Resultado da Quina de hoje, concurso 6857, segunda-feira (20/10)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da redação

Da redação

20/10/2025 - 19h02
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6857 da Quina na noite desta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10,4 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6857 são: 32 - 41 - 34 - 46 - 21 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6858

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 21 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6858. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Esporte

Manchester United encerra jejum em Anfield e impõe quarta derrota seguida ao Liverpool

O triunfo veio com um gol relâmpago de Mbeumo e outro de Maguire

19/10/2025 23h00

Manchester United encerra jejum em Anfield e impõe quarta derrota seguida ao Liverpool

Manchester United encerra jejum em Anfield e impõe quarta derrota seguida ao Liverpool Divulgação/Peter Powell

Em um clássico eletrizante, o Manchester United levou a melhor sobre o Liverpool, neste sábado, em pleno estádio Anfield, e festejou sua primeira vitória em nove anos na casa do adversário, por 2 a 1, pela 8ª rodada da Premier League.

O triunfo veio com um gol relâmpago de Mbeumo e outro de Maguire, quando os anfitriões ensaiavam a virada.

O time de Casemiro e Matheus Cunha foi a 13 pontos na tabela do campeonato nacional e interrompeu uma série negativa de dez partidas em Anfield, onde sofreu derrotas humilhantes no período, como o 7 a 0 em 2023 e o 4 a 0 em 2022. Apesar da campanha irregular, Rúben Amorim também ganhou confiança no comando da equipe de Manchester.

Já o atual campeão inglês ampliou sua pior fase sob o comando de Arne Slot, com a quarta derrota seguida e quatro pontos de distância em relação ao líder Arsenal - 15 a 19. O Liverpool vinha de tropeços diante de Crystal Palace e Chelsea, pela Premier League, e Galatasaray, pela Champions League.

Após gastarem uma fortuna em contratações no início da temporada, ambos deixaram seus principais reforços no banco para o clássico.

Do lado do atual campeão, Ekitike, com cinco gols em dez jogos desde que chegou do alemão Frankfurt, foi sacado do ataque, enquanto Wirtz perdeu o posto com as atuações oscilantes Pelo United, Sesko abriu espaço para outros reforços, Mbeumo e Matheus Cunha, e a decisão de Amorim se mostrou acertada.

Mesmo atuando sob pressão em Anfield, o Manchester United precisou de apenas um minuto para abrir o placar. Mbeumo levou a melhor em dividida com Mac Allister no meio de campo e partiu em velocidade para receber a bola enfiada por Diallo e tocar na saída do goleiro Mamardashvili.

A partir daí, o time comandado por Arne Slot passou a dominar as ações, porém, faltou capricho aos artilheiros Salah e Isak, cujas finalizações à queima-roupa pararam nas defesas de Lammens, e sorte a Gakpo, que carimbou a trave duas vezes. Do outro lado, os visitantes partiam em velocidade para tentar ampliar a vantagem nos contragolpes.

A pressão do Liverpool surtiu efeito somente aos 32 minutos da etapa final, quando o toque de Gakpo na área encontrou a rede. Quando a virada do Liverpool e o fim da seca parecia questão de tempo, cinco minutos depois, Maguire cabeceou na segunda trave e anotou o tento da vitória do Manchester United: 2 a 1.

Na outra partida deste domingo, o Tottenham, de Richarlison, saiu na frente do Aston Villa, em Londres, com gol de Bentancur, mas levou a virada por 2 a 1 do conjunto de Birmingham - Rogers e Buendía anotaram - e perdeu a chance de alcançar a vice-liderança da Premier League.

Com o resultado, os donos da casa caíram três posições e ocupam o sexto posto com 14 pontos, dois a mais que o adversário.

FORA O BAILE!

Osasco domina o Bauru e conquista a 'tríplice coroa' do vôlei brasileiro em Campo Grande

Em jogo recheado de estrelas do esporte nacional, a argentina Bianca Cugno anotou 20 pontos e foi a grande destaque da partida

19/10/2025 15h15

Em Campo Grrande, o Osasco conquista a Supercopa de Vôlei Feminino 2025

Em Campo Grrande, o Osasco conquista a Supercopa de Vôlei Feminino 2025 Foto: Felipe Machado/Correio do Estado

Os fãs campo-grandenses de vôlei presenciaram uma noite brilhante neste sábado (18). No Ginásio Guanandizão, o Osasco (SP) dominou o Sesi-Bauru mais uma vez e conquistou o terceiro título sobre as adversárias paulistas este ano, desta vez a Supercopa de Vôlei Feminino, com destaque para a argentina Bianca Cugno, eleita a melhor jogadora da partida.

Contextualizando, a Supercopa é disputada anualmente desde 2015 e sempre marca o início da temporada, em jogo único entre o time campeão da Superliga e da Copa do Brasil. Este ano, o Osasco ‘varreu’ as duas competições nacionais, ambas contra o Sesi-Bauru na final vencidos por 3 sets a 1.

Neste sábado, Luizomar de Moura, técnico do time osasquense, teve a primeira oportunidade de apresentar a nova equipe que deverá seguir pelo restante da temporada 25/26, com três novas peças: Jenna Gray, Bianca Cugno e Caitie Baird, todas estrangeiras.

Do outro lado, o Sesi-Bauru manteve quase o mesmo elenco da última temporada, com a adição da oposta americana Nia Reed, que já vestiu a camisa da equipe paulista há quatro anos, e da central Diana Duarte, vice-campeã da Liga das Nações de Vôlei (VNL) com a seleção brasileira em julho.

1º SET

Um começo forte do Osasco, que chegou a abrir 6 a 3, foi logo equilibrado pelo Bauru, o que viria a ser uma tônica do set até a metade do período. Porém, na parte final, o ataque osasquense, combinado com bloqueios sem sucesso por parte do Sesi, fez a equipe de Luizomar abrir certa diferença no placar. Primeiro set vencido pelo Osasco por 25 a 17.

