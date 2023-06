Rugby: seleção feminina leva título sul-americano e vaga à Paris 2024

Futebol Feminino

Grupo de jogadoras que atuam na Europa trabalha na Granja Comary

Faltando pouco mais de um mês para a Copa do Mundo de futebol feminino, um grupo de atletas que atuam na Europa e que já encerraram a temporada pelos seus clubes se apresentou nesta segunda-feira (19), na Granja Comary, em Teresópolis (Rio de Janeiro), para realizar um período de testes e treinamentos táticos, o último antes da convocação final para o Mundial, que será realizada no dia 27 de junho na sede da Confederação Brasileira de Futebol.

Após a convocação para a Copa do Mundo (que será disputada entre 20 de julho e 20 de agosto na Nova Zelândia e na Austrália), a equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage disputará seu último amistoso antes de a bola rolar no Mundial, contra o Chile, a partir das 10h30 (horário de Brasília) do dia 2 de julho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (Distrito Federal).

As atletas convocadas para o período de treinamentos na Granja Comary são a goleira Natascha (Basel/Suíça), as defensoras Tainara (Bayern de Munique/Alemanha), Kathellen (Real Madrid/Espanha), Rafaelle (Arsenal/Inglaterra), Antonia (Levante UD/Espanha), Mônica (Madrid CFF/Espanha) e Lauren (Madrid CFF/Espanha), as meias Ana Vitória (Benfica/Portugal), Angelina (OL Reign-Estados Unidos) e Andressa Alves (Roma/Itália), e as atacantes Gabi Nunes (Madrid CFF/Espanha), Nycole (Benfica/Portugal) e Geyse (Barcelona/Espanha). O grupo será reforçado por Ravena (Corinthians) e Leilane (Ferroviária), que defendem o time sub-20 do Brasil.

A abertura da Copa do Mundo será no dia 20 de julho e o Brasil estreará quatro dias depois contra o Panamá, pelo Grupo F. Depois a equipe brasileira medirá forças com a França, no dia 29, e encerra a fase de grupos encarando a Jamaica, em 2 de agosto.