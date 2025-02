Saiba onde assistir a reestreia de Neymar no jogo do Santos

FUTURO PROMISSOR

O campo-grandense Arthur Dias, de 17 anos, atuou como zagueiro, posição original dele, e lateral, improvisado pelo técnico Ramon Menezes; seleção está na fase final da competição

Arthur Dias (camisa 20) foi titular durante toda a campanha do Brasil sub-20 no Sul-Americano até aqui Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Com apenas 17 anos, o campo-grandense Arthur Dias é titular absoluto da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 e ajudou a canarinho a chegar à fase final da competição, mesmo com atuação coletiva bem questionável durante todos os jogos até aqui.

No último sábado (1º), o Brasil encerrou a fase de grupos com uma derrota para a Colômbia, com gol de Neyser Villareal. Pela segunda partida consecutiva, Arthur começou jogando na lateral-esquerda, da qual não é sua posição de origem.

Mesmo assim, o campo-grandense teve, mais uma vez, uma atuação segura, sem comprometer durante os 90 minutos em campo. Na partida, o defensor acertou 74% dos passes tentados (23 de 31), cortou duas jogadas adversárias e obteve incríveis seis desarmes, número acima da média

No aplicativo Sofascore, especializado em estatísticas, Arthur recebeu nota 7.1 pela atuação contra a Colômbia, a maior dele na competição e a terceira maior entre os jogadores brasileiros na partida, atrás do lateral-direito Igor Serrote (7.5) e empatado com seu colega de posição Jair Paula (7.1).

Mesmo com a derrota, a seleção já havia garantido sua classificação para a fase final após vencer o Equador, por 3x2, na última quinta-feira (30).

Nesta próxima etapa, as seis melhores seleções da competição se enfrentam, do qual quem terminar nas quatro primeiras posições estará classificado para o Mundial da categoria, que será realizado no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro deste ano. E, obviamente, o primeiro colocado será o campeão desta edição do Sul-Americano Sub-20.

A caminhada do Brasil na fase final começa nesta terça-feira (04), contra o Uruguai, às 18h30 (horário de MS), no Estádio Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (Venezuela).

A transmissão fica por conta do canal esportivo fechado da Rede Globo, o Sportv, ou pelo canal oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol no Youtube, a Conmebol TV

Posteriormente, a seleção ainda enfrenta a Colômbia, no dia 07, o Paraguai, dia 10, a Argentina, dia 13, e encerra sua participação na competição contra o Chile, dia 16.

Como foi o jogo

A Colômbia vem sendo uma pedra no sapato dos brasileiros no sul-americano Sub-20. Nos últimos oito confrontos entres as seleções na competição, os colombianos venceram três e empataram cinco. O primeiro tempo deste sábado foi de muita disputa pela posse de bola, e o Brasil conseguiu as melhores chances para abrir o placar. O goleiro Rojas, da Colômbia, fez duas boas defesas, em finalizações de Rayan pelo lado direito do ataque e Nathan pela esquerda.

Sem uma oportunidade clara na primeira etapa, os colombianos aproveitaram um momento de desatenção no começo do segundo tempo Logo aos 2 minutos, Villarreal foi lançado nas costas da defesa brasileira pelo lado direito. Ele entrou na área e chutou cruzado, sem chance para o goleiro Felipe Longo. Foi a primeira vez no Sul-Americano que Colômbia marcou sem ser em uma jogada de bola parada.

O empate do Brasil quase saiu aos 12 minutos. Rayan cobrou falta da entrada da área, o goleiro Rojas defendeu, mas rebateu para o meio da área, Gabriel Moscardo aproveitou o rebote, mas acertou na trave esquerda. Em desvantagem no placar, o Brasil buscava o ataque, mas ficava exposto às investidas colombianas.

Mesmo em lances em que estava postado na defesa, o Brasil apresentava momentos de desatenção. Aos 31 minutos, a Colômbia acertou a trave após uma cobrança de lateral na área do Brasil. No final do jogo, as tentativas de empate foram com cruzamentos pelo alto. Em uma dessas jogadas, Breno Bidon conseguiu encobrir o goleiro Rojas de cabeça, mas o zagueiro Mosquera salvou quase em cima da linha.

“Fizemos um grande jogo, criamos chances no primeiro e no segundo tempo também. Acabamos levando o gol num descuido. Mas lutamos até o fim, tentamos. Infelizmente a vitória foi deles. Agora tudo vai zerar, começa uma nova fase e vamos com tudo”, disse Igor Serrote, lateral-direito titular da categoria.

Melhores Momentos

Outros jogos

Confira os resultados dos outros jogos desta rodada da competição:

Paraguai 2 x 1 Chile

Venezuela 1 x 0 Uruguai

Equador 0 x 0 Argentina

Diante destes resultados, os grupos ficaram da seguinte forma:

Grupo A

Uruguai - 9 pontos (4 PJ)

Paraguai - 9 pontos (4 PJ)

Chile - 6 pontos (4 PJ)

Venezuela - 6 pontos (4 PJ)

Peru - 0 pontos (4 PJ)

Grupo B

Colômbia - 10 pontos (4 PJ)

Argentina - 8 pontos (4 PJ)

Brasil - 6 pontos (4 PJ)

Equador - 4 pontos (4 PJ)

Bolívia - 0 pontos (4 PJ)

*PJ = Partidas Jogadas

**++++++++ = Classificados à fase final

Sul-Americano Sub-20

Ao todo, 10 seleções participam da competição. Elas são divididas em dois grupos com cinco seleções cada. Nesta edição, o grupo A é formado por Chile, Paraguai, Uruguai, Peru e Venezuela. Já o grupo B é composto por Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia e Equador.

Os três melhores de cada grupo vão à próxima fase, do qual é formado um sexteto com essas seleções classificadas. Diante disso, todos se enfrentam e aquele com maior pontuação é o campeão.

O primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados garantem vaga no Mundial Sub-20, que será disputado em setembro e outubro deste ano, no Chile. Obviamente, por ser país-sede, a seleção chilena já está garantida na competição.

Saiba

A seleção brasileira é a maior e atual campeã do Sul-Americano Sub-20. Ao todo, já foram 12 taças da competição conquistadas (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011 e 2023).

*Com algumas informações do Estadão Contéudo

Assine o Correio do Estado