2º SET

Seguindo o mesmo panorama do set anterior, o segundo período começou com o Osasco abrindo uma certa diferença, chegando a liderar por quatro pontos. Mas, este ímpeto osasquense foi ficando de lado, até o Bauru equilibrar as ações e colocar ‘fogo no jogo’. No meio do set, quando estava 14 a 13 para o Osasco, a ponteira Tiffany - 4ª maior pontuadora da última Superliga - entrou na partida pela primeira vez, o que fez a torcida ir à loucura nas arquibancadas.

Dominando nos bloqueios, o Osasco abriu vantagem novamente no momento decisivo do set, o que desestabilizou as jogadoras do Sesi-Bauru, que viram a equipe adversária vencer o período, desta vez por 25 a 19. Para efeito de comparação, nos dois primeiros sets, o Bauru havia conquistado apenas dois pontos de bloqueio, enquanto o time osasquense realizou oito.

3º SET

Mesmo com 2 sets a 0, o Bauru tentou mostrar força no terceiro período. Após início equilibrado com troca de pontos, o Osasco abriu três de vantagem, liderando por 16 a 13, o que caminharia para mais um set fácil para a equipe. Porém, o Bauru não permitiu e chegou a virar. Mas, então, chegou o momento de crueldade para o Sesi.

No final do set, o Bauru teve três set points para diminuir o placar (23 a 24, 24 a 25 e 25 a 26). Porém, o controle emocional e psicológico das atletas do Osasco não diminuiu, chegando a empatar nos três set points e ainda virar para 27 a 26.

Naquilo que um dos fatores determinantes da partida, um bloqueio definiu o jogo. 28 a 26 para o Osasco e mais um título para a galeria. Com 20 pontos, a argentina Bianca Cugno foi eleita a melhor do jogo.

PÓS-JOGO

Primeira transexual a disputar uma partida oficial da Superliga, Tiffany foi ovacionada pelo público de Campo Grande ao entrar na partida. Após o jogo, ela elogiou a atmosfera do ginásio e disse que isso é um reflexo daquilo que ela construiu como atleta durante esses quase 18 anos de carreira profissional.

“Foi muito lindo, muito lindo. Foi um show à parte. E eu tive certeza que a gente estava jogando com o sétimo jogador do lado de fora, que era a torcida. Que estava sempre do nosso lado também. E eu fico muito feliz em saber que nós estamos construindo algo e que eu construí algo nessa minha trajetória como mulher trans no esporte. Eu construí algo para todas essas pessoas”, afirmou a camisa 9 do Osasco.

Outra destaque do time campeão é Camila Brait, eleita melhor líbero e melhor jogadora da final da última Superliga, além de medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Com 36 anos, Brait disse que a Supercopa era o título que faltava na sua carreira, que se encerra em abril, segundo confirmou a própria.

“Eu estou muito feliz com esta partida, que era o único título que eu lutava por Osasco. Como todo mundo sabe, eu vou aposentar em abril, então estou muito feliz que eu consegui ganhar todos os campeonatos por Osasco”, relatou após a comemoração.

Sobre Campo Grande, a líbero disse que é importante a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) estar levando o esporte para cidades que não tem a cultura do vôlei ou times na primeira divisão nacional, além de elogiar a receptividade dos campo-grandenses.

“Nossa, a galera gosta muito de vôlei, e fico muito feliz deles trazerem também para um lugar que não tem muito vôlei, não tem muitos jogos, não tem um time que participe da Liga A. Então, a gente tem que incentivar esse tipo de projeto de cada ano fazendo um lugar diferente, sem ser São Paulo e Rio. Muito feliz da galera conseguir prestigiar um jogo desse tamanho e muito feliz pela receptividade da galera”, disse Camila Brait, capitã do Osasco.

O técnico do Osasco, Luizomar, exaltou o jogo feito pela sua equipe e disse que foi uma ótima preparação para uma temporada em que o Osasco deve ter mais responsabilidade, já que conquistou os dois principais campeonatos nacionais na temporada anterior.

“Foi um jogo importante, foi a primeira vez que a equipe jogou completa, fizemos uma boa preparação. Mas a temporada passada foi maravilhosa, nos credenciou a jogar mais torneios. Consequentemente, a responsabilidade aumentou. Fizemos boas escolhas, Apresentamos a equipe, ninguém tinha visto a equipe completa, a equipe de Osasco foi apresentada para a temporada. Agora é pé no chão, é saber entender esta vitória, comemorar, mas amanhã virar página e foco na Superliga”, comentou.

E, novamente, Luizomar foi mais um dos personagens que elogiou o público presente no Guanandizão e ficou maravilhado com a energia do ginásio e disse que quer voltar no futuro.

“Primeiro agradecer Mato Grosso do Sul, a cidade de Campo Grande, pelo carinho que nos recebeu desde o primeiro dia, com a festa linda, ginásio lotado, isso aqui para nós, que estamos sempre naquele eixo, Rio-São Paulo-Minas, sair, vir com a competição, em um lugar que não tem tanta tradição. Ver o quanto o Osasco é querido, eu saio daqui muito feliz e espero voltar novamente”, destacou.

SAIBA

Neste domingo (19), às 17h30, Sada Cruzeiro e Minas disputam o título da Supercopa de Vôlei Masculino, novamente no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande. O Cruzeiro conta com os campeões olímpicos Wallace, Lucão e Douglas Souza.

No último final de semana, as equipes se enfrentaram pela decisão do Campeonato Mineiro, com final feliz para os cruzeirenses, que venceram por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 20/25 e 23/25.

