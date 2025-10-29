Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Loterias

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 765, quarta-feira (29/10)

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da redação

Da redação

29/10/2025 - 19h21
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 765 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,9 milhões.

Confira o resultado da Super Sete de hoje!

Os números da Super Sete 765 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 8
  • Coluna 2: 4
  • Coluna 3: 6
  • Coluna 4: 2
  • Coluna 5: 4
  • Coluna 6: 0
  • Coluna 7: 6

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 766

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 31 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 766. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Esportes

Flamengo oficializa Pedro fora contra o Racing e voltas de Léo Ortiz, Alex Sandro e De La Cruz

Pedro sofreu a fratura justamente no jogo de ida, vencido pelos cariocas por 1 a 0

27/10/2025 23h00

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

A pequena esperança do torcedor flamenguista em contar com o centroavante Pedro no jogo de volta com o Racing, pelas semifinais da Copa Libertadores, chegou ao fim nesta segunda-feira. Com fratura no antebraço, o atacante está fora dos relacionados que vão à Argentina para o duelo decisivo de quarta.

Pedro sofreu a fratura justamente no jogo de ida, vencido pelos cariocas por 1 a 0, gol já no fim da partida no Maracanã. Mesmo o problema sendo grave, o clube optou por não confirmar a ausência do jogador sob esperança de coneguir escalá-lo com uma tala no local.

Mas após alguns dias de avaliações internas, os médicos admitiram que seria um risco gigante colocá-lo em campo com o problema. A ideia também pode ser descartada para jogos do Brasileirão, com o camisa 9 podendo perder a reta final da temporada.

O técnico Filipe Luís, por outro lado, contará com retornos de jogadores importantes que não estiveram na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza no sábado, pelo Brasileirão. O zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o volante uruguaio De La Cruz viajam com o grupo para a decisão em Avellaneda.

Léo Ortiz sofreu um trauma contra o Palmeiras, há uma semana, e apesar de vir treinando normalmente, acabou poupado no Brasileirão, assim como Alex Sandro, fora diante do Fortaleza por controle de carga. Já De La Cruz foi baixa por causa de um quadro de virose, com estado febril.

Depois de escalar Bruno Henrique na posição de centroavante diante dos cearenses apesar do pedido do jogador para não atuar mais na posição, Filipe Luís deve ter apenas o substituto de Pedro na Argentina como dúvida.

TÊNIS

João Fonseca dedica título à mãe; 'Será o próximo Djokovic', diz rival

Título marca a maior conquista da carreira de João Fonseca, que agora alcança o 28º lugar no ranking da ATP

26/10/2025 16h00

João entra na briga para ser cabeça de chave no Australian Open de 2026.

João entra na briga para ser cabeça de chave no Australian Open de 2026. Reprodução/X/João Fonseca

Neste domingo (26) o brasileiro João Fonseco venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça, título que aproveitou para dedicar à mãe antes de ser comparado por um de seus rivais como o "próximo Djokovic". 

Com parciais de 6/3 e 6/4, o brasileiro de 19 anos destacou a presença da família na decisão e revelou uma aposta feita com seus técnicos: caso vencesse o torneio, rasparia o cabelo.

"É uma loucura, é difícil dizer. Nós passamos por muita coisa. Quero agradecer minha família e meu técnico. Meus pais iam para Paris e mudaram o voo de última hora para vir para cá. É um prazer jogar esse torneio, estou feliz", disse João Fonseca durante a transmissão.

O brasileiro ressaltou o apoio durante sua trajetória. "Eles foram os que acreditaram em mim. Eu estava pensando em ir para a faculdade e eles me apoiaram, falaram 'é sua escolha, vamos estar com você'. Não importa o que passasse, desde minha infância eles sempre me apoiaram. Desde os 11 anos minha mãe sempre viajava comigo. Esse título é para ela", completou o tenista.

O título marca a maior conquista da carreira de João Fonseca, que agora alcança o 28º lugar no ranking da ATP e entra na briga para ser cabeça de chave no Australian Open de 2026.

"Próximo Djokovic"

Após a decisão, Fokina, número 18 do ranking, colocou o brasileiro no patamar dos maiores nomes da história do esporte.

"Primeiramente, gostaria de parabenizar João, você jogou um tênis incrível. Você tem um futuro brilhante a sua frente. Você certamente será o próximo Nole (Djokovic), vencendo Carlos (Alcaraz) e Jannik (Sinner)", disse Fokina, referindo-se ao brasileiro, em seu discurso na cerimônia de premiação.

Esse foi apenas o segundo - e até então maior em termos de expressão - título da elite conquistado por Fonseca. O primeiro veio no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano.

Com os 500 pontos conquistados com o título nas quadras rápidas da Suíça, Fonseca dará um salto no ranking da ATP, que será atualizado nesta segunda-feira. O brasileiro, que começou a semana em 46º, será o 28º da lista.

Isso fará dele o quarto homem brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP em toda a história, atrás de Fernando Meligeni (25), Thomaz Koch (24), Thomaz Bellucci (21) e Gustavo Kuerten (1).

Além disso, Fonseca leva para a casa o prêmio de 471,8 mil euros (R$ 2,9 milhões pela cotação atual). Só em 2025, seu primeiro ano completo no circuito, Fonseca ganhou mais de US$ 1,5 milhão em premiações de torneios.

Rival de Fonseca na final, Davidovich Fokina aumenta seu calvário em decisões. Agora são cinco finais na carreira sem nenhum título. O espanhol teve match points em duas finais neste ano, nos ATP's de Delray Beach e Washington.

 

