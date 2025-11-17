Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Robinho deixa penitenciária em Tremembé e é transferido para presídio em Limeira

O ex-jogador cumpre condenação da Justiça da Itália a nove anos de reclusão pelo estupro de uma mulher em uma boate de Milão

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

17/11/2025 - 23h00
Robinho foi transferido para um presídio em Limeira, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira. Ele estava desde março de 2024 no Centro Penitenciário Tremembé II, também localizada no interior do Estado e que ficou conhecido como a "prisão dos famosos".

O ex-jogador do Santos e da seleção brasileira cumpre condenação da Justiça da Itália a nove anos de reclusão pelo estupro de uma mulher em uma boate de Milão. Ele nega a acusação.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Robinho deu entrada no Centro de Ressocialização de Limeira ainda pela manhã. Segundo a SAP, a transferência foi feita após pedido da defesa do ex-jogador..

Durante o período em que ficou preso em Tremembé, o ex-jogador concluiu um curso profissionalizante Eletrônica Básica, Rádio e TV. Robinho também participava do Clube da Leitura e praticava atividades físicas regulares com os demais internos.

Em vídeo divulgado recentemente pelo Conselho Comunidade de Taubaté, o ex-atleta declarou não ter nenhum tipo de benefício e contou receber visitas da mulher e dos filhos aos finais de semana.

"A alimentação, o horário que durmo, é tudo igual aos outros reeducandos. Nunca comi nenhuma comida diferente, nunca tive nenhum tratamento diferente. Na hora do meu trabalho, faço tudo aqui que todos os outros reeducandos também são possíveis de fazer", disse.

Após a prisão de Robinho, a defesa do jogador fez de tudo para tirá-lo da prisão. Os advogados viram as fichas acabarem em setembro, quando a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou um embargo contra a homologação de pena do ex-jogador.

Em agosto, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para votar a favor da manutenção do ex-jogador em regime fechado. A Corte analisou um recurso da defesa, que pedia a suspensão do cumprimento da pena imposta pela Justiça italiana no Brasil.

O pedido era pela revisão de um habeas corpus já negado anteriormente no STF. Agora, a defesa de Robinho estuda recorrer ao STF para tentar reduzir a pena do ex-jogador.

Robinho foi condenado por estupro de uma jovem albanesa, na Itália, em 2013, quando atuava pelo Milan. O caso aconteceu em uma boate italiana, e outros cinco amigos do ex-jogador também estavam envolvidos. Um deles, Roberto Falco, também está preso. Outros quatro não foram julgados.

Na Itália, Robinho tentou recorrer da decisão da Justiça, mas foi condenado nas três instâncias. A última - e definitiva - foi em 2022.

Nesta época, ele já tinha retornado ao Brasil. Por conta disso, o Ministério de Justiça da Itália fez um pedido de extradição ao Brasil, ou seja, que o governo enviasse o jogador de volta para a Itália.

Como o País não extradita cidadãos brasileiros, a Justiça italiana pediu, então, que a sentença de nove anos de prisão fosse cumprida no Brasil.

FUTEBOL

Matemáticos calculam favorito à taça do Brasileirão; 'mudou de mãos'

Depois que o Flamengo goleou o Sport por 5 a 1 no Recife, o rubro-negro assumiu a condição de principal favorito à taça

16/11/2025 12h01

O cenário se inverteu com o tropeço do então líder Palmeiras, que acumulou a segunda derrota consecutiva como visitante.

O cenário se inverteu com o tropeço do então líder Palmeiras, que acumulou a segunda derrota consecutiva como visitante. Foto: Divulgação/CBF

Após a realização dos jogos adiados, a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro mudou de mãos após, é o que mostram os cálculos matemáticos que apontam agora um favoritismo rubro-negro pelo topo da tabela. 

Depois que o Flamengo goleou o Sport por 5 a 1 no Recife, o rubro-negro assumiu a condição de principal favorito à taça.

Essa probabilidade rubro-negra disparou de 43,7% para 72%, Conforme os cálculos atualizados pelo Departamento de Matemática da UFMG.

O cenário se inverteu com o tropeço do então líder Palmeiras, que acumulou a segunda derrota consecutiva como visitante.

Depois de perder para o Mirassol por 2 a 1, o time de Abel Ferreira foi superado pelo Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro. Com os resultados, a chance de título palmeirense caiu de 54,6% para 26,6%. O Cruzeiro, terceiro colocado, aparece distante na briga, com apenas 1,4% de probabilidade.

Chances de título do Brasileirão:

  • Flamengo - 72% (era 43,7%)
  • Palmeiras - 26,6% (era 54,6%)
  • Cruzeiro - 1,4% (era 1,7%)
  • Mirassol - 0,011% (era 0,009%)

Mudança na parte debaixo

A situação também se movimentou na parte inferior da tabela. O Sport se tornou o primeiro rebaixado para a Série B de 2026.

O clube pernambucano, que já vinha afundado na lanterna, não tem mais chances matemáticas de permanecer na elite após a derrota para o Flamengo.

A vitória do Santos sobre o Palmeiras mudou as posições dentro da zona de rebaixamento. O Peixe chegou a 36 pontos, deixou o Z4 e empurrou o Vitória, que permanece com 35, para a zona crítica. Além da vantagem de um ponto, a equipe soma uma vitória a mais (9 a 8), primeiro critério de desempate.

Risco de rebaixamento do Brasileirão:

  • Sport - 100%
  • Fortaleza - 95,2% (era 92,6%)
  • Juventude - 82% (era 76,8%)
  • Vitória - 61% (era 59,4%)
  • Santos - 36,3% (era 51,9%)
  • Internacional - 21,6% (era 16,9%)
  • Grêmio - 2,7% (era 1,7%)
  • Ceará - 0,33% (era 0,1%)

 

Esportes

Victoria Barros elimina favorita na Turquia e chega à primeira final profissional aos 15 anos

Resultado representa a melhor campanha da jovem tenista em torneios profissionais

15/11/2025 23h00

Foto: Fotojump / Divulgação

Victoria Barros segue evoluindo no circuito profissional. Aos 15 anos, a brasileira avançou neste sábado à final do ITF W15 de Antália, na Turquia, ao vencer a principal cabeça de chave do torneio, a georgiana Sofia Shapatava, por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/3 e 7/5).

Agora, Victoria jogará a decisão contra a russa Valerya Yushchenko, cabeça de chave 4 e número 668 do ranking, que venceu Dorofeeva-Rybas por 6/0 e 6/1. A WTA ainda não confirmou o horário da final.

O resultado representa a melhor campanha da jovem tenista em torneios profissionais. Até então, seu melhor desempenho havia sido a semifinal no W15 de Monastir, na Tunísia, em agosto do ano passado.

A classificação de Victoria tem um simbolismo extra: foi justamente em Antália, pouco mais de um ano atrás, que ela entrou no ranking da WTA aos 14 anos, após conquistar os primeiros pontos da carreira. No mesmo torneio que marcou sua estreia na lista, ela agora disputa seu primeiro título.

O desempenho coloca Victoria ao lado de Naná Silva como destaques da nova geração do tênis brasileiro. No mês passado, Naná conquistou seu primeiro título profissional no W15 de São João da Boa Vista, também aos 15 anos.

