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

