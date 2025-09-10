Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Romeu Tuma Jr. admite que Corinthians pode dar calote na Caixa se não houver acordo pela arena

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o atual acordo com a Caixa é inviável e o clube não tem como arcá-lo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

10/09/2025 - 23h00
Depois de sugerir que o Corinthians deixe a dívida com a Caixa Econômica Federal de lado e priorize suas contas com o futebol, entre elas o transfer Ban que impede a contratação de reforços, Romeu Tuma Júnior voltou a falar sobre o assunto e deixou no ar a possibilidade de o clube dar um calote na instituição financeira.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o atual acordo com a Caixa é inviável e o clube não tem como arcá-lo. Em sua visão, se faz necessária uma nova negociação e um projeto novo para que o pagamento seja cumprido e finalizado.

"Não prego o calote, nós temos total convicção de pagar a dívida, mas nossa situação é difícil e se a gente não adequar essa situação com a Caixa a gente pode chegar nisso", admitiu o dirigente, em entrevista ao UOL. "Todo mundo que deve tem de pagar, mas a gente tem a possibilidade de renegociar isso. A Caixa demonstrou que está aberta a essa renegociação e a gente tem que buscar a nossa parceira para fazer esse trabalho", seguiu.

Mesmo com a vaquinha da Gaviões da Fiel arrecadando cerca de R$ 40 milhões, o clube trabalha com dívida de R$ 710 milhões por sua casa e espera negociar um acordo mais atrativo para sair da bola de neve que já arrola faz alguns anos.

"Eu acho que faltou competência no gerenciamento com a Caixa nesse período. Quando foi votar novamente para aumentar o valor, eu fui o único conselheiro que votou contra. Ia criar um imbróglio, que está aí, comprovado hoje", lamentou, lembrando dos mais de R$ 2,5 bilhões de dívidas do clube, incluindo o novo valor devido pelo estádio.

 

Esportes

Com atleta de MS no time, Brasil conquista bronze no Mundial de Vôlei

A seleção venceu por 3 sets a 2 em uma disputa acirrada e destaque para a jogadora Gabi

07/09/2025 17h00

Com atleta de MS no time, Brasil conquista bronze no Mundial de Vôlei

Com atleta de MS no time, Brasil conquista bronze no Mundial de Vôlei Divulgação

A seleção brasileira de vôlei garantiu uma vaga no pódio no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino neste domingo (7). 

A sul-mato-grossense Lorena Viezel entrou em quadra e participou da competição e ajudou o time à vitória. 

Disputado em Bangkok, na Tailândia, a seleção levou a melhor em cima do Japão e conquistou o terceiro lugar na disputa por 3 sets a 2, com os placares 25/12, 25/17, 19/25, 27/29 e 18/16.

As brasileiras começaram a partida com folga, abrindo 2 sets a 0 no placar. Mas o japão reagiu e levou o jogo até o tie-break. 

Durante todo o primeiro set, o Brasil dominou a partida, abrindo uma diferença de 13 pontos sobre as japonesas, destacando os bloqueios liderados pela Júlia Kudiess. O jogo ruim das adversárias permitiu que as brasileiras se desenvolvessem bem, levando o set em poucos minutos por 25 a 12. 

O destaque do jogo foi a ponteira Gabi, que fez 35 pontos no jogo, especialmente no segundo set, mesmo com uma pequena reação das japonesas. Mesmo com poucos pontos de diferença durante os primeiros momentos do set, o Brasil voltou a abrir vantagem e fechou o set em 25 a 17. 

O terceiro set foi bem diferente dos anteriores, com o Japão alcançando 11 pontos contra 3 do Brasil. A atuação tímida das japonesas deu lugar a uma agressividade ofensiva, rendendo 17 pontos de ataque. Mesmo reagindo e buscando uma diferença menor, o Brasil não conseguiu vencer as asiáticas, que fecharam em 25 e 19. 

A seleção verde e amarela tentou chegar mais agressiva no quarto set, abrindo 5 a 0. Mas levaram virada e precisaram correr para alcançar o Japão, que levou a disputa no match point, por 29 a 27. 

O tie-break foi acirrado, com as equipes em duelo ponto a ponto. Com forte atuação de Gabi, o Brasil levou a melhor, fechando o último placar em 18 a 16 no match point. 

Ainda na manhã de hoje, Turquia e Itália disputaram a final da disputa mundial. A seleção italiana levou a melhor, conquistando, pela segunda vez, o título no Campeonato. 

Lorena Viezel

Natural de Ponta Porã, a 312 quilômetros da Capital, Lorena Giovana Viezel, de 26 anos, vem se destacando na seleção de Zé Roberto, jogando na posição central. Foi medalhista de prata na Liga das Nações em julho junto com a seleção brasileira. 

Também contribuiu nos jogos Pan-Americanos do Chile em 2023, onde o Brasil levou o vice-campeonato. 

Atualmente, Lorena joga no Clube de Regatas do Flamengo e, na Superliga, atualmente é a sexta melhor atleta em bloqueios e ataques eficientes. 

