Saiba quem é o novo patrocinador do Corinthians

Futebol

Medida é parte do protocolo de suspeita de traumatismo cranioencefálico ou concussão cerebral de jogadores durante as partidas

A Conmebol anunciou uma mudança significativa no regulamento da Copa América 2024, introduzindo o uso do “cartão rosa” como parte do protocolo de suspeita de traumatismo cranioencefálico ou concussão cerebral de jogadores durante as partidas.

Como Funciona o Cartão Rosa na Copa América

A nova regra está detalhada no artigo 96 do regulamento, permitindo uma substituição adicional por equipe, específica para casos de concussão, que não contará entre as cinco substituições permitidas (seis, no caso de prorrogação).

Procedimento para Substituição por Concussão

Se um jogador apresentar sinais de concussão, o técnico poderá optar pela substituição. O árbitro será informado e exibirá o “cartão rosa” para sinalizar a troca. Este cartão especial garante que a substituição por concussão seja devidamente reconhecida e processada.

Requisitos Pós-Substituição

O jogador substituído não poderá retornar ao campo e deverá ser encaminhado ao vestiário ou a um centro médico. Em até 24 horas após a partida, o médico da equipe deverá enviar um relatório detalhado sobre a avaliação da concussão para a Conmebol.

Ressalvas e Direitos Adicionais

Existem algumas condições importantes na nova regra:

Substituição Simultânea: Se uma substituição normal ocorrer ao mesmo tempo que uma por concussão, a equipe perde uma das substituições normais disponíveis.

Substituição Adicional para o Oponente: A equipe adversária terá direito a uma substituição adicional caso a outra equipe utilize a substituição por concussão. A arbitragem será responsável por informar o clube oponente sobre esse acréscimo.

Implementação na Copa América 2024

As novas regras serão aplicadas na Copa América, que ocorrerá de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos. A seleção brasileira está no Grupo D e estreia no dia 24 de junho contra a Costa Rica. Colômbia e Paraguai completam o grupo.





Assine o Correio do Estado