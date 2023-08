Salário de Neymar no Al-Hilal será superior a R$ 1 milhão por dia

Neymar está próximo de oficializar sua ida ao Al-Hilal após seis temporadas no Paris Saint-Germain. De acordo com veículos europeus, o atacante e o clube francês aceitaram a proposta milionária da Arábia Saudita. No Oriente Médio, o brasileiro vai receber 80 milhões de euros por ano (R$ 430 milhões) - o que significa mais de R$ 1 milhão por dia e R$ 60 mil a cada hora.

Os valores foram adiantados pelo periódico francês L’Équipe. Na transação, o clube saudita pagará 90 milhões de euros (R$ 485 milhões) ao PSG para contar com o atacante brasileiro em seu elenco pelas próximas duas temporadas. Ao todo, o craque brasileiro receberá R$ 860 milhões, valor próximo daquele que o time francês pagou para contratá-lo junto ao Barcelona - R$ 880 milhões em 2017. Neymar tem 31 anos.

Considerando as cifras adiantadas - os 80 milhões de euros -, Neymar receberá salário diário de R$ 1,17 milhão; por minuto, isso significa R$ 818, o que equivale a R$ 13 a cada segundo que estiver na Arábia Saudita. Em sua última renovação contratual com o Paris Saint-Germain, que vale até 2027, o atacante recebe 50 milhões de euros por ano. Por ser um dos maiores salários do futebol mundial, poucos clubes da Europa estão dispostos a arcar com os gastos do brasileiro.

De acordo com reportagem do RMC, o técnico Luis Enrique e o diretor esportivo Luis Campos explicaram ao camisa 10 que ele não estaria mais nos planos no clube parisiense, o que fez com que as negociações acelerassem. Neymar não esteve nem nas arquibancadas do jogo da equipe neste sábado na abertura do Campeonato Francês.

As recentes notícias apontavam para o retorno do brasileiro ao Barcelona. As partes, inclusive, teriam acertado questões salariais, com uma drástica redução nos ganhos do jogador. Mas o técnico Xavi Hernandez teria barrado a contratação por motivos extracampo, o que gerou dúvidas sobre o futuro do craque.

Nas últimas temporadas, Neymar foi alvo de protestos de torcedores do PSG. Isso também pesou em sua decisão de sair. Em diversos momentos, como ele conta no documentário "Neymar: O Caos Perfeito", da Netflix, esteve próximo de retornar ao Barcelona, principalmente no início da temporada 2019/2020. O sucesso esportivo da equipe, que chegou à final da Liga dos Campeões naquele ano, estendeu seu vínculo com o clube.