Em 2024, foi campeã da Copa do Brasil de vôlei feminino pelo Praia Clube. 

Com atleta de MS no time, Brasil conquista bronze no Mundial de VôleiLorena Viezel é natural de Ponta Porã - MS 


 

Esportes

Independiente repudia eliminação e detona Conmebol por 'condenação injusta e política'

O clube de Avellaneda reclama da postura distinta direcionada às duas equipes envolvidas na confusão

05/09/2025 23h00

Briga entre torcedores do Independiente e da Universidade do Chile

Briga entre torcedores do Independiente e da Universidade do Chile Foto: Alejandro PAGNI / AFP

Um dia após ser eliminado da Copa Sul-Americana após graves incidentes entre sua torcida e a da Universidad de Chile durante o embate de volta das oitavas de final, em Avellaneda, na Argentina, com cenas brutais de violência nas arquibancadas, o Independiente resolveu declarar guerra à Conmebol. Em carta oficial enviada para o presidente Alejandro Dominguez, o clube detonou o dirigente e lamentou uma "condenação injusta e política."

"De nossa maior consideração: o clube Atlético Independiente, associação civil sem fins de lucro com mais de 120 anos de história e mais de 170 mil sócias e sócios, se dirige a você para manifestar seu mais enérgico repúdio frente à decisão proferida pela entidade que preside, que ignora suas normas vigentes e condena injustamente nossa instituição", iniciou a carta endereçada para Alejandro Domínguez.

O clube de Avellaneda reclama da postura distinta direcionada às duas equipes envolvidas na confusão. "O contraste é evidente: enquanto o Independiente representa a essência do futebol sul-americano como instituição social e esportiva, sustentada por seus sócios e sócias, a Universidade do Chile mudou para um modelo de sociedade anônima, orientado para a rentabilidade e a especulação empresarial. Ao decidir a seu favor, a Conmebol não apenas viola seu próprio estatuto e jurisprudência, mas também confirma uma trajetória em que os lucros superam a verdade esportiva", disparou.

A Conmebol não apenas anunciou a exclusão do Independiente como ainda o condenou a pagar multa de US$ 150 mil (aproximadamente R$ 815 mil). Ainda o puniu com sete jogos caseiros com portões fechados e outros sete sem torcida como visitante, punição também aplicada ao time chileno, já garantido nas quartas de final da Copa sul-americana.

O Independiente, totalmente revoltado com a "decisão política" da Conmebol, também ataca o oponente e joga a culpa da briga aos chilenos, que na volta do intervalo começaram a atirar pedras em direção aos locais. Foram ao menos 195 feridos, 10 com gravidade após os torcedores mandantes conseguirem acessar a área dos visitantes e encurralar dezenas de chilenos.

"Esta decisão não constitui um erro jurídico de um tribunal: é uma decisão política que expõe a preferência por estruturas privadas por meio das quais é mais fácil projetar acordos, negócios e benefícios futuros", acusou os argentinos. "O futebol de clubes, sustentado por mais de um século pelo sacrifício de milhões de torcedores, é, portanto, relegado a um modelo alheio aos valores sociais que deram origem às nossas instituições."

A diretoria argentina ainda prevê um precedente perigoso para o futuro das competições do continente caso a Conmebol não reveja sua decisão. "A decisão da Conmebol estabelece um precedente desastroso: um time que estava à frente na série (fez 1 a 0 na ida e segurava o empate), mas enfrentou a possibilidade real de ser ultrapassado em campo, recorreu à violência mais brutal contra a torcida adversária, teve a partida cancelada e recebeu a classificação como "recompensa" de um escritório. Em outras palavras, a violência tornou-se um atalho para evitar competir esportivamente até o final", continuou o protesto argentino.

Ainda questionou palavras que são sempre usadas pela entidade da América do Sul para promover suas competições. "O Independiente sempre defendeu uma crença inabalável: as partidas devem ser decididas em campo e nunca sob a pressão daqueles que tentam distorcer a história com golpes. É incrível que suas próprias palavras, em outro momento da história, tenham sido: "O futebol não se ganha com pedras ou agressões, se ganha pelos jogadores no jogo". Essa decisão contradiz essa visão e envia uma mensagem devastadora e contraditória para toda a América do Sul: os violentos sempre podem se safar."

Ciente que nada vai mudar a decisão da Conmebol sob o comando de Alejandro Domínguez, o Independiente optou por um pedido inusitado: que a entidade retire tudo o que é relacionado ao clube de seu museu.

"É inaceitável, então, que tentem usar a história e a glória do Independiente - com nossos títulos, nossos jogadores e até mesmo nossas contribuições materiais ao Museu da Conmebol - para continuar legitimando uma liderança que abandonou o espírito do futebol sul-americano", frisou. "Exigimos de maneira imediata que se elimine toda referência de nossa instituição no Museu da Conmebol enquanto você continuar na presidência."

 

