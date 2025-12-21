Resultado da + Milionária de ontem, concurso 313, sábado (20/12): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 313 da + Milionária na noite deste sábado, 20 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
2 apostas ganhadoras, R$ 79.192,57
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
25 apostas ganhadoras, R$ 2.815,73
4 acertos + 2 trevos
52 apostas ganhadoras, R$ 1.450,41
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
816 apostas ganhadoras, R$ 92,42
3 acertos + 2 trevos
1037 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
9160 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
7106 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
62725 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 313 são:
- 09 -11 - 22 - 33 - 34 - 49
- Trevos sorteados: 2 - 3
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 314
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 314. O valor da premiação está estimado em R$ 14 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.