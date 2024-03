Santos anuncia a devolução do lateral-esquerdo Jorge ao Palmeiras, que rescinde com o jogador

O Santos anunciou, nesta quinta-feira, a devolução do lateral-esquerdo Jorge ao Palmeiras em comunicado no seu site oficial. Em processo de recondicionamento físico após uma grave lesão no joelho, ele chegou ao clube para iniciar um novo ciclo.



"O Santos informa que o lateral Jorge não seguirá no clube e agradece todo o empenho do jogador nesse período que passou no CT Rei Pelé, bem como a parceria do Palmeiras", diz parte do trecho no site.



Jorge sofreu uma grave lesão quando passou pelo Fluminense e não conseguiu atingir os índices físicos planejados pela comissão técnica santista. No início deste ano, num acordo com o Palmeiras, o atleta desembarcou na Vila Belmiro para se recondicionar e disputar a posição com Felipe Jonatan.



O plano inicial era de contar com o jogador pela sua experiência em um ano que o Santos vai ter pela frente a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nos dois meses em que esteve na Vila, o Palmeiras ficou encarregado de pagar os seus vencimentos.



Fábio Carille deve conversar com a diretoria para ver a necessidade de trazer um nome com mais rodagem para a posição. Em seu site, o Santos agradeceu a disposição do jogador nos treinos e agradeceu a colaboração do Palmeiras nesses dois meses



DISPENSA DUPLA



Depois de perder o emprego no Santos, Jorge entrou em acordo com o Palmeiras e também rompeu o vínculo com o clube da capitão.

"Palmeiras e Jorge chegaram a um acordo para a rescisão do contrato do atleta, que terminaria em dezembro de 2025. Agradecemos ao jogador, que conquistou pelo Verdão os títulos da Libertadores (2021), da Recopa Sul-Americana (2022), do Campeonato Paulista (2022) e do Campeonato Brasileiro (2022), e desejamos sucesso na continuidade de sua carreira", anunciou o Palmeiras.