Santos ajusta detalhes de velório de Pelé e terá Lula em 1ª agenda oficial

O Santos comanda uma força-tarefa com os governos federal, estadual e municipal, além de Polícia Federal, CBF e aval dos familiares, para organizar o velório de Pelé nesta segunda-feira (2), a partir das 10h, na Vila Belmiro. Uma das presenças confirmadas é do presidente recém-empossado Lula.

Após a posse neste domingo, em Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva terá o velório de Pelé na segunda-feira como o o primeiro evento da sua agenda oficial na presidência.



Membros da equipe de Lula estiveram na Vila Belmiro nos últimos dias para definir os protocolos de segurança.



A posse de Lula neste domingo (1º) teve uma homenagem ao Rei Pelé. Ao invés da salva de 21 tiros de canhão, houve uma cerimônia de um minuto de silêncio.



Outros governantes devem ir ao velório de Pelé, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é torcedor do Santos, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Autoridades do futebol também confirmaram presença: Gianni Infantino, presidente da Fifa, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.



São mais de mil jornalistas credenciados, de todos os continentes. O Santos não consegue estimar o público do velório.



COMO SE DESPEDIR DO REI



O velório de Pelé ocorrerá para o público em geral a partir das 10h da próxima segunda-feira, na Vila Belmiro. O sepultamento está previsto para acontecer na terça-feira, às 12h, em um mausoléu reservado para a família no Memorial Necrópole Ecumênica.



O caixão será posicionado no centro do gramado. Haverá uma tenda no campo para a família e ex-companheiros de Pelé no Santos e outra para autoridades.



O público geral terá acesso à Vila Belmiro por meio dos portões 2 e 3, com saída para os portões 7 e 8. Autoridades entrarão pelo portão 10.



O velório terá 24 horas de duração e terminará às 10h de terça-feira, quando se iniciará um novo cortejo pela cidade de Santos antes do sepultamento.

O cortejo passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, a Dona Celeste. Se o clima permitir, o corpo será levado pelo carro do Corpo de Bombeiros.



O traslado do corpo de Pelé de São Paulo até Santos será feito pela estrada, em um carro fechado com a escolta do Policiamento de Choque. A previsão de horário é 2h desta segunda-feira.



O corpo de Pelé sairá do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e irá de carro até a Vila Belmiro, em Santos.



O carro funerário será escoltado pelo Policiamento de Choque, por meio de batedores.



Familiares e amigos seguirão o carro com o corpo de Pelé pela estrada. Há a previsão de fãs no cortejo, mesmo na madrugada.



MEGAOPERAÇÃO



A Polícia Militar de São Paulo prepara uma megaoperação para o cortejo do corpo de Pelé. Em comunicado enviado ao UOL Esporte, a autoridade afirmou que reforçará a segurança no entorno dos locais do traslado.



Para a segurança pública, a Polícia Militar destinará agentes do Comando de Policiamento da Capital, do Policiamento Metropolitano, do Policiamento do Interior-6 (Santos), do Policiamento de Choque, do Policiamento Rodoviário, do Policiamento de Trânsito, do Comando de Aviação da PM e do corpo de bombeiros.



A Polícia Militar também será responsável pelas escoltas a serem realizadas do Hospital Albert Einstein no domingo para o Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro e, por fim, ao Memorial Acrópole Ecumênica, onde Pelé será sepultado.



Alunos-Oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco farão a guarda e transporte do caixão.

"Equipes do Policiamento de Trânsito farão as intervenções no trajeto para melhor fluidez e menor impacto para os motoristas. O Corpo de Bombeiros providenciará o veículo apropriado para o transporte do Rei Pelé, caso as condições meteorológicas permitam, e também equipe de bombeiros do "Resgate" para acompanhamento do cortejo", declarou a PM.

Asssine o Correio do Estado.