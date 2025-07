Rony aciona Atlético-MG na Justiça por pendências financeiras e pode deixar o clube

BRASILEIRO

Mesmo com vitória de virada no último sábado (19), combinação de resultados não favoreceu o Galo, que está eliminado da competição com uma rodada de antecedência

Diante da eliminação sacramentada na Série D do Campeonato Brasileiro, a equipe masculina do Operário encerra assim a temporada de 2025 no próximo sábado (26), restando ainda quase seis meses para o pontapé inicial do próximo Sul-Mato-Grossense.

No final de semana, apenas uma combinação de resultados daria uma sobrevida para o Galo na competição e, claro, uma vitória diante da fraca equipe do Monte Azul-SP, fora de casa. De virada, o time campo-grandense bateu os paulistas por 2 a 1, mas os outros placares não cooperaram, definindo a queda com uma rodada de antecedência.

O último jogo da temporada será em casa, contra o Cianorte-PR, no Estádio Jacques da Luz. Até o momento com 14 pontos conquistados, essa campanha já superou as outras duas participações (2019 e 2023) do Operário na quarta divisão nacional, além de também ter “batido” o número de vitórias.

Outra questão a ser pensada pela diretoria é a continuidade do treinador Raphael Pereira. No cargo há 50 dias, o comandante está invicto no Galo, com duas vitórias e três empates em cinco jogos, conseguindo a “proeza” de deixar o time vivo na competição até a penúltima rodada.

Ao Correio do Estado, o Operário afirmou que “ainda não tratou este assunto junto ao profissional”, deixando em aberto o futuro do treinador no clube. Mesmo não sabendo o que pode vir pela frente, Raphael destacou a campanha do Galo nesta edição da Série D e convocou a torcida para estar presente no último jogo da temporada.

“A campanha precisa ser celebrada junto com a nossa torcida. Chegamos mais longe, pontuamos mais e mostramos evolução, mesmo com as dificuldades das lesões de grande parte do elenco. Agora queremos fechar essa caminhada ao lado do torcedor, dentro de casa”, disse.

Importante ressaltar que, por ser o campeão sul-mato-grossense deste ano, o Operário já está com vaga garantida na edição de 2026 da quarta divisão nacional.

Como foi a partida de sábado

O Galo saiu perdendo com gol marcado por Leandro Macedo aos 18 minutos do segundo tempo. A equipe de Campo Grande conseguiu o empate somente aos 35, com um gol marcado por Henrque Garbelini. A virada saiu no segundo minuto da prorrogação, quando Leonardo Teixeira desempatou.

O placar até que deu uma sobrevida de cerca de duas horas às esperanças dos sul-mato-grossenses. Isso porque o Uberlândia perdia por 2 a 0 para a Inter de Limeira e o Cascavel empatava contra o o Goiatuba.

Se a equipe paranaense perdesse, ainda haveria chance remota do Operário conseguir a quarta vaga do grupo. Mesmo assim teria de golear no último jogo e torcer por nova derrota dos paranaenses.

