Rio de Janeiro sediará Pré-Olímpico de tiro esportivo em abril de 2024

ESPORTE

Mato Grosso do Sul terá oito duplas na disputa pelo título neste sábado; além do sub-19 também acontecerá o torneio Aberto e o Top 12

Uma arena foi montada no Parque das Nações Indígenas para receber as equipes Foto: Wander Roberto/CBV

O Parque das Nações Indígenas de Campo Grande sediará neste sábado (6), às 7h30, a 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP). As primeiras disputas serão na categoria sub-19 e poderão ser acompanhadas de graça por todos que passarem pelo parque.

Campo Grande foi a primeira cidade escolhida pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) em março deste ano. Ao todo, são 65 duplas participantes, sendo 32 no feminino e 33 no masculino.

Mato Grosso do Sul terá quatro duplas femininas na disputa pelo título sub-19: Bruna Brandit / Ana Galhado; Daniele / Ana Flancelina; Bruna / Melissa; e Laura / Alisse. E quatro no masculino: Raphael / Guilherme Gamba; Hendrick / João Gabriel; Pedro / Gabriel; e Renan / Felipe

Além do sub-19, também será sediado o torneio Aberto, entre os dias 10 e 13 de maio, e o Top-12, entre 10 e 14 de maio. O evento é realizado com apoio do Governo do Estado, da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

De acordo com o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, receber grandes eventos da modalidade virou tradição. “Nosso estado tem largado na frente para receber etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e ficamos felizes de poder trazer mais uma vez essas competições para nossa população prestigiar”.

Para o presidente da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), José Amâncio da Mota, o “Madrugada”, além do evento, a competição tem revelado grandes nomes revelados no Estado ao cenário do voleibol nacional.

“Temos oferecido não só eventos de excelência, mas atletas de alto nível revelados em nossa terra, como Talita Antunes, Saymon Barbosa, Benjamin, Victoria Lopes, Arthur Mariano, e uma geração nova da base, a exemplo da dupla Cadu e Anthony. É interessante também que eles nos prestigiam nas competições aqui em Mato Grosso do Sul”, pontuou Madrugada.

Para receber as competições foi montada uma arena no Parque das Nações Indígenas, com o repasse de R$ 449 mil. Recurso proveniente do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE-MS). O acesso à arena será pela portaria Terena, na rua Antônio Maria Coelho.

Torneios

No torneio Aberto, duplas entre 8º e o 13º lugar no ranking nacional entre os inscritos, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas pelo Qualifying (torneio qualificatório). O sistema permite jogos mais nivelados, entre duplas de ranqueamentos semelhantes

Já o Top 12, será disputado pelas duplas mais bem ranqueadas, além dos campeões das etapas anteriores do torneio Aberto. Esta é uma forma de estimular a renovação da modalidade, já que todas as duplas podem brigar por uma vaga no Circuito Mundial e também valendo pontos na corrida olímpica já pensando em Paris-2024.

Ao todo, considerando todas as categorias Mato Grosso do Sul terá 39 atletas na areia do Parque das Nações Indígenas. Segundo CBV, as três competições também terão a presença de duplas de outras 16 unidades federativas.

