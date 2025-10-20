Resultado da Quina de hoje, concurso 6857, segunda-feira (20/10)

FORA O BAILE!

Em jogo recheado de estrelas do esporte nacional, a argentina Bianca Cugno anotou 20 pontos e foi a grande destaque da partida

Os fãs campo-grandenses de vôlei presenciaram uma noite brilhante neste sábado (18). No Ginásio Guanandizão, o Osasco (SP) dominou o Sesi-Bauru mais uma vez e conquistou o terceiro título sobre as adversárias paulistas este ano, desta vez a Supercopa de Vôlei Feminino, com destaque para a argentina Bianca Cugno, eleita a melhor jogadora da partida.

Contextualizando, a Supercopa é disputada anualmente desde 2015 e sempre marca o início da temporada, em jogo único entre o time campeão da Superliga e da Copa do Brasil. Este ano, o Osasco ‘varreu’ as duas competições nacionais, ambas contra o Sesi-Bauru na final vencidos por 3 sets a 1.

Neste sábado, Luizomar de Moura, técnico do time osasquense, teve a primeira oportunidade de apresentar a nova equipe que deverá seguir pelo restante da temporada 25/26, com três novas peças: Jenna Gray, Bianca Cugno e Caitie Baird, todas estrangeiras.

Do outro lado, o Sesi-Bauru manteve quase o mesmo elenco da última temporada, com a adição da oposta americana Nia Reed, que já vestiu a camisa da equipe paulista há quatro anos, e da central Diana Duarte, vice-campeã da Liga das Nações de Vôlei (VNL) com a seleção brasileira em julho.

1º SET

Um começo forte do Osasco, que chegou a abrir 6 a 3, foi logo equilibrado pelo Bauru, o que viria a ser uma tônica do set até a metade do período. Porém, na parte final, o ataque osasquense, combinado com bloqueios sem sucesso por parte do Sesi, fez a equipe de Luizomar abrir certa diferença no placar. Primeiro set vencido pelo Osasco por 25 a 17.

2º SET

Seguindo o mesmo panorama do set anterior, o segundo período começou com o Osasco abrindo uma certa diferença, chegando a liderar por quatro pontos. Mas, este ímpeto osasquense foi ficando de lado, até o Bauru equilibrar as ações e colocar ‘fogo no jogo’. No meio do set, quando estava 14 a 13 para o Osasco, a ponteira Tiffany - 4ª maior pontuadora da última Superliga - entrou na partida pela primeira vez, o que fez a torcida ir à loucura nas arquibancadas.

Dominando nos bloqueios, o Osasco abriu vantagem novamente no momento decisivo do set, o que desestabilizou as jogadoras do Sesi-Bauru, que viram a equipe adversária vencer o período, desta vez por 25 a 19. Para efeito de comparação, nos dois primeiros sets, o Bauru havia conquistado apenas dois pontos de bloqueio, enquanto o time osasquense realizou oito.

3º SET

Mesmo com 2 sets a 0, o Bauru tentou mostrar força no terceiro período. Após início equilibrado com troca de pontos, o Osasco abriu três de vantagem, liderando por 16 a 13, o que caminharia para mais um set fácil para a equipe. Porém, o Bauru não permitiu e chegou a virar. Mas, então, chegou o momento de crueldade para o Sesi.

No final do set, o Bauru teve três set points para diminuir o placar (23 a 24, 24 a 25 e 25 a 26). Porém, o controle emocional e psicológico das atletas do Osasco não diminuiu, chegando a empatar nos três set points e ainda virar para 27 a 26.

Naquilo que um dos fatores determinantes da partida, um bloqueio definiu o jogo. 28 a 26 para o Osasco e mais um título para a galeria. Com 20 pontos, a argentina Bianca Cugno foi eleita a melhor do jogo.

PÓS-JOGO

Primeira transexual a disputar uma partida oficial da Superliga, Tiffany foi ovacionada pelo público de Campo Grande ao entrar na partida. Após o jogo, ela elogiou a atmosfera do ginásio e disse que isso é um reflexo daquilo que ela construiu como atleta durante esses quase 18 anos de carreira profissional.

“Foi muito lindo, muito lindo. Foi um show à parte. E eu tive certeza que a gente estava jogando com o sétimo jogador do lado de fora, que era a torcida. Que estava sempre do nosso lado também. E eu fico muito feliz em saber que nós estamos construindo algo e que eu construí algo nessa minha trajetória como mulher trans no esporte. Eu construí algo para todas essas pessoas”, afirmou a camisa 9 do Osasco.

Outra destaque do time campeão é Camila Brait, eleita melhor líbero e melhor jogadora da final da última Superliga, além de medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Com 36 anos, Brait disse que a Supercopa era o título que faltava na sua carreira, que se encerra em abril, segundo confirmou a própria.

“Eu estou muito feliz com esta partida, que era o único título que eu lutava por Osasco. Como todo mundo sabe, eu vou aposentar em abril, então estou muito feliz que eu consegui ganhar todos os campeonatos por Osasco”, relatou após a comemoração.

Sobre Campo Grande, a líbero disse que é importante a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) estar levando o esporte para cidades que não tem a cultura do vôlei ou times na primeira divisão nacional, além de elogiar a receptividade dos campo-grandenses.

“Nossa, a galera gosta muito de vôlei, e fico muito feliz deles trazerem também para um lugar que não tem muito vôlei, não tem muitos jogos, não tem um time que participe da Liga A. Então, a gente tem que incentivar esse tipo de projeto de cada ano fazendo um lugar diferente, sem ser São Paulo e Rio. Muito feliz da galera conseguir prestigiar um jogo desse tamanho e muito feliz pela receptividade da galera”, disse Camila Brait, capitã do Osasco.

O técnico do Osasco, Luizomar, exaltou o jogo feito pela sua equipe e disse que foi uma ótima preparação para uma temporada em que o Osasco deve ter mais responsabilidade, já que conquistou os dois principais campeonatos nacionais na temporada anterior.

“Foi um jogo importante, foi a primeira vez que a equipe jogou completa, fizemos uma boa preparação. Mas a temporada passada foi maravilhosa, nos credenciou a jogar mais torneios. Consequentemente, a responsabilidade aumentou. Fizemos boas escolhas, Apresentamos a equipe, ninguém tinha visto a equipe completa, a equipe de Osasco foi apresentada para a temporada. Agora é pé no chão, é saber entender esta vitória, comemorar, mas amanhã virar página e foco na Superliga”, comentou.

E, novamente, Luizomar foi mais um dos personagens que elogiou o público presente no Guanandizão e ficou maravilhado com a energia do ginásio e disse que quer voltar no futuro.

“Primeiro agradecer Mato Grosso do Sul, a cidade de Campo Grande, pelo carinho que nos recebeu desde o primeiro dia, com a festa linda, ginásio lotado, isso aqui para nós, que estamos sempre naquele eixo, Rio-São Paulo-Minas, sair, vir com a competição, em um lugar que não tem tanta tradição. Ver o quanto o Osasco é querido, eu saio daqui muito feliz e espero voltar novamente”, destacou.

SAIBA

Neste domingo (19), às 17h30, Sada Cruzeiro e Minas disputam o título da Supercopa de Vôlei Masculino, novamente no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande. O Cruzeiro conta com os campeões olímpicos Wallace, Lucão e Douglas Souza.

No último final de semana, as equipes se enfrentaram pela decisão do Campeonato Mineiro, com final feliz para os cruzeirenses, que venceram por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 20/25 e 23/25.

