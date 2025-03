Roberval Andrade e André Marques vencem etapa de Campo Grande na Copa Truck

SE LIGA, ADM

Jogo entre a equipe mineira e Vôlei Suzano (SP) acontece na capital sul-mato-grossense, neste domingo (23), a partir das 17h, pela penúltima rodada da Superliga Masculina

Cruzeiro cometeu gafe (circulada em vermelho) no site oficial e no Instagram oficial da equipe Foto: Reprodução/Montagem

A menos de 36 horas do jogo entre Sada Cruzeiro (MG) e Vôlei Suzano (SP) na capital sul-mato-grossense, a equipe mineira cometeu uma gafe ao colocar Campo Grande como um município de Mato Grosso.

Tanto a postagem nas redes sociais, quanto no site oficial do clube estão com o “erro” evidente. Até o momento da publicação desta reportagem, ainda não foi corrigido.

De qualquer forma, as equipes se enfrentam em Campo Grande-MS, neste domingo (23), a partir das 17h, com transmissão ao vivo do SporTV, canal fechado da TV Globo. A partida é válida pela penúltima rodada da Superliga Masculino, antes do começo do mata-mata.

Antes, neste sábado (22), Suzano e Cruzeiro fazem um treino aberto ao público, no ginásio Guanandizão, local do jogo de amanhã. A exibição pode ser acompanhada a partir das 18h, mediante a entrega de 2 kg de alimento não perecível, que será doado a uma instituição de caridade da capital.

“Além do público sentir um pouco da emoção de domingo, vamos poder ajudar quem precisa”, ressaltou o organizador do evento, Fabiano Rodrigues.

Três mil ingressos foram vendidos antecipadamente para este jogo, mas as vendas continuam com cinco tipos diferentes de ingresso no site totalingressos.com:

Arquibancada - R$ 60,00

Arquibancada infantil - R$ 35,00

Cadeira - R$ 120,00

Cadeira infantil - R$ 60,00

Experiência em quadra, com open food e bar - R$ 350,00

Ainda, antes do jogo principal da noite, os fãs poderão assistir um duelo de "aquecimento" entre Sesi MS e Sesi SP, pelo sub-17, a partir das 13h30.

Cruzeiro e Suzano

Hoje, o Sada Cruzeiro é o principal time de vôlei em solo brasileiro. Somente em 2024, a equipe mineira conquistou cinco títulos: Sul-Americano de Clubes, Copa Brasil, Mineiro, Supercopa e Mundial de Clubes. Além disso, é o segundo colocado da Superliga 24/25, com 48 pontos (17 vitórias e três derrotas), torneio que é o maior campeão, com oito títulos. No elenco, conta com jogadores estrelados e conhecidos do público, como os campeões olímpicos Lucão, Wallace e Douglas Souza.

Já o Suzano (SP) não tem grandes títulos, assim como seu adversário, muito pela criação recente da equipe profissional, que aconteceu há três anos e meio. Em 2021, foi campeão da Superliga C (Etapa de Suzano) e, no ano seguinte, campeão da Superliga B. Na década de 90, chegou a ser conhecida como "Capital do Vôlei", impulsionada pelas conquistas expressivas do antigo time do município.

Atualmente, a equipe do interior paulista ocupa a 6ª colocação, com uma campanha bem equilibrada. São 29 pontos conquistados em 20 jogos, sendo nove vitórias e 11 derrotas.

